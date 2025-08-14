Realme यूजर्स की मौज! अब इन सस्ते फोन में भी मिलेगा 3 साल का OS, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट, देखें List good news realme P4 series and realme P3 series phones will now get 3 Android OS updates and 4 years security updates, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़good news realme P4 series and realme P3 series phones will now get 3 Android OS updates and 4 years security updates

Realme यूजर्स की मौज! अब इन सस्ते फोन में भी मिलेगा 3 साल का OS, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट, देखें List

Realme ने P3 सीरीज के लिए अपने अपडेट पॉलिसी में एक साल का एक्स्ट्रा जोड़ा है और P4, P4 Pro सहित आने वाले फोन 3 Android OS अपडेट + 4 साल सिक्योरिटी सपोर्ट पाएंगे। यह बदलाव यूजर्स के भरोसे को और बढ़ाएगा। देखें कौन-कौन से फोन हैं शामिल:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 03:25 PM
share Share
Follow Us on
Realme यूजर्स की मौज! अब इन सस्ते फोन में भी मिलेगा 3 साल का OS, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट, देखें List

अगर आपके पास Realme P3 सीरीज का फोन है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि Realme ने इन फोन के साथ मिलने वाले अपडेट सपोर्ट बढ़ा दिया है। अब इन फोन्स को और भी लंबे समय तक अपडेट मिलेगा तीन Android अपडेट्स और चार साल सिक्योरिटी पैचेज। Realme ने P3 सीरीज के लिए अपडेट पॉलिसी में 1 साल का एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। पहले ये मॉडल 2 Android OS अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी सपोर्ट के साथ आते थे, लेकिन अब यह बढ़कर 3 Android OS अपडेट + 4 वर्ष सिक्योरिटी पैचेज हो गया है।

जल्द इन फोन्स के साथ भी मिलेगा ज्यादा टाइम का अपडेट

अगर आप Realme P4 या P4 Pro लेने की सोच रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि Realme ने घोषणा की है कि नई P4 सीरीज और भविष्य की P सीरीज (Number सीरीज़ की तरह) भी इन्हीं (3+4) अपडेट पॉलिसी के तहत आएगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

25% OFF

Realme P3 Ultra

Realme P3 Ultra

  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.83 inches Display Size
amazon-logo

₹23899

₹31999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo

OPPO K13 Turbo

  • checkFirst Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

और जाने

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹19499

और जाने

ये भी पढ़ें:Vi ग्राहकों की मौज, इन 4 Plans के साथ FREE मिल रहा 50GB डेटा, JioHotstar, Amazon

3 साल का OS और 4 साल का अपडेट पाने वाले Realme फोन

Realme Number Series

Realme 14T

Realme 14 Pro

Realme 14 Pro+

Realme 15

Realme 15 Pro

Realme P Series

Realme P3

Realme P3 Pro

Realme P3 Ultra

Realme P4 Series

अपडेट से यूजर्स को मिलेंगे ये फायदे

लंबे समय तक सुरक्षित: 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलने से फोन हैकिंग या अन्य साइबर खतरों से बेहतर सुरक्षित रहेगा।

नए Android फीचर्स: 3 Android OS अपडेट का मतलब है कि फोन पुराने रहकर भी नए फीचर्स और UI का अनुभव देगा।

भरोसा और रेसेल वैल्यू: अपडेट सपोर्ट से फोन की लोकप्रियता और रेसेल वैल्यू भी बनी रहती है।

यह कदम क्यों अहम है?

पहले mid-range फोन केवल 2 Android अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच से सीमित थे, लेकिन Realme ने अब यह समय बढ़ाकर 3+4 कर दिया है जो Samsung, OnePlus जैसे ब्रांड्स के अनुरूप बनाता है। इससे यूजर्स को लगता है कि उनका फोन ज्यादा समय तक नया, सुरक्षित और बेहतर रहेगा।

ये भी पढ़ें:Aadhaar Card पर लगी ‘बेकार’ फोटो अब सिर्फ ₹100 में होगी चेंज, ये है आसान तरीका
Realme Realme Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।