Good news Samsung best selling phones Galaxy A55 and A35 received One UI 8 With Android 16 get new AI features

खुशखबरी! Samsung के बेस्ट-सेलिंग फोन्स को मिला तगड़ा अपडेट, अब मिलेंगे बेहतर AI फीचर्स और ऑडियो टूल

संक्षेप: Samsung ने भारत में अपने बेस्ट-सेलिंग AI फोन्स के लिए One UI 8 (Android 16) अपडेट शुरू कर दिया है। इस अपडेट के बाद बेहतर इंटरफ़ेस, AI फीचर्स और ऑडियो इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे। जानिए कैसे करें अपडेट।

Tue, 14 Oct 2025 07:42 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Samsung ने अपनी मिड-रेंज A सीरीज को और सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है भारत में अब Galaxy A55 और Galaxy A35 यूजर्स के लिए One UI 8 अपडेट, जो Android 16 आधारित है, लाइव हो चुका है। इस नए सॉफ़्टवेयर अपडेट में सिर्फ UI डिज़ाइन में बदलाव नहीं आए हैं, बल्कि AI-एनेबल फीचर्स, एडवांस्ड ऑडियो टूल्स, बेहतर एनिमेशन, और सिस्टम ऑप्टिमाइज़ेशन जैसे सुधार भी शामिल हैं।

Galaxy AI फीचर्स जैसे Now Brief, Audio Eraser, और अन्य स्मार्ट सुझाव इस अपडेट को सिर्फ एक डिज़ाइन बदलाव नहीं, बल्कि वास्तविक उपयोग में सुधार बनाने वाला अपडेट बनाते हैं। यदि आप Galaxy A55 या A35 उपयोगकर्ता हैं, तो यह अपडेट आपके अनुभव को और बेहतर बना सकता है।

One UI 8 अपडेट के फोन में दिखेंगे ये बदलाव

- Samsung ने इस अपडेट में कई सुधार और नए फीचर्स पेश किए हैं। UI को और ज़्यादा साफ़-सुथरा बनाया गया है, और एनिमेशन को बेहतर किया गया है।

- सबसे प्रमुख फीचर Now Brief है एक AI-पावर्ड असिस्टेंट जो नोटिफिकेशन का सार प्रस्तुत करता है, सार-सुझाव देता है और आपके उपयोग पैटर्न से सीखता है।

- Audio Eraser फीचर unwanted background noise को हटाने में मदद करता है, विशेष रूप से वीडियो रिकॉर्ड करते समय।

- Privacy & OS-level Improvements क्योंकि यह Android 16 पर आधारित है, इस अपडेट में बेहतर परमिशन कंट्रोल्स, पावर मैनेजमेंट और गोपनीयता सुधार शामिल हैं।

ऐसे करें अपडेट

यह अपडेट OTA (Over The Air) के माध्यम से उपलब्ध है — Settings → Software Update → Download and Install path से इसे चेक करें। अपडेट का साइज Galaxy A55 पर लगभग 1.9 GB है, और Galaxy A35 पर लगभग 2.4 GB का अनुमान है। चूंकि फाइल बड़ी है, इसे Wi-Fi के माध्यम से डाउनलोड करना बेहतर रहेगा। साथ ही अपडेट के बीच पर्याप्त स्टोरेज और बैटरी बचा कर रखें।

