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'सोने' जैसे कलर में आ रहा Google Pixel 11, देखें पहली झलक, मिलेगा 'Glow' फीचर

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Google Pixel 11 फोन 12 अगस्त को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले कंपनी ने पिक्सेल 11 का पहला वीडियो टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें फोन को गोल्डन कलर में दिखाया गया है। टीजर से फोन में मिलने वाले Glow फीचर की झलक भी देखने को मिलती है।

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Google के नए Pixel फोन खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। गूगल ने 12 अगस्त को होने वाले लॉन्च इवेंट से पहले Pixel 11 सीरीज का पहला ऑफिशियल टीजर जारी किया है। इससे पिक्सेल 11 की ब्रांडिंग और 'Pixel Glow' नाम का नया फीचर कंफर्म हो गया है। इस छोटे से वीडियो टीजर से यह भी पता चलता है कि आने वाले स्मार्टफोन के लिए प्री-ऑर्डर लॉन्च इवेंट वाले दिन ही शुरू हो जाएंगे। यह टीजर गूगल स्टोर के होमपेज पर दिखाई दे रहा है और इसमें नए लाइटिंग फीचर की पहली ऑफिशियल झलक मिलती है, जिसके बारे में पहले सिर्फ लीक से जानकारी मिली थी।

'सोने' जैसे कलर में आ रहा Google Pixel 11, देखें पहली झलक, मिलेगा 'Glow' फीचर

Google ने नए Pixel Glow फीचर के साथ पहला Pixel 11 टीजर जारी किया

गूगल स्टोर होमपेज पर प्रमोशनल क्लिप में एक सुनहरे रंग का फोन दिखाया गया है। यह इस बात को भी कंफर्म करता है कि गूगल के अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन की मार्केटिंग पिक्सेल 11 सीरीज के रूप में की जाएगी।

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गूगल ने इस टीजर का इस्तेमाल 'पिक्सेल ग्लो' (Pixel Glow) को दिखाने के लिए भी किया, जो फोन के पिछले हिस्से पर दिखने वाला एक नया विजुअल एलिमेंट है। लाइट स्ट्रिप का इस्तेमाल करने के बजाय, यह फीचर कैमरा बार के बगल में मौजूद गोल हिस्से में दिया गया है, जहां फ्लैश होता है। एनिमेशन से पता चलता है कि यह लाइट कई रंग दिखा सकती है, हालांकि गूगल ने इसके फंक्शन या कस्टमाइजेशन के ऑप्शन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

12 अगस्त को Pixel 11 के प्री-ऑर्डर भी शुरू

कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि 'मेड बाय गूगल' इवेंट के ठीक बाद, 12 अगस्त को Pixel 11 के प्री-ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। जो लोग 15 जुलाई से 7 अगस्त के बीच US में गूगल स्टोर पर अपने गूगल अकाउंट से प्रमोशनल ईमेल के लिए साइन अप करेंगे, उन्हें 11 अगस्त को ईमेल के जरिए एक प्रमोशनल कोड मिलेगा। इस कोड का इस्तेमाल 27 अगस्त तक गूगल स्टोर से एलिजिबल अनलॉक Pixel 11 या Google Fi मॉडल खरीदने के लिए किया जा सकता है। यह ऑफर हर कस्टमर के लिए सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है और यह सिर्फ US में रहने वाले 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के उन लोगों के लिए है, जिनके पास US का शिपिंग एड्रेस है।

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यह टीजर गूगल की उस पहले की घोषणा के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि वह 12 अगस्त को न्यूयॉर्क शहर में अपना सालाना 'मेड बाय गूगल' इवेंट आयोजित करेगा। उम्मीद है कि कंपनी इस इवेंट में Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold पेश करेगी। इनविटेशन में Gemini Intelligence का भी जिक्र है, जिससे पता चलता है कि नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स भी घोषणाओं का हिस्सा होंगे।

पिछली रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पिक्सेल 11 सीरीज में सैमसंग M16 OLED पैनल, 2nm प्रोसेस पर बना गूगल का टेंसर G6 चिपसेट, एक मीडियाटेक M90 मॉडेम, टाइटन M3 सिक्योरिटी चिप, एडवांस्ड कैमरा हार्डवेयर और हाई बेस स्टोरेज की सुविधा हो सकती है। गूगल द्वारा उसी इवेंट में Pixel Watch 5 लाइनअप को पेश करने की भी उम्मीद है, स्मार्टवॉच के दो साइज ऑप्शन्स में आने की संभावना है।

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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