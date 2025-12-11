आग, हादसा या मेडिकल इमरजेंसी में अब फोन से एक क्लिक में दिखाओ LIVE वीडियो, तुरंत मिलेगी मदद, Google का नया फीचर

संक्षेप: Google ने लॉन्च किया Android Emergency Live Video अब एमरजेंसी में एक टैप से शेयर करें लाइव वीडियो, जिससे पुलिस/एम्बुलेंस को मिलेगी घटना की सही जानकारी। जानिए कैसे काम करता है, कहां उपलब्ध है और किन-किन एंड्रॉयड फोनों में चलेगा।

Dec 11, 2025 01:59 pm IST

Emergency Live Video: आपातकाल की स्थिति में अक्सर शब्द कम पड़ जाते हैं दुर्घटना, अग्निकांड या मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात में जवाब देने वाले को पूरी स्थिति समझना मुश्किल हो जाती है। इस समस्या को देखते हुए, Google ने हाल ही में एक नई सुविधा लॉन्च की है Android Emergency Live Video। अब अगर आप Android फोन से आपातकाल (जैसे कॉल या टेक्स्ट) करते हैं, तो एक्सीडेंट है या आग, फायर या मेडिकल इमरजेंसी फर्स्ट-रिस्पॉन्डर (पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड) आपसे सिर्फ आवाज सुनकर नहीं, बल्कि आपके फोन से लाइव वीडियो देखकर सिटूएशन को समझ पाएंगे।

इस फीचर का मकसद है जवाब देने वालों को “विजन” देना, ताकि वे मौके पर सही संसाधन भेजें, और जरुरत होने पर आपातकालीन मदद का फैसला तुरंत ले सकें। Emergency Live Video में कोई सेटअप नहीं चाहिए कॉल के दौरान डिस्पैचर अगर चाहेगा, तो वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, आपकी स्क्रीन पर “Share Live Video?” का प्रॉम्प्ट आएगा, और एक टैप से कैमरा स्ट्रीम शुरू हो जाएगा। वीडियो स्ट्रीम पूरी तरह एन्क्रिप्टेड होगी, और शेयरिंग रद्द करना भी आप कभी भी कर सकते हैं।

Emergency Live Video कैसे काम करेगा जब आप अपने Android फोन से इमरजेंसी कॉल (या टेक्स्ट) करते हैं, तो अगर डिस्पैचर को लगे कि दृश्य देखना मददगार रहेगा, तो वे आपके फोन पर रिक्वेस्ट भेजेंगे।

आपके फोन स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट दिखेगा “Share live video?”। आप चाहें तो “Share” टैप करके लाइव कैमरा स्ट्रीम शुरू कर सकते हैं, या “No thanks” कर सकते हैं। फ़ैसला हमेशा आपका होता है। वीडियो पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड रहती है। आप चाहे तो किसी भी समय “Stop sharing” कर सकते हैं। ऑडियो कॉल जारी रहेगा।