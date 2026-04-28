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खुशखबरी! 3 साल पुराने Samsung के बेस्ट-सेलिंग फोन को मिला कमाल का अपडेट; कॉल, कैमरा, Bluetooth सब हुए अपग्रेड

Apr 28, 2026 01:31 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Samsung ने भारत में Galaxy S23 सीरीज के लिए One UI 8.5 Beta 2 अपडेट जारी कर दिया है। इस नए अपडेट में कॉल स्क्रीन, Bluetooth, कैमरा और सिस्टम से जुड़ी कई बड़ी समस्याओं को ठीक किया गया। 

खुशखबरी! 3 साल पुराने Samsung के बेस्ट-सेलिंग फोन को मिला कमाल का अपडेट; कॉल, कैमरा, Bluetooth सब हुए अपग्रेड

Samsung यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy S23 सीरीज के लिए भारत में नया One UI 8.5 Beta 2 अपडेट जारी कर दिया है। यह अपडेट खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है जो पहले से बीटा प्रोग्राम में शामिल हैं। इस नए अपडेट का फोकस नए फीचर्स जोड़ने से ज्यादा पुराने बग्स को ठीक करना और फोन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह अपडेट लगभग 700MB से ज्यादा का है और इसमें अप्रैल 2026 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी शामिल है।

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कई यूजर्स को पिछले बीटा वर्जन में कॉल के दौरान स्क्रीन ब्लैक होने, Bluetooth क्रैश होने और कैमरा रिकॉर्डिंग में दिक्कत जैसी समस्याएं आ रही थीं। अब Samsung ने इन सभी बड़ी परेशानियों को इस नए अपडेट में ठीक करने की कोशिश की है। अगर आप भी Galaxy S23 यूजर हैं, तो यह अपडेट आपके फोन के अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। Samsung का यह अपडेट खास तौर पर उन यूजर्स के लिए राहत लेकर आया है जो पिछले वर्जन में बग्स से परेशान थे।

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ऐसे करें अपने फोन को अपडेट

अगर आप Samsung Galaxy S23 यूजर हैं और One UI Beta प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो यह अपडेट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपने फोन की Settings में जाकर Software Update सेक्शन खोलना होगा और “Download and Install” पर क्लिक करना होगा। अगर अभी अपडेट नहीं दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Samsung इसे धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक रोलआउट कर रहा है, इसलिए कुछ समय बाद यह आपके डिवाइस पर भी आ जाएगा।

इन समस्याओं को अपडेट में किया गया फिक्स

Samsung के इस नए One UI 8.5 Beta 2 अपडेट में कई ऐसी परेशानियों को ठीक किया गया है, जो यूजर्स को पिछले वर्जन में बार-बार झेलनी पड़ रही थीं। सबसे बड़ी दिक्कत कॉल के दौरान स्क्रीन ब्लैक होने की थी, जिसे अब फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर की गड़बड़ी, Bluetooth का अचानक डिस्कनेक्ट या क्रैश होना और कैमरा से 4K HDR वीडियो रिकॉर्ड करते समय ग्रीन लाइन दिखने जैसी समस्याएं भी इस अपडेट में ठीक की गई हैं। कुछ यूजर्स को मल्टी-टच और स्क्रीन रिस्पॉन्स में भी परेशानी हो रही थी, जिसे अब बेहतर किया गया है, जिससे फोन का इस्तेमाल पहले से ज्यादा स्मूद लगेगा।

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Samsung ने सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया है, जिससे ऐप्स तेजी से खुलते हैं और हैंग या लैग की समस्या कम होती है। अब यूजर्स को स्क्रॉलिंग, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के दौरान ज्यादा स्मूद एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ाई गई है, यानी अब फोन कम क्रैश होगा और रोजमर्रा के काम बिना रुकावट के आसानी से पूरे होंगे। इस पैच के जरिए फोन को नए साइबर खतरों और वायरस से बचाने में मदद मिलेगी, जिससे आपका डिवाइस पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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