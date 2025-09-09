गूगल ने यूजर्स को दिया तगड़ा गिफ्ट, AI मोड में हुई हिन्दी की एंट्री, बेहतर हुआ सर्च एक्सपीरियंस Google AI Mode now supports 5 new languages including Hindi Japanese and Korean, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

गूगल ने यूजर्स को दिया तगड़ा गिफ्ट, AI मोड में हुई हिन्दी की एंट्री, बेहतर हुआ सर्च एक्सपीरियंस

गूगल का एआई-पावर्ड सर्च टूल अब पांच नई भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसमें हिन्दी भी शामिल है। हिंदी के अलावा यह टूल इंडोनेशियन, जापानी, कोरिआई, ब्राजिलियन और पोर्तुगाली को भी सपोर्ट करने लगा है। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 10:51 AM
गूगल ने यूजर्स को दिया तगड़ा गिफ्ट, AI मोड में हुई हिन्दी की एंट्री, बेहतर हुआ सर्च एक्सपीरियंस

गूगल ने यूजर्स को तगड़ा गिफ्ट दिया है। कंपनी अपने AI Mode का विस्तार कर रही है। यह एआई-पावर्ड सर्च टूल अब पांच नई भाषाओं को सपोर्ट करता है। 6 महीने तक केवल इंग्लिश में उपलब्ध यह टूल अब हिन्दी के साथ इंडोनेशियन, जापानी, कोरिआई, ब्राजिलियन और पोर्तुगाली को भी सपोर्ट करने लगा है। मार्च में Google One AI प्रीमियम यूजर्स के लिए एक प्रयोग के तौर पर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया यह AI मोड Perplexity और OpenAI के ChatGPT सर्च जैसे एआई सर्च प्लेटफॉर्म्स को गूगल का जवाब है। यह फीचर Gemini 2.5 के एक कस्टमाइज्ड वर्जन का यूज करता है, जिसमें मल्टीमोडल और रीजनिंग कैपेबिलिटी शामिल हैं।

एआई मोड में एजेंटिक फीचर्स को किया इंट्रोड्यूस

गूगल सर्च में प्रोडक्ट मैनेजमेंट की वाइस-प्रेसिडेंट हेमा बुदराजू ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, 'इस विस्तार के साथ अब अधिक यूजर अपनी पसंदीदा भाषा में जटिल सवाल पूछने के लिए एआई मोड का यूज कर सकते हैं और वेब को अधिक बेहतर ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं।" अगस्त में गूगल ने एआई मोड में एजेंटिक फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया था। इससे रेस्टोरेंट में बुकिंग ढूंढना संभव हो गया। साथ ही लोकल सर्विस अपॉइंटमेंट और इवेंट टिकट बुकिंग में भी मदद करने लगा। यह अपडेट फिलहाल अमेरिका में गूगल एआई अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स तक सीमित है और लैब्स में 'AI मोड में एजेंटिक कैबेलिटी' के जरिए उपलब्ध है। अल्ट्रा टियर की कीमत $249.99 (करीब 22 हजार रुपये) प्रति माह है।

एआई पावर्ड सर्च एक्सपीरियंस को जल्द डिफॉल्ट बनाने पर फोकस

अभी तक गूगल का एआई मोड सर्च रिजल्ट पेज पर एक डेडिकेटेड टैब और सर्च बार में एक बटन के जरिए उपलब्ध था। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस एआई पावर्ड सर्च एक्सपीरियंस को जल्द ही डिफॉल्ट बनाने पर फोकस कर रही है। यह इशारा गूगल डीपमाइंड के ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर लोगन किलपैट्रिक ने पिछले हफ्ते X पर एक यूजर पोस्ट का जवाब देते किया था।

बताते चलें कि एआई मोड और एआई ओवरव्यू वाले गूगल के लेटेस्ट एआई अपडेट की सर्च क्लिक्स को प्रभावित करने के लिए आलोचना की जा रही है। हालांकि, गूगल ने पिछले महीने इस बात से इनकार किया था कि उसके एआई सर्च फीचर वेबसाइट ट्रैफिक को कम कर रहे हैं।

