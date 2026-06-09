मौज! इन 31 iPhone को मिला iOS 27 अपडेट, अब फोन चलेगा पहले से ज्यादा स्मूथ और फास्ट, ऐसे करें इंस्टाल, देखें पूरी लिस्ट
Apple ने iOS 27 लॉन्च कर दिया है। जानिए किन iPhone मॉडल्स को मिलेगा नया iOS 27 अपडेट, कौन-कौन से फीचर्स आएंगे और क्या आपका iPhone भी इस लिस्ट में शामिल है।
iOS 27 Update Roll Out: Apple ने अपने सालाना डेवलपर इवेंट WWDC 2026 में iOS 27 को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। नए iOS अपडेट के साथ कंपनी कई नए फीचर्स, बेहतर परफॉर्मेंस, स्मार्ट AI टूल्स और Siri में बड़े बदलाव लेकर आई है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन-कौन से iPhone मॉडल्स को यह नया अपडेट मिलेगा।अच्छी बात यह है कि Apple ने इस साल किसी भी पुराने iPhone का सपोर्ट बंद नहीं किया है। यानी जो डिवाइस अभी iOS 26 चला रहे हैं, उन्हें भी iOS 27 का अपडेट मिलेगा। खास बात यह है कि 2019 में लॉन्च हुआ iPhone 11 भी इस लिस्ट में शामिल है। इससे उन लाखों यूजर्स को राहत मिलेगी जो अभी भी पुराने iPhone इस्तेमाल कर रहे हैं और नया फोन खरीदने की योजना नहीं बना रहे हैं। Apple का कहना है कि iOS 27 केवल नए फीचर्स ही नहीं लाएगा, बल्कि पुराने iPhone की स्पीड और परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाने का काम करेगा।
iOS 27 पाने वाले iPhone की पूरी लिस्ट
Apple के मुताबिक जिन iPhone मॉडल्स पर अभी iOS 26 चल रहा है, उनमें से ज्यादातर को iOS 27 अपडेट मिलेगा। सपोर्टेड डिवाइसेज की लिस्ट इस प्रकार है:
iPhone 16e
iPhone 17
iPhone 17e
iPhone Air
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2nd Generation)
iPhone SE (3rd Generation)
iOS 27 अपडेट में बाद आईफोन में मिलेंगे ये नए फीचर्स
1. Apple ने इस बार फोन के डिजाइन, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और AI फीचर्स पर खास फोकस किया है। अपडेट के बाद यूजर्स को नया और ज्यादा मॉडर्न इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिससे iPhone का इस्तेमाल पहले से ज्यादा आसान और आकर्षक हो जाएगा।
2. Siri को भी पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाया गया है, जिससे वह यूजर की कमांड को बेहतर तरीके से समझ पाएगी और कई काम तेजी से कर सकेगी। इसके अलावा Apple Intelligence से जुड़े नए AI फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है, जो मैसेज लिखने, नोट्स बनाने, टेक्स्ट को समझने और रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने में मदद करेंगे।
3. सिक्योरिटी के मामले में भी iOS 27 बड़ा अपग्रेड लेकर आया है। नए प्राइवेसी कंट्रोल्स और सिक्योरिटी फीचर्स की मदद से यूजर्स का डेटा पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही ऐप्स की परफॉर्मेंस में सुधार, बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, स्मूथ एनिमेशन और तेज रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा।
4. Apple का दावा है कि अपडेट के बाद iPhone ज्यादा फास्ट, स्टेबल और भरोसेमंद अनुभव देगा। वहीं मैसेज, फोन, कैमरा, Photos और Safari जैसे कई सिस्टम ऐप्स में भी नए फीचर्स और सुधार शामिल किए गए हैं, जिससे पूरे iPhone का एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगा।
iPhone में iOS 27 अपडेट ऐसे इंस्टॉल करें
स्टेप 1: सबसे पहले अपने iPhone को Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करें और बैटरी कम से कम 50% रखें। बेहतर होगा कि फोन चार्जिंग पर लगा हो।
स्टेप 2: iPhone में Settings ऐप खोलें।
नीचे स्क्रॉल करके General ऑप्शन पर टैप करें।
स्टेप 3: अब Software Update पर क्लिक करें। अगर iOS 27 अपडेट आपके डिवाइस के लिए उपलब्ध है, तो स्क्रीन पर अपडेट दिखाई देगा।
स्टेप 4: Download and Install बटन पर टैप करें। यदि पूछा जाए तो अपना iPhone पासकोड डालें और Apple की शर्तों (Terms & Conditions) को स्वीकार करें।
स्टेप 5: अपडेट डाउनलोड होने के बाद Install Now पर टैप करें। आपका iPhone रीस्टार्ट होगा और कुछ मिनटों में iOS 27 इंस्टॉल हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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