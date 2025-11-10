खुशखबरी! अब बिना नेटवर्क के भी काम करेगा iPhone, No Signal के भेज सकेंगे मैसेज, देख सकेंगे Maps
संक्षेप: Apple iPhone में जल्द ही ऐसे सेटेलाइट-आधारित फीचर्स ला रहा है कि मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर भी आप चाहें/navigation करें या मैसेज भेजें। जानिए कब आएंगे ये फीचर्स।
iPhone Satellite Features: जब आप दूर कहीं जंगल या पहाड़ों के बीच हों, मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाए, तो भी आपका स्मार्टफोन काम नहीं कर पाता ऐसा अनुभव हममें से कई लोगों ने किया है। लेकिन जल्द ही Apple शायद इस परेशानी को खत्म करने वाला है। एप्पल सैटेलाइट-आधारित कनेक्टिविटी लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें न केवल आप मैसेज भेज सकेंगे बल्कि Apple Maps जैसे नेविगेशन ऐप्स को भी नेटवर्क-बाहर इस्तेमाल किया जा सकेगा। मतलब, चाहे मोबाइल नेटवर्क नहीं हो, आप फिर भी मैसेज और मैप्स से जुड़े रह सकेंगे। यह सुविधा भारत जैसे देश के लिए बेहद मायने रखती है जहां नेटवर्क कवरेज में अभी चुनौतियां हैं।
सैटेलाइट-कनेक्टिविटी की दिशा में नया कदम
Apple की आंतरिक “Satellite Connectivity Group” टीम अब डिवाइसेस को सीधे सेटेलाइट से जोड़ने पर काम कर रही है। इस व्यवस्था में पुराने Emergency SOS via Satellite फीचर से आगे बढ़ कर सामान्य मैसेजिंग व नेविगेशन को नेटवर्क-मुक्त बनाना शामिल है।
नो सिग्नल में भी मैप्स और मैसेज नेटवर्क की कमी में भी
रिपोर्ट के अनुसार, नए फीचर्स में “Messages via Satellite” तथा Maps-अनुकरण शामिल हैं, जिससे उपयोगकर्ता नेटवर्क-मुक्त इलाकों में भी नक्शा देखें और चैट कर सकें। इस तरह फोन सिर्फ आपातकालीन उपयोग तक सीमित नहीं रह जाएगा बल्कि रोजमर्रा के कामों के लिए भी काम आएगा। Satellite कनेक्शन की चुनौतियां भी कम नहीं: सेटेलाइट स्पेक्ट्रम, लाइसेंसिंग, भारत में नियम-कानून, पार्टनर नेटवर्क की तैयारी इत्यादि शामिल हैं। साथ में Apple-Globalstar संबंध, नेटवर्क विस्तार जैसी बातें भी भविष्य में महत्वपूर्ण होंगी।
कब तक आएगा, कौन-से मॉडल होंगे योग्य?
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कब भारत में ये फीचर्स उपलब्ध होंगे। लेकिन iPhone 14 या बाद के मॉडल्स पहले से ही सेटेलाइट SOS सपोर्ट कर रहे हैं। Apple ने संकेत दिया है कि जल्द नए मॉडल्स व सॉफ़्टवेयर अपडेट के साथ यह सुविधा बढ़ेगी।
