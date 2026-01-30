Hindustan Hindi News
हैक हो सकता है Apple और Chrome यूजर्स का सिस्टम, डेटा चोरी का भी खतरा, तुरंत करें ये काम

संक्षेप:

भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने macOS और Google Chrome के यूजर्स को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी करके उन कमियों के बारे में चेतावनी दी है, जिनसे डेटा चोरी हो सकता है या पूरा सिस्टम भी हैक हो सकता है।

Jan 30, 2026 08:19 pm IST
अगर आप MacOS पर चलने वाले डिवाइस या फिर Google Chrome का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In (इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम) ने macOS और Google Chrome के यूजर्स को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी करके उन कमियों के बारे में चेतावनी दी है, जिनसे अगर सिस्टम को ठीक न किया जाए तो डेटा चोरी या सिस्टम पूरी तरह से हैक हो सकता है।

अलर्ट में एजेंसी ने ऐप्पल के प्रोडक्टिविटी ऐप्स और गूगल के डेस्कटॉप ब्राउजर में सिक्योरिटी खामियों के बारे में बताया गया है, जिनका फायदा मलिशियस फाइल्स या खास तरह की रिक्वेस्ट के जरिए उठाया जा सकता है। एजेंसी ने लोगों और ऑर्गेनाइजेशन से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट अप्लाई करने का आग्रह किया है, यह बताते हुए कि अपडेट करने में देरी की तो प्रभावित प्लेटफॉर्म पर अनऑथराइज्ड एक्सेस, जानकारी लीक होने या सिस्टम हैक होने का खतरा बढ़ सकता है।

ऐप्पल ने पुराने Pages और Keynote ऐप्स को प्रभावित करने वाली सुरक्षा खामियों को ठीक किया।

29 जनवरी को जारी अपनी एडवाइजरी में, एजेंसी ने मैकओएस यूजर्स को ऐप्पल के पेजेस और कीनोट एप्लिकेशन को प्रभावित करने वाली कई कमियों के बारे में चेतावनी दी। वल्नरेबिलिटी नोट CIVN-2026-0056 के तहत ट्रैक की गई कमियां पेजेस और कीनोट के 15.1 से पहले के वर्जन को प्रभावित करती हैं। एजेंसी के अनुसार, ये कमियां पेजेस में आउट-ऑफ-बाउंड रीड इश्यू और कीनोट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्विकलुक कंपोनेंट में एक एरर के कारण हैं।

हमलावर, यूजर्स को खास तौर पर बनाए गए डॉक्यूमेंट खोलने के लिए मनाकर इन कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, जिससे यूजर्स की संवेदनशील जानकारी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ऐप्पल ने 28 जनवरी को मैकओएस सिकोइया 15.6 और उसके बाद के वर्जन के लिए जारी किए गए पेजेस 15.1 और कीनोट 15.1 में इन समस्याओं को ठीक किया। इन खामियों को CVE-2025-46316 और CVE-2025-46306 के तौर पर ट्रैक किया गया है।

इसके अलावा, एजेंसी ने डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म के लिए गूगल क्रोम में एक हाई-सेवियरिटी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी का पता लगाया है। 28 जनवरी को जारी की गई एडवाइजरी, CIVN-2026-0051, विंडोज और मैकओएस पर क्रोम वर्जन 144.0.7559.109 या 144.0.7559.110 से पहले के वर्जन और लिनक्स पर 144.0.7559.109 से पुराने वर्जन को प्रभावित करती है।

एजेंसी ने कहा कि यह कमी क्रोम के बैकग्राउंड फेच API में गलत इम्प्लीमेंटेशन की वजह से है, जिसका फायदा उठाकर टारगेट सिस्टम पर खास तरह से बनाए गए रिक्वेस्ट के जरिए आर्बिट्रेरी कोड चलाया जा सकता है।

नोट में क्रोम की इस कमी को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया था, और चेतावनी दी गई थी कि इसका फायदा उठाकर हैकर्स सिस्टम में दूर से ही घुसपैठ कर सकते हैं या सर्विस में रुकावट पैदा कर सकते हैं। गूगल ने 27 जनवरी को जारी किए गए अपने लेटेस्ट स्टेबल चैनल अपडेट में इस समस्या को ठीक कर दिया है। इस कमी को CVE-2026-1504 के तौर पर ट्रैक किया जा रहा है।

एजेंसी ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे तुरंत ऐप्पल और गूगल से लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करें और ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल सिक्योरिटी रिलीज नोट्स देखें।

