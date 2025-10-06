फोटोग्राफी लवर्स के लिए खुशखबरी! पहली बार 200MP कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर के साथ आ रहा Oppo का किफायती फोन Good News Oppo is coming with 200MP Camera Setup Reno 15 Series Launch With Dimensity 8500 Chip check all details, Gadgets Hindi News - Hindustan
फोटोग्राफी लवर्स के लिए खुशखबरी! पहली बार 200MP कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर के साथ आ रहा Oppo का किफायती फोन

अगर आप मिड-रेंज में तगड़ा कैमरे वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो OPPO Reno 15 सीरीज के फोन आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ये फोन Dimensity 8500 चिपसेट और 200MP कैमरा सेटअप से लैस होंगे। जानिए संभावित फीचर्स। 

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 11:11 AM
फोटोग्राफी लवर्स के लिए खुशखबरी! पहली बार 200MP कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर के साथ आ रहा Oppo का किफायती फोन

OPPO की Reno सीरीज हमेशा कैमरा और डिज़ाइन के लिहाज से खबरों में रही है। अब लीक रिपोर्टों की मानें तो अगली पीढ़ी की OPPO Reno 15 सीरीज कैमरा के मामले में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। टिपस्टर्स के मुताबिक OPPO Reno 15 सीरीज के फोन्स Dimensity 8500 चिपसेट और 200MP कैमरा के साथ। यह कदम OPPO को मिड-रेंज और प्रीमियम सेगमेंट दोनों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद कर सकता है।

OPPO Reno 15 सीरीज की डिस्प्ले डिटेल्स (लीक)

लीक्स के अनुसार, Reno 15 सीरीज में अलग-अलग स्क्रीन-साइज़ वेरिएंट होंगे जैसे कि 6.3 इंच, 6.59 इंच और 6.78 इंच। कुछ मॉडल 1.5K LTPS OLED डिस्प्ले ले सकते हैं, तो कुछ में हाई-एंड LTPO डिस्प्ले हो सकता है।

OPPO Reno 15 सीरीज की कैमरा डिटेल्स (लीक)

कैमरा की बात करें तो Reno 15 सीरीज में 200MP का मुख्य सेंसर और संभवत पेरिस्कोप ज़ूम लेंस की संभावना भी सामने आई है, जिससे दूर की चीज़ों को करीब से कैप्चर करना आसान होगा। संभवतः Samsung HP5 जैसा सेंसर।

OPPO Reno 15 सीरीज का प्रोसेसर (लीक)

लीक्स से पता चलता है कि Reno 15 सीरीज Dimensity 8500 चिपसेट के साथ आ सकती है। यह OPPO की चल रही Reno रेंज को और ताकत दे सकती है, क्योंकि पहले Reno 14 में Dimensity 8450 का इस्तेमाल हुआ था। इस अपग्रेड से बेहतर प्रोसेसिंग, गेमिंग और मल्टीटास्किंग अनुभव मिलने की उम्मीद है। OPPO Reno 15 सीरीज उन यूजर्स के लिए आकर्षक हो सकती है जो बेहतर कैमरा और प्रदर्शन चाहते हैं और एक मिड-प्रिमियम फोन की तलाश में।

