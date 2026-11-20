Google ने क्रोम के अपकमिंग AI ब्राउंजिंग एजेंट को सुरक्षित तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए नकली इंटरनेट तैयार किया है। कंपनी ने इसे Mirror Dimension नाम दिया है। इतने बड़े स्तर पर नकली वेबसाइट्स बनाने के लिए भी कंपनी AI एजेंट्स का सहारा ले रही है।

AI एजेंट्स की टेस्टिंग के लिए Google ने नकली इंटरनेट तैयार कर लिया है। खबर है कि गूगल ने क्रोम में आने वाले नए AI ब्राउजिंग एजेंट्स को सुरक्षित तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए एक नकली इंटरनेट तैयार किया है, जिसे गूगल ने 'Mirror Dimension' नाम दिया है। यह एक बहुत बड़े, सुरक्षित और अलग-थलग प्लेग्राउंड की तरह काम करता है, जहां क्रोम का 'जेमिनी' पावर्ड "ऑटो ब्राउज" फीचर लिंक पर क्लिक कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, पॉडकास्ट डाउनलोड कर सकता है और ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, वह भी असली वेबसाइट को छुए बिना या असली यूजर्स डेटा को खतरे में डाले बिना।

गूगल असली इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सका कंपनी का कहना है कि इंटरनेट पर रोजमर्रा के कामों को संभालने के लिए किसी AI एजेंट को ट्रेन करने के लिए, सैकड़ों वेबसाइट्स पर हजारों टेस्ट करने पड़ते हैं। असली इंटरनेट पर ऐसा करने से बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। दरअसल, असली वेबसाइट्स लगातार बदलती रहती हैं, जिससे इंजीनियरों के लिए टेस्ट को सटीक रूप से दोहराना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, एक नए AI टूल को असली वेब पर छोड़ देना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इससे किसी असली अकाउंट को नुकसान पहुंच सकता है।

इसमें "ईवल अवेयरनेस" (eval awareness) नाम की एक पेचीदा समस्या भी है। दरअसल, नए AI मॉडल इतने समझदार होते हैं कि अगर उन्हें पता चल जाए कि उनका टेस्ट लिया जा रहा है, तो वे बहुत ज्यादा सतर्क होकर व्यवहार करने लगते हैं, जिससे नतीजे खराब हो जाते हैं। AI असल में कैसा व्यवहार करता है, यह जानने के लिए गूगल को उसे यह यकीन दिलाना पड़ा कि वह असली दुनिया में ब्राउजिंग कर रहा है।

नकली इंटरनेट को पहचान नहीं पाता क्रोम AI रिपोर्ट के अनुसार, गूगल ने gVisor नाम के टूल का उपयोग करके डिजिटल सैंडबॉक्स के अंदर मिरर डायमेंशन बनाया है। जब भी एआई किसी लोकप्रिय वेबसाइट पर जाने की कोशिश करता है, तो यह सिस्टम चुपचाप उसे वेबसाइट की एक नकली कॉपी भेज देता है। अच्छी बात यह है कि क्रोम के बार में वेब एड्रेस पूरी तरह से नॉर्मल रहता है। क्योंकि क्रोम में सिक्योरिटी चेक के सख्त इंतजाम होते हैं, इंजीनियरों को सैंडबॉक्स के अंदर कस्टम, फर्जी वेब सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना पड़ता था ताकि ब्राउजर वॉर्निंग का साइन फ्लैश न करे।

गूगल का कहना है कि हैकर्स ओपन इंटरनेट पर आम क्रोम यूजर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह केवल तभी काम करता है जब कंपनी का अपने प्राइवेट टेस्ट नेटवर्क पर पूरा कंट्रोल हो। साथ ही, हर टेस्ट बिल्कुल नई शुरुआत से होता है, ताकि पिछली गतिविधियों का असर अगले टेस्ट पर न पड़े।

गूगल, AI एजेंट से ही बनवा रहा नकली वेबसाइट हजारों असली दिखने वाली वेबसाइट्स खुद से बनाना नामुमकिन है, इसलिए गूगल ने इसके लिए AI एजेंट्स की कई टीमें काम पर लगा दीं। 'रिसर्च एजेंट' सबसे पहले यह तय करते हैं कि किसी साइट को किन चीजों की जरूरत है, जैसे कि काम करने वाले शॉपिंग कार्ट और प्रोमो कोड बॉक्स। इसके बाद 'बिल्डर एजेंट' वेबसाइट का असली कोड लिखते हैं, जबकि 'क्रिटिक एजेंट' क्रोम डेवलपर टूल्स का इस्तेमाल करके बटन पर क्लिक करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और कमियों (ग्लिच) को ठीक करने के लिए वापस भेजते हैं। इन सबने मिलकर ऑनलाइन स्टोर, रेसिपी साइट, लोकल मार्केटप्लेस और बैंकिंग डैशबोर्ड का एक पूरा नकली वेब तैयार कर दिया है।

इस प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य यूजर्स को "प्रॉम्प्ट इंजेक्शन" हमलों से बचाना है। इन हमलों में, हैकर्स AI को हाईजैक करने के लिए वेबपेज के टेक्स्ट या इमेज के अंदर सीक्रेट और हानिकारक निर्देश छिपा देते हैं। शुरुआत में, गूगल के AI ने अजीब वेब एड्रेस देखकर इन हमलों को पकड़ लिया था, इसलिए हैकर्स ने हमलों को शुरू करने वाले ट्रिगर्स को इनविजिबल वेब हेडर के अंदर छिपाना शुरू कर दिया। इस ऑटोमेटेड सिस्टम की मदद से, एक सिक्योरिटी इंजीनियर रोजाना 1,000 से ज्यादा हमले वाले टेस्ट बना सकता है, जो कि किसी इंसान द्वारा मैन्युअल रूप से बनाए जा सकने वाले टेस्ट की तुलना में 30 गुना से भी ज्यादा है। हालांकि, गूगल ने यह नहीं बताया कि उसका AI कितनी बार इन टेस्ट में पास हुआ या फेल हुआ।