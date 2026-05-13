Android यूजर्स का मजा होगा डबल, अब मिनटों में iPhone से Android में चला जाएगा डेटा, आए नए 3D Emoji भी

गूगल ने एंड्रायड यूजर्स के लिए नए 3D Emoji और iPhone से Android में वायरलेस डेटा ट्रांसफर फीचर का ऐलान किया है। अब बिना केबल के फोटो, मैसेज, ऐप्स और पासवर्ड आसानी से ट्रांसफर किए जा सकेंगे।

Google Android Show 2026: गूगल ने एंड्रायड यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स का ऐलान किया है, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा नए 3D Emoji और iPhone से Android में वायरलेस डेटा ट्रांसफर फीचर की हो रही है। कंपनी ने एंड्रायड शो 2026 के दौरान बताया कि अब एंड्रायड फोन पहले से ज्यादा स्मार्ट, मजेदार और यूजर फ्रेंडली बनने वाले हैं। नए अपडेट के बाद एंड्रायड यूजर्स को चैटिंग में नए 3D Emoji देखने को मिलेंगे, जो पुराने फ्लैट इमोजी के मुकाबले ज्यादा रियल दिखाई देंगे।

इसके अलावा Google ने Apple के साथ मिलकर iPhone से Android में डेटा ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी आसान बना दी है। अब यूजर्स को फोन बदलते समय केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोटो, वीडियो, मैसेज, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट्स और यहां तक कि होम स्क्रीन लेआउट भी वायरलेस तरीके से नए एंड्रायड फोन में ट्रांसफर किया जा सकेगा। Google का कहना है कि इन नए फीचर्स का मकसद एंड्रायड एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा आसान और मजेदार बनाना है। खास बात यह है कि ये फीचर्स पहले Pixel और Samsung Galaxy डिवाइसेज में देखने को मिल सकते हैं।

एंड्रायड स्मार्टफोन में आएंगे नए 3D Emoji गूगल ने एंड्रायड के पुराने Emoji डिज़ाइन को पूरी तरह बदलने का फैसला किया है। कंपनी अब एंड्रायड में नए “Noto 3D Emoji” ला रही है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा गहराई और डिटेल के साथ दिखाई देंगे। गूगल ने बताया कि उसने करीब 4000 Emoji को नए तरीके से डिजाइन किया है। नए Emoji में शैडो, डेप्थ और 3D इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे चैटिंग का एक्सपीरियंस ज्यादा मजेदार हो सकता है। अब तक Android में जो Emoji इस्तेमाल होते थे, वे काफी फ्लैट और सिंपल दिखते थे। Google ने जानकारी दी है कि नए 3D Emoji सबसे पहले Pixel स्मार्टफोन्स में रोलआउट किए जाएंगे। इसके बाद धीरे-धीरे दूसरे Android ब्रांड्स में भी यह अपडेट देखने को मिल सकता है।