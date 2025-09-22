खुशखबरी! दिवाली से पहले HyperOS 3 अपडेट से नए हो जाएंगे Redmi-Xiaomi के फोन्स, देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं?
Xiaomi ने पुष्टि की है कि Android-16 आधारित HyperOS 3 अपडेट अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। Xiaomi 15, Redmi K80, Redmi 14 और अन्य डिवाइसेज़ इस नए अपडेट के बाद वाले फोन्स को मिलेंगे। जानिए पूरी लिस्ट और कब मिलेगा आपका फोन अपडेट।
अगर आपके पास Xiaomi या Redmi का फोन है, तो एक अच्छी खबर आ रही है कंपनी Android-16 बेस्ड HyperOS 3 अपडेट जल्द ही आपके फोन पर आ सकता है। Xiaomi ने बताया है कि यह अपडेट सबसे पहले चीन में रिलीज़ होगा, उसके बाद बाकी देशों में। शुरुआत में फोन जैसे Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Redmi K80 Pro आदि मॉडल इस अपडेट को पा सकेंगे।
HyperOS 3 अपडेट के बाद आपके फोन्स को मिलेंगे ये नए फीचर्स
अपडेट के बाद फोन्स को बेहतर पावर मैनेजमेंट, सुरक्षा अपडेट्स, और इंटरफ़ेस में सुधार। मतलब आपका फोन सिर्फ देखने में अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि इस्तेमाल में भी बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, बैटरी लाइफ और ऐप परफॉर्मेंस में सुधार होगा, जिससे फोन धीमा महसूस नहीं होगा। इसके अलावा, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ नए बदलाव होंगे जैसे कि डेटा प्राइवेसी और सिस्टम सुरक्षा बेहतर होगी।
आइए आपको बताते हैं कि कौन-कौन से डिवाइस को HyperOS 3 अपडेट मिलेगा इस अपडेट से आपकी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें कैसे बेहतर होंगी।
HyperOS 3 Update Rollout
Starting October 15, 2025: Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Extreme Edition Starting October 31, 2025: Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi Civi 5 Pro, Xiaomi Tablet 7 Ultra, Xiaomi Tablet 7S Pro 12.5, Xiaomi Tablet 7 Pro, Xiaomi Tablet 7, Redmi K80, Redmi Turbo 4 Pro, Redmi Turbo 4, Redmi K Pad, Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 series, Xiaomi TV S Pro Mini LED series, Xiaomi TV S Mini LED 2025 series, Xiaomi Watch S4 Sport, Xiaomi Watch S4, Xiaomi Watch S4 eSIM, Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition.
Starting from November 15, 2025: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition, Xiaomi 14, Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Flip, Xiaomi Civi 4 Pro, Xiaomi Tablet 6S Pro 12.4, Redmi K70 Pro, Redmi K70 Extreme Edition, Redmi K70, Redmi K70E, Redmi Pad 2.
Starting from November 30, 2025: Redmi TV X 2025 Series, Redmi Display G Pro 27U, Xiaomi Band 10.
Starting in December 2025: Xiaomi MIX Fold 3, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi Tablet 6 Pro, Xiaomi Tablet 6 Max 14, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Extreme Edition, Redmi K60, Redmi Turbo 3, Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15, Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13R Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13R, Redmi Watch 5, Redmi Watch 5 eSIM, Xiaomi Band 9 Pro, Xiaomi Band 9.
Starting in January 2026: Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi Civi 3, Xiaomi Civi 2, Redmi K50 Extreme Edition, Redmi Note 15R, Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12T Pro, Redmi 14C, Redmi 14R 5G, Xiaomi TV S Mini LED series, Redmi TV MAX 2025 series, Redmi Smart TV A Pro Series, Redmi Smart TV A 2025 Series.