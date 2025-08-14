Realme यूजर्स की मौज! अब इन सस्ते फोन में भी मिलेगा 3 साल का OS, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट, देखें List

Realme ने P3 सीरीज के लिए अपने अपडेट पॉलिसी में एक साल का एक्स्ट्रा जोड़ा है और P4, P4 Pro सहित आने वाले फोन 3 Android OS अपडेट + 4 साल सिक्योरिटी सपोर्ट पाएंगे। यह बदलाव यूजर्स के भरोसे को और बढ़ाएगा। देखें कौन-कौन से फोन हैं शामिल:

Thu, 14 Aug 2025 03:25 PM

अगर आपके पास Realme P3 सीरीज का फोन है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि Realme ने इन फोन के साथ मिलने वाले अपडेट सपोर्ट बढ़ा दिया है। अब इन फोन्स को और भी लंबे समय तक अपडेट मिलेगा तीन Android अपडेट्स और चार साल सिक्योरिटी पैचेज। Realme ने P3 सीरीज के लिए अपडेट पॉलिसी में 1 साल का एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। पहले ये मॉडल 2 Android OS अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी सपोर्ट के साथ आते थे, लेकिन अब यह बढ़कर 3 Android OS अपडेट + 4 वर्ष सिक्योरिटी पैचेज हो गया है।

जल्द इन फोन्स के साथ भी मिलेगा ज्यादा टाइम का अपडेट अगर आप Realme P4 या P4 Pro लेने की सोच रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि Realme ने घोषणा की है कि नई P4 सीरीज और भविष्य की P सीरीज (Number सीरीज़ की तरह) भी इन्हीं (3+4) अपडेट पॉलिसी के तहत आएगी।

3 साल का OS और 4 साल का अपडेट पाने वाले Realme फोन Realme Number Series Realme 14T

Realme 14 Pro

Realme 14 Pro+

Realme 15

Realme 15 Pro

Realme P Series Realme P3

Realme P3 Pro

Realme P3 Ultra

Realme P4 Series

अपडेट से यूजर्स को मिलेंगे ये फायदे लंबे समय तक सुरक्षित: 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलने से फोन हैकिंग या अन्य साइबर खतरों से बेहतर सुरक्षित रहेगा।

नए Android फीचर्स: 3 Android OS अपडेट का मतलब है कि फोन पुराने रहकर भी नए फीचर्स और UI का अनुभव देगा।

भरोसा और रेसेल वैल्यू: अपडेट सपोर्ट से फोन की लोकप्रियता और रेसेल वैल्यू भी बनी रहती है।