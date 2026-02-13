अब बिना Hey Siri बोले भी चलेगा iPhone! सिर्फ होंठों के हिलाने से करेगा काम, आ रहा Silent Mode AI फीचर
Apple अपने वॉइस असिस्टेंट Siri को नई दिशा दे रहा है। कंपनी Silent AI फीचर लाने वाली है, जो होंठों के हिलने को कमांड समझ सकता है। इस नई तकनीक से बिना आवाज निकाले भी Siri काम करेगी।
Apple फिर एक बार टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया कदम रखने की तैयारी में है। कंपनी अब Siri वॉइस असिस्टेंट को बिल्कुल अलग अंदाज में पेश करने वाली है जहां आपको “Hey Siri” बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार Apple का नया “Silent AI” फीचर स्मार्टफोन में मौजूद कैमरा और AI की मदद से लिप मूवमेंट पढ़कर आपकी बात समझ सकेगा। यानी आप बिना आवाज निकाले भी कमांड दे पाएंगे जैसे “कल का मौसम क्या है?” या “व्हाट्सऐप में मैसेज भेजो।”
यह फीचर खास तौर पर उन जगहों में फायदेमंद होगा जहां आवाज निकालना मुश्किल हो जैसे मीटिंग्स, पब्लिक प्लेस। Apple की यह टेक्नोलॉजी कैमरा के सामने हिलने वाली होंठ की मूवमेंट को AI की मदद से पहचानकर कमांड में बदल देगी, जिससे मशीन तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकेगी। अभी तक यह फीचर पूरी तरह लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स और ट्रेडर्स ने संकेत दे दिए हैं कि यह आने वाले iOS अपडेट या Apple डिवाइसेज में शामिल हो सकता है।
Silent AI (होंठ पढ़ने वाला) फीचर कैसे काम करेगा
Apple अपना नया AI फीचर Siri में जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसे फिलहाल Silent AI कहा जा रहा है। यह फीचर आपके होठ के हिलने (Lip Movements) पर कैमरा की मदद से पकड़कर पहचान करेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, और उसी हिसाब से Siri कमांड को एक्सीक्यूट करेगा। सामान्य वॉइस कमांड की जगह यह फीचर वीज़ुअल AI कमांड की तरह काम करेगा जैसे बिना आवाज़ बोले ही मोबाइल को आदेश देना। यह नई तकनीक Apple के Neural इंजन, कैमरा सेंसर और AI-मॉडल के साथ मिलकर काम करेगी।
पुराने Siri वॉइस कमांड से अलग कैसे
आज तक Siri में हम बोलकर निर्देश देते थे जैसे “Hey Siri, कैमरा खोलो” या “नया मैसेज भेजो।” लेकिन Silent AI में जोर से आवाज निकालने की जरूरत नहीं होगी। भीड़-भाड़ या शांत वातावरण में बिना आवाज के कमांड दे सकेंगे। इसके साथ ही बेहतर प्राइवेसी (कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं होती) मिलेगी।
