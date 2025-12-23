मुसीबत में एक कॉल और मदद दरवाजे पर! भारत में शुरू हुआ Google का खास फीचर

संक्षेप: गूगल ने भारत में Android Emergency Location Service लॉन्च की है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है। इस फीचर के जरिए इमरजेंसी कॉल पर यूजर की लोकेशन अपने-आप आपात सेवाओं तक पहुंच जाएगी।

भारत में इमरजेंसी सर्विसेज को ज्यादा फास्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए Google ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपनी Android Emergency Location Service (ELS) को भारत में पहली बार ऐक्टिव कर दिया है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से की गई है। यह सेवा इमरजेंसी कॉल के दौरान कॉल करने वाले की लोकेशन अपने-आप इमरजेंसी सर्विस तक पहुंचाने में मदद करती है, जिससे सहायता वक्त पर मिल सके।

क्या है Android Emergency Location Service (ELS)? Android Emergency Location Service एक इन-बिल्ट एंड्रॉयड फीचर है, जो इमरजेंसी नंबर जैसे 112 पर कॉल या इमरजेंसी SMS भेजने पर एक्टिव होता है। यह सेवा कॉलर की ओर से दी गई जानकारी पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रहती, बल्कि GPS, Wi-Fi और मोबाइल नेटवर्क की मदद से फोन की लोकेशन पता करती है और उसे सीधे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम तक भेज देती है।

उत्तर प्रदेश से की गई है शुरुआत गूगल के मुताबिक, ELS आमतौर पर करीब 50 मीटर तक की एक्युरेसी से लोकेशन शेयर कर सकता है। इसके साथ ही फोन की लैंग्वेज सेटिंग जैसी अतिरिक्त जानकारी भी भेजी जाती है, जिससे इमरजेंसी ऑपरेटर कॉलर से बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं, खासकर तब जब कॉलर घबराया हुआ हो या साफ जानकारी ना दे पा रहा हो।

बता दें, उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां Android Emergency Location Service को पूरी तरह लागू किया गया है। इस सिस्टम को उत्तर प्रदेश पुलिस ने Pert Telecom Solutions Pvt Ltd. के सहयोग से अपने इमरजेंसी नेटवर्क में इंटीग्रेट किया है। पायलट टेस्टिंग के दौरान इस सेवा ने 2 करोड़ से ज्यादा इमरजेंसी कॉल और मेसेज को सपोर्ट किया।

कॉल कटने पर भी मिलेगी मदद Google ने बताया कि टेस्टिंग के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जहां कॉल कुछ सेकंड में कट गई, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम कॉलर की लोकेशन पहचानने में सफल रहा। इससे इमरजेंसी सेवाओं को बिना देरी किए मौके पर सहायता भेजने में मदद मिली।

कंपनी का कहना है कि ELS में मजबूत प्राइवेसी सुरक्षा दी गई है। यह फीचर केवल इमरजेंसी कॉल या मेसेज के समय ही एक्टिव होता है और बैकग्राउंड में लगातार लोकेशन ट्रैक नहीं करता। यूजर को कोई अलग ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती और लोकेशन डाटा Google की ओर से स्टोर नहीं किया जाता।