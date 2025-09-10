खुशखबरी! फ्लिपकार्ट की BBD सेल में ₹62,000 तक सस्ते हुए Google Pixel के ये फोन्स, लिस्ट में ये 3 फोन Good news These Google Pixel phones are got cheaper by 62000 rupees from original price check Flipkart BBD sale best de, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Good news These Google Pixel phones are got cheaper by 62000 rupees from original price check Flipkart BBD sale best de

खुशखबरी! फ्लिपकार्ट की BBD सेल में ₹62,000 तक सस्ते हुए Google Pixel के ये फोन्स, लिस्ट में ये 3 फोन

Flipkart Big Billion Days सेल में Google Pixel स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। इस सेल के दौरान यूजर्स को 62,000 रुपये तक की भारी बचत का मौका मिलेगा। जानें किन 3 फोन्स पर है बम्पर डिस्काउंट:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 02:05 PM
share Share
Follow Us on
खुशखबरी! फ्लिपकार्ट की BBD सेल में ₹62,000 तक सस्ते हुए Google Pixel के ये फोन्स, लिस्ट में ये 3 फोन

फेस्टिव सेल की शुरुआत होने वाली है, Flipkart की Big Billion Days 2025 सेल 23 सितंबर से स्टार्ट होगी। इस सेल में गूगल पिक्सेल के फोन्स पर धमाकेदार डिस्काउंट मिलने वाला है। इस सेल में गूगल पिक्सेल के कई फोन्स को आधी से भी कम कीमत पर बेचने वाला है। यह ऑफर स्मार्टफोन खरीदारों के लिए इस फेस्टिव सीजन की सबसे आकर्षक डील्स में से एक बन सकता है, क्योंकि इसमें प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस हैं। ये प्राइस टीजर से टीज हुए हैं।

फ्लिपकार्ट की BBD सेल में Google Pixel 9, Google Pixel 8 Pro, Google Pixel 9 Pro XL पर 62,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जानें किस फोन पर कितनी मिलेगी।Flipkart की Big Billion Days सेल 23 सितंबर से शुरू होगी, जबकि Flipkart Plus और Black मेंबर्स को 22 सितंबर से ही अर्ली एक्सेस मिल जाएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Google Pixel 9

Google Pixel 9

  • checkPeony
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹79999

और जाने

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

  • checkclassic black and lavender
  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

discount

19% OFF

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64999

₹79999

खरीदिये

Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹79999

और जाने

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro

  • checkObsidian
  • check12 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹106999

और जाने

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.9-inch/ 4.1 inch Display Size
amazon-logo

₹121999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

Apple IPhone 16 Pro

Apple IPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹107900

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Traffic Challan से बचना है? बस स्मार्टफोन में कर लें ये सेटिंग, नहीं कटेगा चालान

Google Pixel इन फोन्स पर मिलेगा सबसे बड़ा डिस्काउंट

Google Pixel 9

गूगल Pixel 9 फोन 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ है, लेकिन अब यह फोन फ्लिपकार्ट की BBD सेल में 39,999 रुपये में मिलने वाला है। Google Pixel 9 में 6.2 इंच का AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। इसमें Google Tensor G4 चिपसेट दिया गया है जो AI और मशीन लर्निंग टास्क के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देता है। कैमरा सेटअप में 50MP का प्राइमरी लेंस और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है, जिससे नाइट साइट और सुपर रेस ज़ूम जैसे फीचर मिलते हैं। 10.5MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दिया गया है।

Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro की बात करें तो यह फोन 1,06,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। अब यह फोन 44,999 रुपये फ्लिपकार्ट की फेस्टिव सेल में बेचा जाने वाला है। यानी इस फोन पर 62,000 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। Google Pixel 8 Pro में 6.7 इंच LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है जो 1Hz से 120Hz तक डायनामिक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें Google Tensor G3 चिप और Titan M2 सिक्योरिटी चिप है। कैमरा सेटअप में 50MP वाइड, 48MP अल्ट्रा-वाइड और 48MP टेलीफोटो लेंस (5x ऑप्टिकल ज़ूम) शामिल हैं। Pro controls और मैजिक एडिटर जैसे AI फीचर्स फोटोग्राफी को और पावरफुल बनाते हैं। फ्रंट कैमरा 10.5MP का है। 12GB RAM और 128GB से 1TB तक स्टोरेज ऑप्शन दिए गए हैं। बैटरी 5050mAh की है जो 30W फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह Android 14 पर लॉन्च हुआ था और 7 साल तक अपडेट मिलता है। यह फोन अपने प्रो-ग्रेड डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी के लिए जाना जाता है।

Google Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro XL फोन 1,24,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब यह फोन सेल में 40,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 84,999 रुपये में बेचा जाएगा। Pixel 9 Pro XL में 6.8 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें नया Google Tensor G4 प्रोसेसर और Titan M2 सिक्योरिटी चिप मौजूद है। कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी, 48MP अल्ट्रा-वाइड और 48MP टेलीफोटो (5x ऑप्टिकल ज़ूम) शामिल हैं। फ्रंट में 10.5MP कैमरा है। इसमें एडवांस्ड AI फीचर्स जैसे Video Boost, Magic Eraser Pro और सुपर रेस वीडियो उपलब्ध हैं। Google इन फ़ोन के साथ 7 साल अपडेट सपोर्ट देता है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! इतनी होगी iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max की कीमतें, जानें डिटेल्स
Google Google Pixel
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.