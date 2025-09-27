27 साल का हुआ Google, स्पेशल डूडल के साथ खास अंदाज में मना रहा बर्थडे

गूगल आज अपना 27वां जन्मदिन मना रहा है। इस मौके पर गूगल ने एक खास डूडल लाइव किया है। यह गूगल का पहला लोगो है। गूगल ने लिखा, 'आज का डूडल गूगल के 27वें जन्मदिन का प्रतीक है। इतने सालों तक हमारे साथ सर्च करने के लिए धन्यवाद!'

गूगल (Google) आज अपना 27वां जन्मदिन मना रहा है। इस खास मौके पर गूगल ने एक खास डूडल लाइव किया है। यह डूडल गूगल का पहला लोगो है। इस साल का डूडल पुरानी यादों को ताजा करने वाला है। यह डूडल यूजर्स को याद दिलाता है कि गूगल कितना लंबा सफर तय कर चुका है। होमपेज पर दिए गए संदेश में गूगल ने लिखा, 'आज का डूडल गूगल के 27वें जन्मदिन का प्रतीक है। इतने सालों तक हमारे साथ सर्च करने के लिए धन्यवाद!'

27 सितंबर क्यों? गूगल की आधिकारिक स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। अब यह 27 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाता है। यह बदलाव कंपनी के शुरुआती सेलिब्रेशन से जुड़ा है, जब पहली बार इसी दिन डूडल का इस्तेमाल किया गया था। सालों से 27 सितंबर ही वह दिन बन गया है जब गूगल अपनी ग्रोथ पर नजर डालता है।

ग्लोबल टेक लीडर तक का सफर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थापित गूगल की शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। इसका मकसद दुनिया की जानकारी को ऑर्गनाइज करना और उसे आसानी से उपलब्ध कराना और उपयोगी बनाना था। उन शुरुआती सर्च एल्गोरिदम से गूगल अपनी पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के तहत एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी महाशक्ति के रूप में विकसित हुआ है।

गूगल के बिजनेस में अब क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन विज्ञापन, यूट्यूब, ऐंड्रॉयड, कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। सीईओ सुंदर पिचाई के नेतृत्व में गूगल क्वांटम कंप्यूटिंग, ई-कॉमर्स और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में भी अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है।

बर्निंग मैन फेस्टिवल पर बना पहला डूडल गूगल के डूडल सांस्कृतिक पहचान बन गए हैं। सबसे पहला डूडल 1998 में बनाया गया था। इसमें फाउंडर्स ने बर्निंग मैन फेस्टिवल के उपलक्ष्य में एक स्टिक फिगर लोगो लगाया था। तब से डूडल ऐनिमेशन, इंटरैक्टिव गेम्स और रीजनल आर्टवर्क में डिवेलप हुआ हैं, जो महत्वपूर्ण उपलब्धियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और ग्लोबल इवेंट्स का जश्न मनाता है।