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अब खत्म होगा Google Assistant का दौर! अगले महीने Gemini पूरी तरह लेगा जगह

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Google अगले महीने से ढेरों Android स्मार्टफोन्स पर Google Assistant को हटाकर Gemini AI को डिफॉल्ट असिस्टेंट बना रहा है। इससे यूजर्स को बेहतर AI-पावर्ड एक्सपीरियंस मिलेगा।

Gemini
गूगल कई फेज में एंड्रॉयड यूजर्स के डिवाइस में जेमिनी असिस्टेंट दिया जाएगा।

टेक कंपनी Google अपने पुराने वर्चुअल असिस्टेंट Google Assistant को Android स्मार्टफोन्स से हटाने की तैयारी में है। कंपनी ने घोषणा की है कि अगले महीने से Google Assistant को कई फेज में हटाया जाएगा और उसकी जगह Gemini को डिफॉल्ट AI असिस्टेंट के रूप में पेश किया जाएगा। यह बदलाव Android यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से Google Assistant स्मार्टफोन्स का मेन डिजिटल असिस्टेंट रहा है।

Google का कहना है कि Gemini सिर्फ वॉइस कमांड तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि यह एक ज्यादा एडवांस AI असिस्टेंट होगा जो टेक्स्ट, वॉइस, इमेज और स्क्रीन पर मौजूद जानकारी को समझकर बेहतर जवाब दे सकेगा। कंपनी का मकसद Android एक्सपीरियंस को ज्यादा स्मार्ट, तेज और पर्सनल बनाना है।

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Google Assistant की जगह लेगा Gemini

Google ने पिछले कुछ समय से Gemini को अपने AI इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा बना दिया है। शुरुआत में इसे एक अलग ऐप के रूप में उपलब्ध कराया गया था, लेकिन अब कंपनी इसे Android का डिफॉल्ट असिस्टेंट बना रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ‘Hey Google’ कहने पर भी कई डिवाइसेज में Gemini एक्टिव होगा।

Gemini की मदद से यूजर्स सिर्फ अलार्म सेट करने, कॉल करने या मेसेज भेजने जैसे सिंपल काम ही नहीं, बल्कि लंबे ईमेल लिखने, कंटेंट तैयार करने, जानकारी की समरी बनाने, ट्रिप प्लान करने और कई अन्य AI बेस्ड काम भी कर सकेंगे।

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पुराने फोन्स का क्या होगा?

Google ने साफ किया है कि जिन Android डिवाइसेज में Gemini चलाने के लिए जरूरी हार्डवेयर या Android वर्जन उपलब्ध नहीं होगा, वहां Google Assistant कुछ समय तक काम करता रहेगा। हालांकि नए Android फोन और सपोर्टेड डिवाइसेज पर धीरे-धीरे Gemini ही डिफॉल्ट एक्सपीरियंस बन जाएगा।

यानी जिन स्मार्टफोन्स में जरूरी RAM, नया Android वर्जन और Gemini सपोर्ट मौजूद है, वहां यूजर्स को Google Assistant की जगह Gemini दिखेगा।

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सिर्फ फोन ही नहीं, अन्य डिवाइस भी होंगे अपडेट

Google केवल स्मार्टफोन्स तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। कंपनी आने वाले समय में टैबलेट, स्मार्टवॉच, Android Auto, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट डिस्प्ले और अन्य Android बेस्ड डिवाइसेज में भी Gemini को इंटीग्रेट करने की योजना बना रही है। इससे सभी Google डिवाइसों पर एक जैसा AI एक्सपीरियंस मिलेगा।

यूजर्स को क्या मिलेगा फायदा?

Gemini की सबसे बड़ी खासियत इसका जेनरेटिव AI है। यह सिर्फ चुनिंदा कमांड्स का जवाब देने के बजाय बातचीत का रिफरेंस समझ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सफर की योजना बना रहे हैं तो Gemini होटल, फ्लाइट, मौसम और सफर के प्लान को एक साथ जोड़कर सजेशंस दे सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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