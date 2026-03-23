WhatsApp पर Message Delete करने की टेंशन खत्म, 15 मिनट में खुद हो जाएगा गायब; जानिए कैसे काम करेगा नया फीचर
WhatsApp पर जल्द एक नया फीचर आ रहा है। इस फीचर से मैसेज अपने आप 15 मिनट में डिलीट हो जाएंगे और प्राइवेसी बेहतर होगी। जानिए कैसे काम करेगा Auto Delete मैसेज फीचर।
दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया और काम का फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी 15 मिनट Auto Delete मैसेज फीचर पर काम कर रही है, जिससे चैट अपने आप एक तय समय के बाद डिलीट हो जाएगी। WhatsApp जल्द ही एक नया प्राइवेसी फीचर पेश कर सकता है जो मैसेज पढ़ने के कुछ ही समय बाद उन्हें अपने आप डिलीट कर देगा। "आफ्टर रीडिंग" नाम के इस नए फीचर को फीचर ट्रैकर WABetaInfo ने Android के लेटेस्ट बीटा वर्जन में देखा है। नया फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो चाहते हैं कि उनकी चैट ज्यादा समय तक फोन में सेव न रहे।
15 मिनट Auto Delete फीचर ऐसे करेगा काम
WhatsApp का यह नया फीचर यूजर्स को यह सुविधा देगा कि वे अपने मैसेज को एक तय समय के बाद अपने आप डिलीट कर सकें। अभी तक WhatsApp में Disappearing Messages फीचर मौजूद है, जिसमें 24 घंटे, 7 दिन और 90 दिन के ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन अब कंपनी इससे भी छोटा टाइम ऑप्शन यानी 15 मिनट का ऑप्शन जोड़ने जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 15 मिनट का टाइम सेट करते हैं, तो आपके भेजे गए मैसेज अपने आप 15 मिनट बाद डिलीट हो जाएंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक WhatsApp का यह फीचर Disappearing Messages के अंदर ही एक नया ऑप्शन होगा। यूजर को बस चैट सेटिंग में जाकर Auto Delete या Disappearing Messages ऑन करना होगा और 15 मिनट का टाइम चुनना होगा। इसके बाद जो भी मैसेज भेजे जाएंगे, वे तय समय पूरा होते ही अपने आप गायब हो जाएंगे। यह फीचर पर्सनल चैट और ग्रुप चैट दोनों में काम कर सकता है, जिससे यूजर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी।
प्राइवेसी के लिए फायदेमंद
आज के समय में डिजिटल प्राइवेसी बहुत जरूरी हो गई है। कई बार लोग ऐसी बातें करते हैं जिन्हें वे लंबे समय तक सेव नहीं रखना चाहते। ऐसे में यह फीचर काफी काम का साबित होगा। यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा जो चाहते हैं कि उनकी चैट अपने आप साफ होती रहे और कोई पुरानी जानकारी फोन में न रहे।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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