खुशखबरी! Redmi के 200MP कैमरा वाले फोन के आते ही ₹6100 सस्ता हुआ Note 14 Pro+; जानें कहां से खरीदें

खुशखबरी! Redmi के 200MP कैमरा वाले फोन के आते ही ₹6100 सस्ता हुआ Note 14 Pro+; जानें कहां से खरीदें

संक्षेप:

फोटोग्राफी के शौकीन हैं और शानदार कैमरे वाला खरीदना चाहते हैं तो Redmi का यह नोट 15 प्रो के लॉन्च के बाद 6,100 रुपए तक सस्ता मिल रहा है। शानदार डिस्प्ले, दमदार कैमरा और मजबूत बिल्ड के साथ आने वाला यह स्मार्टफोन अब भारी छूट के साथ उपलब्ध है। जानिए डिटेल्स:

Jan 30, 2026 09:14 am IST
चीन की दिग्गज कंपनी रेडमी ने कल अपने नए 200 मेगापिक्सेल कैमरा वाले फोन Redmi Note 15 Pro+ 5G को लॉन्च किया है। इस फोन के आते ही इससे पहले आए Note 14 Pro+ 5G की कीमत गिर गयी है। फ्लिपकार्ट पर यह फोन लॉन्च प्राइस से 6100 रुपए तक सस्ता मिल रहा है। इस स्मार्टफोन में 5500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। Redmi Note 14 Pro Plus में ट्रिपल कैमरा, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, प्रीमियम डिजाइन और AI फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफर का फायदा उठा कर फोन की कीमत और भी कम हो जाती है। आइए जानते हैं इस डील से जुड़ी पूरी जानकारी।

Redmi Note 14 Pro+ 5G मिल रहा इतना सस्ता

ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर फोन का बेस 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 23,899 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। बता दे कि इस फोन को 29,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। यानी आपको लॉन्च प्राइस से फोन 6100 रुपए तक सस्ता मिल जायेगा।

अगर आप फोन की पेमेंट फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो 5% का कैशबैक पा सकते हैं। इसके साथ ही फोन पर 15 हजार रुपये की एक्सचेंज छूट है जो आपके पुराने फोन पर निर्भर है। अब नजर डालते हैं फोन के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स पर।

Redmi Note 14 Pro+ 5G की खासियतें

यह एक प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन है। इसमें 6.67-इंच की बड़ी AMOLED स्क्रीन है जो 1.5K (2712×1220) रेज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डिस्प्ले पर Corning Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन है, जिससे यह गिरने पर खरोंच से सुरक्षित रहता है। फोन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी मजबूत है। यह Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट पर चलता है। सॉफ्टवेयर के लिए यह Android 14-आधारित HyperOS पर काम करता है।

कैमरा की बात करें तो फोन के पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP मुख्य सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP टेलीफोटो लेंस शामिल हैं, जिससे आप डिटेल फ़ोटो, पैनोरमा और ज़ूम किए हुए शॉट्स आसानी से ले सकते हैं। सेल्फी के लिए सामने 20MP का कैमरा मिलता है।

बैटरी की बात करें तो Redmi Note 14 Pro+ में 6200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन लंबे समय तक बैकअप देती है। फोन 90W HyperCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यानी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। फोन प्रीमियम लुक देता है, जिसमें IP68-रेटिंग की धूल और पानी प्रतिरोध भी शामिल है। इसके अलावा फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और स्टेरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं, जो ऑडियो और सिक्योरिटी दोनों अनुभव को बेहतर बनाते हैं।

