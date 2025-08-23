AI के दौर में फीकी पड़ सकती है PhD, लॉ, मेडिकल डिग्री की चमक, एक्सपर्ट ने कहा - करें ये काम google ai expert says in ai era phd law and medical degrees may become obsolete, Gadgets Hindi News - Hindustan
AI के दौर में फीकी पड़ सकती है PhD, लॉ, मेडिकल डिग्री की चमक, एक्सपर्ट ने कहा - करें ये काम

गूगल में पहली जनरेटिव एआई टीम की स्थापना करने वाले जद तारिफी (Jad Tarifi) ने हाल ही में एक बातचीत में कहा कि वह एआई के हाइप में शामिल होने के लिए युवाओं को पीएचडी करने की सलाह नहीं देंगे। एक्सपर्ट ने क्या करने की सलाह दी, डिटेल में जानिए

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 04:38 PM
इस समय दुनियाभर में हर तरह AI का बोलबाला है। एक एक्सपर्ट ने बताया कि AI के युग में पीएचडी, लॉ और मेडिकल की डिग्रियां अप्रचलित हो सकती हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियां AI टैलेंट की भर्तियां कर रही हैं। रिसर्चर्स और इंजीनियर्स को मेटा, ओपनएआई और गूगल जैसी कंपनियों से लाखों डॉलर के ऑफर मिल रहे हैं। गूगल में पहली जनरेटिव एआई टीम की स्थापना करने वाले जद तारिफी (Jad Tarifi) ने हाल ही में एक बातचीत में कहा कि वह एआई के हाइप में शामिल होने के लिए युवाओं को पीएचडी करने की सलाह नहीं देंगे।

दरअसल, बिजनेस इनसाइडर के साथ बातचीत में, तारिफी ने कहा, "जब तक आप पीएचडी पूरी करेंगे, तब तक एआई खुद ही खत्म हो जाएगा। रोबोटिक्स में एआई के इस्तेमाल जैसी चीजें भी तब तक सुलझ जाएंगी। इसलिए या तो एआई फॉर बायोलॉजी जैसे किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में कदम रखें, जो अभी शुरुआती दौर में है, या फिर किसी भी क्षेत्र में हाथ न डालें।"

तारिफी ने खुद फ्लोरिडा यूनिवर्ससिटी से एआई में पीएचडी की है, लेकिन उनका कहना है कि डॉक्टरेट की पढ़ाई उनके जैसे "अजीब लोगों" के लिए है, क्योंकि इसमें "अपने जीवन के पांच साल और बहुत सारे दर्द" का बलिदान करना होता है। तारिफी ने बताया, “मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पीएचडी तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह उस क्षेत्र के प्रति जुनूनी न हो।”

उन्होंने आगे कहा कि एआई की बढ़ती गति के साथ, लोग स्कूल के बाहर भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तारिफी ने आगे कहा, "अगर आप अनिश्चित हैं, तो आपको निश्चित रूप से 'नहीं' कहना चाहिए और दुनिया में जीने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए... आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप बदलते हालात के अनुसार ज्यादा ढल पाएंगे।"

लॉ और मेडिकल की डिग्रियां भी संकट में

तारिफी केवल पीएचडी के खिलाफ ही चेतावनी नहीं देते हैं; वह यह भी कहते हैं कि कोई भी डिग्री जिसे पूरा करने में लंबा समय लगता है, जैसे लॉ और मेडिकल, वह भी संकट में है।

तारिफी ने कहा, "वर्तमान चिकित्सा प्रणाली में, आप मेडिकल स्कूल में जो सीखते हैं वह बहुत पुराना है और याद करने पर आधारित है", साथ ही उन्होंने कहा कि लोग एडवांस्ड डिग्री के लिए अपने जीवन के आठ साल बर्बाद कर देते हैं।

तो फिर, आप पूछेंगे कि एआई युग में कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए? तारिफी कहते हैं कि उन्हें स्कील और सहानुभूति विकसित करनी चाहिए क्योंकि हार्ड साइंस तो सीखी जा सकती है, लेकिन एआई को प्रेरित करने और इस्तेमाल करने में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए "भावनात्मक सामंजस्य" और "अच्छी रुचि" की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, "सबसे अच्छी बात है आंतरिक रूप से काम करना। ध्यान करें। अपने दोस्तों के साथ घुलें-मिलें। भावनात्मक रूप से खुद को जानें।"

डेमिस हसाबिस उन नौकरियों के बारे में बताते हैं जिनकी जगह AI नहीं ले सकता

एआई युग में सहानुभूति के महत्व पर बात करने वाले तारिफी पहले व्यक्ति नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही, गूगल डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस ने भी इस बारे में बात की थी कि मानवीय सहानुभूति से जुड़ी नौकरियों की जगह एआई सिस्टम नहीं ले सकता।

वायर्ड पत्रिका से बात करते हुए, हसाबिस ने कहा, "मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम मशीन के साथ नहीं करना चाहेंगे। आप जानते हैं, मैं कभी-कभी डॉक्टरों और नर्सों का उदाहरण देता हूं। शायद एक डॉक्टर और उसका काम और उसका निदान, कोई कल्पना कर सकता है कि उसे एक एआई टूल से मदद मिल रही है या फिर एक एआई डॉक्टर की तरह काम कर रहा है।"

