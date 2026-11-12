Google Chrome यूजर्स तुरंत करें ये काम, वरना हैकर्स बना सकते हैं आपको निशाना
CERT-In ने Google Chrome में कई गंभीर सुरक्षा खामियों को लेकर चेतावनी जारी की है। एक खामी का साइबर अटैक्स में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यूजर्स को Chrome तुरंत अपडेट करने की सलाह दी गई है।
Google Chrome इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी सुरक्षा चेतावनी सामने आई है। भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने Chrome में कई गंभीर सुरक्षा खामियों को लेकर चेतावनी जारी की है और यूजर्स से ब्राउजर को तुरंत अपडेट करने की सलाह दी है। खास बात यह है कि इनमें से एक सुरक्षा खामी का इस्तेमाल एक्टिव साइबर अटैक्स में पहले से किया जा रहा है।
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CERT-In ने 10 नवंबर 2026 को Vulnerability Note CIVN-2026-0544 जारी किया है और इन खामियों को क्रिटिकल कैटेगरी में रखा है। यह वॉर्निंग Google Chrome के 157.0.8103.50 से पुराने वर्जन के लिए है। वहीं Chrome Extended Stable के 156.0.8078.96 से पुराने वर्जन भी प्रभावित हैं।
एजेंसी ने दी खामियों की जानकारी
एजेंसी के मुताबिक Chrome के अलग-अलग हिस्सों में कई तरह की सुरक्षा खामियां मिली हैं। इनमें XML से जुड़ी यूज-आफ्टर-फ्री प्रॉब्लम, V8 JavaScript इंजन में टाइप कनफ्यून, GPU कंपोनेंट में out-of-bounds memory write और FileSystem कंपोनेंट में गलत ऑथराइजेशन जैसी खामियां शामिल हैं। इसके अलावा कंपोजीशन में बफर ओवरफ्लो और WebGL तथा GPU से जुड़ी अनइनीशिएलाइज रिसोर्स प्रॉब्लम्स भी बताई गई हैं।
इन खामियों का फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स किसी यूजर को खास तरीके से तैयार की गई खतरनाक वेबसाइट खोलने के लिए तैयार कर सकते हैं। वेबसाइट खोलने के बाद अटैकर कंप्यूटर पर मनमाना कोड रन कर सकता है, ब्राउजर की सिक्योरिटी पैरामीटर्स को पार कर सकता है या सिस्टम में सर्विस रोक सकता है। CERT-In ने इससे सिस्टम के प्रभावित होने और मनमाने कोड के चलने का जोखिम काफी गंभीर बताया है।
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इस खामी का फायदा उठा रहे हैकर्स
सबसे ज्यादा चिंता की बात CVE-2026-125350 नाम की खामी को लेकर है। CERT-In के अनुसार इस खामी का इस्तेमाल कई साइबर अटैक्स के दौरान पहले से किया जा रहा है। ऐसे में पुराने Chrome वर्जन पर बने रहना यूजर्स के लिए जोखिम बढ़ा सकता है। Google ने इन सुरक्षा समस्याओं को दूर करने के लिए अपडेट जारी किए हैं।
CERT-In ने यूजर्स से बिना देरी के Chrome को नए वर्जन पर अपडेट करने को कहा है। सिक्योरिटी अपडेट Windows, macOS और Linux पर Chrome के प्रभावित वर्जन्स के लिए महत्वपूर्ण है।
ऐसे अपडेट कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर
Chrome अपडेट करने का तरीका भी आसान है। इसके लिए Chrome खोलें और ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट वाले मेन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद Help में जाकर About Google Chrome पर जाएं। Chrome उपलब्ध अपडेट की जांच करेगा और नया अपडेट मिलने पर उसे डाउनलोड करना शुरू कर देगा। अपडेट पूरा होने के बाद ब्राउजर को Relaunch करना होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।