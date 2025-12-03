Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़google Circle to Search can now identify and detail digital scams with AI Overview know all details
यूजर्स को मिली बड़ी राहत, गूगल ने दूर की डिजिटल फ्रॉड की टेंशन, बड़े काम का है नया फीचर

यूजर्स को मिली बड़ी राहत, गूगल ने दूर की डिजिटल फ्रॉड की टेंशन, बड़े काम का है नया फीचर

संक्षेप:

गूगल अपने Circle to Search के लिए एक खास फीचर लेकर आया है, जो स्कैम करने वाले मेसेज या वेब कॉन्टेंट की पहचान कर लेता है। गूगल ने यह भी बताया है कि यह फीचर लेंस के जरिए टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपलोड करके उपलब्ध होगा।

Wed, 3 Dec 2025 10:42 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूजर्स के ऊपर डिजिटल स्कैम का खतरा हर वक्त बना रहता है। इससे निपटने के लिए गूगल ने खास तैयारी की है, ताकि यूजर्स की चिंता को दूर किया जा सके। कंपनी अपने Circle to Search के लिए एक खास फीचर लेकर आई है, जो स्कैम करने वाले मेसेज या वेब कॉन्टेंट की पहचान कर लेता है। सर्किल टू सर्च को इनेबल करने के बाद यूजर उन मेसेजेस या टेक्स्ट को सर्कल कर सकते हैं, उन्हं जो संदिग्ध लगते हैं। इसके बाद एआई इस सेलेक्टेड कॉन्टेंट के बारे में यूजर को जानकारी देगा कि वह फ्रॉड है या सही। यह फीचर ऐंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए आया है।

ऑटोमैटिकली AI ओवरव्यू में खुलेगा सेलेक्टेड मेसेज या कॉन्टेंट

सेलेक्टेड टेक्स्ट या कॉन्टेंट ऑटोमैटिकली AI ओवरव्यू में खुल जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि वह मेसेज या कॉन्टेंट किसी स्कैम का हिस्सा है या नहीं। साथ ही यूजर्स को इससे निपटने के लिए आगे के स्टेप्स का भी सुझाव दिया जाएगा। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर ऑनलाइन स्कैम एक जैसे फॉर्मूले को फॉलो करते हैं और इसीलिए इनसे अलर्ट करने वाले साइन हमेशा अलग नहीं होते। सर्किल टू सर्च इन सभी रेड फ्लैग्स यानी खतरों को ढूंढ़ने और उन्हें अलग करने की कोशिश करता है, जिससे केवल एंड यूजर्स को ही फायदा पहुंचता है।

लेंस की मदद से लेता है टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट

गूगल ने यह भी बताया है कि यह फीचर लेंस के जरिए टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपलोड करके उपलब्ध होगा। फीचर गूगल के ऐंड्रॉयड 16 QPR2 अपडेट का हिस्सा है, जिसमें और भी कई सिक्योरिटी फीचर शामिल हैं। इनमें अनचाहे ग्रुप चैट से और जल्दी बाहर निकलने की सुविधा भी शामिल है। अपडेट में गूगल ने आउटगोइंग नंबर डायल करते समय कॉल को अर्जेंट मार्क करने का ऑप्शन भी ऐड किया है।

ये भी पढ़ें:₹26 हजार तक सस्ते हुए सैमसंग के ये धाकड़ फोन, कैशबैक भी, फीचक कमाल के

दुनिया भर में उपलब्ध होगा नया स्कैम डिटेक्शन फीचर

सर्किल टू सर्च का नया स्कैम डिटेक्शन फीचर दुनिया भर में उपलब्ध होगा। हालांकि यह ऐंड्रॉयड 16 QPR2 के बाकी फीचर्स जितना तेज नहीं हो सकता है। गूगल का कहना है कि यह तब और बड़े लेवल पर दिखाई देगा जब कंपनी के सिस्टम को रिस्पॉन्स की क्वॉलिटी पर पूरा भरोसा होगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Google Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।