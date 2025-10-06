फोटोग्राफी लवर्स के लिए खुशखबरी! पहली बार 200MP कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर के साथ आ रहा Oppo का किफायती फोन

अगर आप मिड-रेंज में तगड़ा कैमरे वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो OPPO Reno 15 सीरीज के फोन आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ये फोन Dimensity 8500 चिपसेट और 200MP कैमरा सेटअप से लैस होंगे। जानिए संभावित फीचर्स।

Mon, 6 Oct 2025 11:11 AM

OPPO की Reno सीरीज हमेशा कैमरा और डिज़ाइन के लिहाज से खबरों में रही है। अब लीक रिपोर्टों की मानें तो अगली पीढ़ी की OPPO Reno 15 सीरीज कैमरा के मामले में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। टिपस्टर्स के मुताबिक OPPO Reno 15 सीरीज के फोन्स Dimensity 8500 चिपसेट और 200MP कैमरा के साथ। यह कदम OPPO को मिड-रेंज और प्रीमियम सेगमेंट दोनों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद कर सकता है।

OPPO Reno 15 सीरीज की डिस्प्ले डिटेल्स (लीक) लीक्स के अनुसार, Reno 15 सीरीज में अलग-अलग स्क्रीन-साइज़ वेरिएंट होंगे जैसे कि 6.3 इंच, 6.59 इंच और 6.78 इंच। कुछ मॉडल 1.5K LTPS OLED डिस्प्ले ले सकते हैं, तो कुछ में हाई-एंड LTPO डिस्प्ले हो सकता है।

OPPO Reno 15 सीरीज की कैमरा डिटेल्स (लीक) कैमरा की बात करें तो Reno 15 सीरीज में 200MP का मुख्य सेंसर और संभवत पेरिस्कोप ज़ूम लेंस की संभावना भी सामने आई है, जिससे दूर की चीज़ों को करीब से कैप्चर करना आसान होगा। संभवतः Samsung HP5 जैसा सेंसर।