यूजर्स को मिली बड़ी राहत, गूगल ने दूर की डिजिटल फ्रॉड की टेंशन, बड़े काम का है नया फीचर

संक्षेप: गूगल अपने Circle to Search के लिए एक खास फीचर लेकर आया है, जो स्कैम करने वाले मेसेज या वेब कॉन्टेंट की पहचान कर लेता है। गूगल ने यह भी बताया है कि यह फीचर लेंस के जरिए टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपलोड करके उपलब्ध होगा।

यूजर्स के ऊपर डिजिटल स्कैम का खतरा हर वक्त बना रहता है। इससे निपटने के लिए गूगल ने खास तैयारी की है, ताकि यूजर्स की चिंता को दूर किया जा सके। कंपनी अपने Circle to Search के लिए एक खास फीचर लेकर आई है, जो स्कैम करने वाले मेसेज या वेब कॉन्टेंट की पहचान कर लेता है। सर्किल टू सर्च को इनेबल करने के बाद यूजर उन मेसेजेस या टेक्स्ट को सर्कल कर सकते हैं, उन्हं जो संदिग्ध लगते हैं। इसके बाद एआई इस सेलेक्टेड कॉन्टेंट के बारे में यूजर को जानकारी देगा कि वह फ्रॉड है या सही। यह फीचर ऐंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए आया है।

ऑटोमैटिकली AI ओवरव्यू में खुलेगा सेलेक्टेड मेसेज या कॉन्टेंट सेलेक्टेड टेक्स्ट या कॉन्टेंट ऑटोमैटिकली AI ओवरव्यू में खुल जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि वह मेसेज या कॉन्टेंट किसी स्कैम का हिस्सा है या नहीं। साथ ही यूजर्स को इससे निपटने के लिए आगे के स्टेप्स का भी सुझाव दिया जाएगा। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर ऑनलाइन स्कैम एक जैसे फॉर्मूले को फॉलो करते हैं और इसीलिए इनसे अलर्ट करने वाले साइन हमेशा अलग नहीं होते। सर्किल टू सर्च इन सभी रेड फ्लैग्स यानी खतरों को ढूंढ़ने और उन्हें अलग करने की कोशिश करता है, जिससे केवल एंड यूजर्स को ही फायदा पहुंचता है।

लेंस की मदद से लेता है टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट गूगल ने यह भी बताया है कि यह फीचर लेंस के जरिए टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपलोड करके उपलब्ध होगा। फीचर गूगल के ऐंड्रॉयड 16 QPR2 अपडेट का हिस्सा है, जिसमें और भी कई सिक्योरिटी फीचर शामिल हैं। इनमें अनचाहे ग्रुप चैट से और जल्दी बाहर निकलने की सुविधा भी शामिल है। अपडेट में गूगल ने आउटगोइंग नंबर डायल करते समय कॉल को अर्जेंट मार्क करने का ऑप्शन भी ऐड किया है।