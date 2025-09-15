खुशखबरी! आज रात से नए होने वाले हैं ये 25 पुराने iPhones, मिलेगा iOS 26 अपडेट, देखें List Good news These 25 iPhones are going to be new will get iOS 26 update here is How To Install and see full list, Gadgets Hindi News - Hindustan
खुशखबरी! आज रात से नए होने वाले हैं ये 25 पुराने iPhones, मिलेगा iOS 26 अपडेट, देखें List

खुशखबरी! आज रात से नए होने वाले हैं ये 25 पुराने iPhones, मिलेगा iOS 26 अपडेट, देखें List

Apple के पुराने फोन्स को आज रात को बड़ा अपडेट मिलने वाला है। नए iOS 26 अपडेट के बाद iPhone 11 से लेकर iPhone 17 तक सभी फोन्स अपडेट होंगे। देखें आपका फोन लिस्ट में है या नहीं:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 04:46 PM
Apple ने WWDC 2025 में iOS 26 का ऐलान कर दिया था, और अब यह अपडेट 15 सितंबर 2025 से सभी योग्य iPhone यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। भारत में इस नई OS रिलीज़ का समय लगभग शाम 10:30 बजे IST हो सकता है, जैसा कि पिछले iOS वर्जंस में देखा गया है। iOS 26 एक बड़ा अपडेट माना जा रहा है क्योंकि इसमें डिजाइन और UI में लार्ज बदलाव होंगे विशेष रूप से नई “Liquid Glass”, स्क्रीन के आइकॉन्स, कंट्रोल सेंटर, विजेट्स और नोटिफिकेशन्स को थोड़ा ट्रांस्लूसेंट और ग्लॉसी टच देती है।इसके साथ नया AI-इंटीग्रेशन भी है Live Translation, बेहतर कॉल स्क्रीनिंग और Smarter Siri जैसे फीचर्स शामिल हैं। पुराने iPhone मॉडल जैसे XR, XS, XS Max को अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन iPhone 11 और इसके बाद के कई मॉडल्स को यह अपडेट सपोर्ट मिलेगा।

कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें

Step 1: अपने iPhone को Wi-Fi से कनेक्ट करें और चार्ज कम से कम 50% हो।

Step 2: स्टोरेज खाली करें अनुमान है कि अपडेट 3-5GB या उससे ज़्यादा जगह ले सकता है।

Step 3: सेटिंग्स → General → Software Update पर जाएं। वहां iOS 26 दिखेगा।

Step 4: अपडेट डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें; जरुरत पड़े तो फोन रीस्टार्ट होगा।

कौन से iPhones को मिलेगा iOS 26 अपडेट?

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2nd generation and later)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.