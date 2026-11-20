Google जनवरी 2027 से Android फोन में ऐप डाउनलोड करने के नियम बदलने जा रहा है। अब Play Store के बाहर से ऐप डाउनलोड करने पर कुछ यूजर्स को 24 घंटे इंतजार करना पड़ सकता है। जानें Google का नया नियम क्या है

अगर आप Android फोन इस्तेमाल करते हैं और Google Play Store के बजाय दूसरी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। Google जनवरी 2027 से Android फोन में ऐप डाउनलोड करने के नियम बदलने जा रहा है। नए नियमों के बाद फोन में बाहर से ऐप डाउनलोड करना पहले जितना आसान नहीं रह जाएगा। दरअसल, Google चाहता है कि फोन में ऐप बनाने वाले हर डेवलपर की पहचान उसके पास दर्ज हो। इससे नकली ऐप बनाने और उनके जरिए लोगों को ठगने वालों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। अब आप Play Store के अलावा कहीं और से ऐप डाउनलोड ही नहीं कर पाएंगे। यह बदलाव सिर्फ Google के अपने फोन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि Samsung, Vivo, Oppo और Xiaomi जैसे ब्रांड के फोन पर भी लागू होगा।

जनवरी 2027 से लागू होना शुरू होगा नया नियम Google ने बताया है कि Android फोन में ऐप डाउनलोड करने से जुड़े नए नियम जनवरी 2027 से दुनिया भर में लागू होने शुरू होंगे। यह बदलाव एक साथ सभी देशों में नहीं आएगा, बल्कि धीरे-धीरे अलग-अलग जगहों पर लागू किया जाएगा। शुरुआत में Google सात बड़े ऐप स्टोर के साथ मिलकर यह व्यवस्था लागू करेगा। इनमें Google Play Store के अलावा Samsung Galaxy Store, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion और Vivo के ऐप स्टोर शामिल हैं।

फिलहाल ब्राजील, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में कुछ ऐप स्टोर के लिए यह सिस्टम 30 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। अब जनवरी 2027 से इसे दूसरे देशों में भी फैलाया जाएगा। भारत में यह बदलाव किस तारीख से लागू होगा, इसकी अलग से जानकारी अभी नहीं दी गई है।

आखिर Google बदल क्यों रहा है ऐप डाउनलोड करने का नियम? अभी तक Android फोन में ऐप डाउनलोड करने के लिए सिर्फ Google Play Store पर निर्भर रहना जरूरी नहीं था। यूजर किसी दूसरी वेबसाइट से भी ऐप डाउनलोड कर सकते थे। लेकिन कई बार इसी तरीके का फायदा उठाकर साइबर ठग नकली ऐप बनाते हैं। ये ऐप बैंकिंग से जुड़ी जानकारी चुरा सकते हैं या फोन में मौजूद पर्सनल डेटा तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। Google का कहना है कि नए नियम से ऐप बनाने वाले की पहचान पता रहेगी। इससे अगर कोई डेवलपर गलत काम करता है, तो उसकी पहचान करना आसान होगा।

जनवरी 2027 से लागू होना शुरू होगा नया नियम Google ने बताया है कि Android फोन में ऐप डाउनलोड करने से जुड़े नए नियम जनवरी 2027 से दुनिया भर में लागू होने शुरू होंगे। यह बदलाव एक साथ सभी देशों में नहीं आएगा, बल्कि धीरे-धीरे अलग-अलग जगहों पर लागू किया जाएगा। शुरुआत में Google सात बड़े ऐप स्टोर के साथ मिलकर यह व्यवस्था लागू करेगा। इनमें Google Play Store के अलावा Samsung Galaxy Store, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion और Vivo के ऐप स्टोर शामिल हैं।