खुशखबरी! 3 साल पुराने Samsung के बेस्ट-सेलिंग फोन को मिला कमाल का अपडेट; कॉल, कैमरा, Bluetooth सब हुए अपग्रेड

Samsung ने भारत में Galaxy S23 सीरीज के लिए One UI 8.5 Beta 2 अपडेट जारी कर दिया है। इस नए अपडेट में कॉल स्क्रीन, Bluetooth, कैमरा और सिस्टम से जुड़ी कई बड़ी समस्याओं को ठीक किया गया।

Samsung यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy S23 सीरीज के लिए भारत में नया One UI 8.5 Beta 2 अपडेट जारी कर दिया है। यह अपडेट खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है जो पहले से बीटा प्रोग्राम में शामिल हैं। इस नए अपडेट का फोकस नए फीचर्स जोड़ने से ज्यादा पुराने बग्स को ठीक करना और फोन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह अपडेट लगभग 700MB से ज्यादा का है और इसमें अप्रैल 2026 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी शामिल है।

कई यूजर्स को पिछले बीटा वर्जन में कॉल के दौरान स्क्रीन ब्लैक होने, Bluetooth क्रैश होने और कैमरा रिकॉर्डिंग में दिक्कत जैसी समस्याएं आ रही थीं। अब Samsung ने इन सभी बड़ी परेशानियों को इस नए अपडेट में ठीक करने की कोशिश की है। अगर आप भी Galaxy S23 यूजर हैं, तो यह अपडेट आपके फोन के अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। Samsung का यह अपडेट खास तौर पर उन यूजर्स के लिए राहत लेकर आया है जो पिछले वर्जन में बग्स से परेशान थे।

ऐसे करें अपने फोन को अपडेट अगर आप Samsung Galaxy S23 यूजर हैं और One UI Beta प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो यह अपडेट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपने फोन की Settings में जाकर Software Update सेक्शन खोलना होगा और “Download and Install” पर क्लिक करना होगा। अगर अभी अपडेट नहीं दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Samsung इसे धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक रोलआउट कर रहा है, इसलिए कुछ समय बाद यह आपके डिवाइस पर भी आ जाएगा।

इन समस्याओं को अपडेट में किया गया फिक्स Samsung के इस नए One UI 8.5 Beta 2 अपडेट में कई ऐसी परेशानियों को ठीक किया गया है, जो यूजर्स को पिछले वर्जन में बार-बार झेलनी पड़ रही थीं। सबसे बड़ी दिक्कत कॉल के दौरान स्क्रीन ब्लैक होने की थी, जिसे अब फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर की गड़बड़ी, Bluetooth का अचानक डिस्कनेक्ट या क्रैश होना और कैमरा से 4K HDR वीडियो रिकॉर्ड करते समय ग्रीन लाइन दिखने जैसी समस्याएं भी इस अपडेट में ठीक की गई हैं। कुछ यूजर्स को मल्टी-टच और स्क्रीन रिस्पॉन्स में भी परेशानी हो रही थी, जिसे अब बेहतर किया गया है, जिससे फोन का इस्तेमाल पहले से ज्यादा स्मूद लगेगा।