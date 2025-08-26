OpenAI का तोहफा! भारत में इन 5 लाख लोगों को फ्री दे रहा ₹1999 महीने वाला ChatGPT Plus का सब्सक्रिप्शन

OpenAI ने भारत में 'Learning Accelerator' प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत कंपनी 5 लाख चाटजीपीटी प्लस का फ्री सब्सक्रिप्शन शिक्षकों और छात्रों को दे रहा है। जानें कैसे मिलेगा लाभ।

OpenAI ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए “India-first Learning Accelerator” लॉन्च किया है, जो देश में AI आधारित शिक्षा को बढ़ावा देगा। इस पहल के तहत IIT मद्रास को 4.5 करोड़ रुपये का रिसर्च ग्रांट और 5 लाख मुफ्त ChatGPT Plus लाइसेंस दिए जा रहे हैं। विशेषकर सरकारी स्कूलों और AICTE-मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले। इस पहल का उद्देश्य है शिक्षकों और छात्रों को कोर्स प्लानिंग और डिजिटल स्किल्स विकसित करने में ट्रेन करना है, जिससे भारत शिक्षा में AI लीडरशिप की ओर बढ़े।

OpenAI ने 4.5 करोड़ रुपये का ग्रांट IIT-Madras को OpenAI ने IIT-Madras को 4.5 करोड़ रुपये की रिसर्च ग्रांट दी है। यह पैसा कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस और AI पर आधारित शिक्षा सुधार के रिसर्च के लिए इस्तेमाल होगा। रिसर्च के नतीजे बाद में सबके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें।

5 लाख मुफ्त ChatGPT Plus अकाउंट से शिक्षकों को क्या फायदा होगा? OpenAI भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, AICTE और ARISE स्कूलों के साथ मिलकर 5 लाख फ्री ChatGPT Plus अकाउंट बांटेगा। ये अकाउंट सरकारी स्कूलों और टेक्निकल कॉलेजों के छात्रों और शिक्षकों को दिए जाएंगे। इससे शिक्षक और छात्र ChatGPT को AI ट्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे: लेसन प्लान बनाने में, सवाल-जवाब करने में, पढ़ाने के लिए कंटेंट तैयार करने में, इंटरएक्टिव लर्निंग के लिए।