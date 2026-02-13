Hindustan Hindi News
अब बिना Hey Siri बोले भी चलेगा iPhone! सिर्फ होंठों के हिलाने से करेगा काम, आ रहा Silent Mode AI फीचर

Feb 13, 2026 03:57 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Apple अपने वॉइस असिस्टेंट Siri को नई दिशा दे रहा है। कंपनी Silent AI फीचर लाने वाली है, जो होंठों के हिलने को कमांड समझ सकता है। इस नई तकनीक से बिना आवाज निकाले भी Siri काम करेगी।

Apple फिर एक बार टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया कदम रखने की तैयारी में है। कंपनी अब Siri वॉइस असिस्टेंट को बिल्कुल अलग अंदाज में पेश करने वाली है जहां आपको “Hey Siri” बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार Apple का नया “Silent AI” फीचर स्मार्टफोन में मौजूद कैमरा और AI की मदद से लिप मूवमेंट पढ़कर आपकी बात समझ सकेगा। यानी आप बिना आवाज निकाले भी कमांड दे पाएंगे जैसे “कल का मौसम क्या है?” या “व्हाट्सऐप में मैसेज भेजो।”

यह फीचर खास तौर पर उन जगहों में फायदेमंद होगा जहां आवाज निकालना मुश्किल हो जैसे मीटिंग्स, पब्लिक प्लेस। Apple की यह टेक्नोलॉजी कैमरा के सामने हिलने वाली होंठ की मूवमेंट को AI की मदद से पहचानकर कमांड में बदल देगी, जिससे मशीन तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकेगी। अभी तक यह फीचर पूरी तरह लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स और ट्रेडर्स ने संकेत दे दिए हैं कि यह आने वाले iOS अपडेट या Apple डिवाइसेज में शामिल हो सकता है।

ये भी पढ़ें:Jio का सुपरहिट प्लान, ₹895 में पूरे 11 महीने चालू रहेगी SIM, करें Unlimited कॉल

Silent AI (होंठ पढ़ने वाला) फीचर कैसे काम करेगा

Apple अपना नया AI फीचर Siri में जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसे फिलहाल Silent AI कहा जा रहा है। यह फीचर आपके होठ के हिलने (Lip Movements) पर कैमरा की मदद से पकड़कर पहचान करेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, और उसी हिसाब से Siri कमांड को एक्सीक्यूट करेगा। सामान्य वॉइस कमांड की जगह यह फीचर वीज़ुअल AI कमांड की तरह काम करेगा जैसे बिना आवाज़ बोले ही मोबाइल को आदेश देना। यह नई तकनीक Apple के Neural इंजन, कैमरा सेंसर और AI-मॉडल के साथ मिलकर काम करेगी।

ये भी पढ़ें:सिर्फ ₹30 रोज में घर लाएं Samsung का 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरे वाला 5G फोन

पुराने Siri वॉइस कमांड से अलग कैसे

आज तक Siri में हम बोलकर निर्देश देते थे जैसे “Hey Siri, कैमरा खोलो” या “नया मैसेज भेजो।” लेकिन Silent AI में जोर से आवाज निकालने की जरूरत नहीं होगी। भीड़-भाड़ या शांत वातावरण में बिना आवाज के कमांड दे सकेंगे। इसके साथ ही बेहतर प्राइवेसी (कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं होती) मिलेगी।

ये भी पढ़ें:Aadhaar लिंक न होने से 73000 किसानों का अटका पैसा, ₹6000 पाने के लिए करें ये काम
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

