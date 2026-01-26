Republic Day 2026: गूगल खास अंदाज में मना रहा गणतंत्र दिवस, बनाया ISRO थीम वाला स्पेशल डूडल

संक्षेप: देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा रहा है। इस खास मौके को गूगल भी सेलिब्रेट कर रहा है। इसके लिए गूगल ने आज एक स्पेशल डूडल बनाया है। यह डूडल ISRO थीम पर है। गूगल इंडिया ने X पर इसरो को टैग करते हुए डूडल को पोस्ट भी किया।

देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा रहा है। इस खास मौके को गूगल भी सेलिब्रेट कर रहा है। इसके लिए गूगल ने आज एक स्पेशल डूडल बनाया है। यह डूडल ISRO थीम पर है। इसमें इसरो के गगनयान और चंद्रयान जैसे मिशन को भी शामिल किया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 के लिए गूगल डूडल में 'गूगल' अक्षरों में सैटेलाइट्स, ऑर्बिट और स्पेस-सेंट्रिक और भी एलिमेंट्स को दिखाया गया है। गूगल इंडिया ने X पर @isro को टैग करते हुए डूडल को पोस्ट भी किया।

इस साल कई सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की योजना स्पेस एजेंसी 2026 में कई उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना बना रही है। शनिवार को इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, 'हम इस साल कई उपग्रह भेजने की योजना बना रहे हैं। इस दिशा में काफी काम चल रहा है।'

26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है और यह 1950 में भारत के संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है। हालांकि, भारत को 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, लेकिन संविधान के लागू होने तक देश औपनिवेशिक काल (colonial-era) के कानूनों के तहत ही चलता रहा। लगभग दो सप्ताह बाद, एक नया संविधान तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉ. बी. आर. अंबेडकर कर रहे थे। भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को पूरा हुआ।