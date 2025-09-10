Google लाया सबसे सस्ता AI Plus प्लान, 6 महीने तक 50 फीसदी की छूट, मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स

Google AI Plus Subscription Plan Launched: गूगल ने हाल ही में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोडक्ट्स के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन टियर लॉन्च किया है। कंपनी ने इस प्लान को Google AI Plus नाम दिया गया है। देखें कीमत और खासियत

Google AI Plus Subscription Plan Launched: गूगल ने हाल ही में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोडक्ट्स के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है। कंपनी ने इस प्लान को Google AI Plus नाम दिया गया है। फिलहाल इस प्लान को केवल इंडोनेशिया में पेश किया गया है, और जल्द ही इसे अन्य बाजारों में भी लाया जा सकता है। कीमत के लिहाज से, यह फ्री टियर और Google AI Pro सब्सक्रिप्शन के बीच आता है, और इसके फीचर्स भी उसी के अनुसार एडजस्ट किए गए हैं। अब यह गूगल के Veo 3 फास्ट वीडियो जेनरेशन AI मॉडल को यूज करने का सबसे सस्ता तरीका है।

पहले छह महीनों के लिए कीमत पर 50 फीसदी छूट गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, एक ब्लॉग पोस्ट में, कंपनी ने नए Google AI Plus सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत और बेनिफिट्स के बारे में बताया। यह प्लान फिलहाल केवल इंडोनेशिया में उपलब्ध है और इसकी कीमत IDR 75,000 (करीब 400 रुपये) प्रति माह है। कंपनी ने कहा कि, पहले छह महीनों के लिए, ग्राहकों को प्लान कीमत पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बता दें कि, भारत में Google AI Pro प्लान की कीमत 1,950 रुपये प्रति माह और AI Ultra प्लान की कीमत 24,500 प्रति माह है।

इसके बेनिफिट्स की बात करें तो, गूगल का कहना है कि यूजर्स को मुफ्त टियर की तुलना में Gemini 2.5 Pro AI मॉडल तक ज्यादा पहुंच मिलेगी, लेकिन AI Pro और Ultra प्लान की तुलना में कम। ऐप और वेबसाइट में डिफॉल्ट Gemini AI मॉडल इस टियर के लिए 128K टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ भी उपलब्ध है। गौरतलब है कि मुफ्त टियर में, यह मॉडल केवल 32K टोकन के साथ उपलब्ध है।

AI वीडियो बनाने का सबसे सस्ता तरीका दिलचस्प बात यह है कि गूगल एआई प्लस प्लान की शुरुआत के साथ, अब Veo 3 फास्ट मॉडल के जरिए एआई वीडियो बनाने का यह सबसे सस्ता तरीका बन गया है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म के मुफ्त टियर पर उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने प्रतिदिन की रेट लिमिट का खुलासा नहीं किया है।