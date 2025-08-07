गूगल का तोहफा, पूरे एक साल के लिए FREE मिल रहा 17,500 रुपये का AI सब्सक्रिप्शन google ai pro yearly subscription free for students in these countries, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़google ai pro yearly subscription free for students in these countries

गूगल का तोहफा, पूरे एक साल के लिए FREE मिल रहा 17,500 रुपये का AI सब्सक्रिप्शन

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 02:20 PM
Google ने अपने करोड़ों यूजर्स को एक खास तोहफा दिया है। दरअसल, कंपनी ने 17,500 रुपये सालाना का Google AI Pro सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर दिया है। स्टूडेंट्स पूरे एक साल तक इसे फ्री में यूज कर पाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल ने अमेरिका और अन्य देशों के विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर की घोषणा की। ऑफर के तहत, कंपनी एलिजिबल स्टूडेंट्स को एक साल के लिए अपने एआई प्रो प्लान का फ्री सब्सक्रिप्शन प्रदान करेगी। इस सब्सक्रिप्शन के जरिए उन्हें जेमिनी, डॉक्स, शीट्स और नोटबुकएलएम जैसे ऐप्स में गूगल के एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) फीचर्स और टूल्स का एक्सेस मिलेगा। आने वाले हफ्तों में, कंपनी इस ऑफर का विस्तार और देशों में भी करेगी।

इतनी है Google AI Pro की कीमत

अमेरिका में गूगल एआई प्रो प्लान की कीमत $19.99 (करीब 1,750 रुपये) प्रति माह है। यह सालाना सब्सक्रिप्शन के रूप में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत $199.99 (करीब 17,500 रुपये) है। कंपनी के अनुसार, वार्षिक प्लान लेने पर ग्राहक $39.89 (करीब 3,500 रुपये) की बचत कर सकते हैं।

गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि एलिजिबल विश्वविद्यालय के छात्र एक साल के लिए इस सब्सक्रिप्शन का मुफ्त लाभ उठा सकते हैं। यह ऑफर अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और ब्राजील के 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के स्टूडेंट्स के लिए है। इसका लाभ 6 अक्टूबर तक उठाया जा सकता है।

आने वाले हफ्तों में इसे और देशों में भी शामिल किया जाएगा। पिछले महीने भारत में स्टूडेंट्स के लिए भी इसी पेशकश की घोषणा की गई थी।

Google AI Pro प्लान के फायदे और फीचर्स

गूगल का एआई प्रो प्लान लेटेस्ट जेमिनी 2.5 प्रो और जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल पर डीप रिसर्च का एक्सेस प्रदान करता है। सब्सक्राइबर लेटेस्ट Veo 3 वीडियो जेनरेशन मॉडल की मदद से वीडियो जेनरेशन का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही व्हिस्क (Whisk) में Veo 2 के साथ इमेज से वीडियो बनाने की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। कंपनी के अनुसार, यह Vertex AI पर Veo 3 Fast का सीमित एक्सेस भी प्रदान करेगा।

इसके अलावा, स्टूडेंट्स को 1,000 मासिक एआई क्रेडिट मिलते हैं जिनका उपयोग फ्लो और व्हिस्क प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट, इमेज और वीडियो जनरेशन क्वेरीज को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। गूगल का कहना है कि वह NotebookLM में ऑडियो ओवरव्यू, नोटबुक और अन्य चीजें बनाने के लिए पांच गुना तक ज्यादा लिमिट भी प्रदान करता है। इसके साथ ही, आपको गूगल के डॉक्स, शीट्स और स्लाइड्स जैसे ऐप्स के समूह में जेमिनी का एक्सेस भी मिलता है।

एआई फीचर्स के अलावा, गूगल एआई प्रो प्लान में गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल फोटोज पर 2TB क्लाउड स्टोरेज भी शामिल है।

