खुशखबरी: OnePlus आधी कीमत पर रिपेयर कर रहा स्क्रीन और बैक कवर, 50% OFF सिर्फ दिसंबर तक

संक्षेप: OnePlus यूजर्स के लिए खुशखबरी Anniversary Care Camp में स्क्रीन और बैक कवर रिपेयर पर आधी कीमत यानी 50% तक का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। यह ऑफर 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक पूरे देश के OnePlus सर्विस सेंटर्स पर उपलब्ध है। अब टूटी स्क्रीन या क्रैक्ड बैक पैनल को ठीक कराना आसान।

Fri, 21 Nov 2025 09:14 AM

OnePlus Repair at Half Price: OnePlus अपने ग्राहकों के लिए हर साल एक खास मौका लाता है और इस बार तो ऑफर इतना बड़ा है कि हर OnePlus यूजर खुश हो जाएगा। कंपनी ने OnePlus Anniversary Care Camp की घोषणा कर दी है, जो 1 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इन दो महीनों के दौरान ग्राहक अपने OnePlus फोन की ऑफिशियल स्क्रीन रिप्लेसमेंट, बैक कवर, और कुछ अन्य रिपेयर पार्ट्स पर 50% तक का डिस्काउंट पा सकेंगे।

इस ऑफर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिपेयर OnePlus के ऑफिशियल सर्विस सेंटर में, ब्रांडेड और ओरिजिनल पार्ट्स के साथ किया जाएगा। यह ऑफर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जिनके फोन की स्क्रीन टूट गई है या बैक कवर क्रैक हो चुका है, लेकिन वे अधिक पैसे खर्च करने से बच रहे थे। OnePlus ने साफ किया है कि डिस्काउंट सीमित स्टॉक पर आधारित होगा और कुछ पार्ट्स को सर्विस सेंटर पर ट्रांसफर कराना पड़ सकता है। इसलिए ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे सर्विस सेंटर जाने से पहले उपलब्धता की जांच कर लें या OnePlus के ग्राहक सेवा नंबर पर बात कर लें।

OnePlus Anniversary Care Camp क्या है OnePlus हर साल अपने ग्राहकों के लिए एक स्पेशल सर्विस कैंप चलाता है जिसे Anniversary Care Camp कहा जाता है। इसका उद्देश्य यूजर्स को कम कीमत में Official Repair देना है, ताकि टूटे स्क्रीन वाले या डैमेज बैक कवर वाले फोन को आसानी से ठीक कराया जा सके। 2025 का यह कैंप 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा और पूरे भारत के अधिकतर OnePlus सर्विस सेंटर्स पर उपलब्ध होगा।

कौनसे पार्ट्स पर 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ऑफर में मुख्य रूप से दो पार्ट शामिल हैं: स्क्रीन रिप्लेसमेंट (Display Replacement), बैक कवर रिप्लेसमेंट। ये दोनों रिपेयर सामान्य दिनों में काफी महंगे होते हैं कई OnePlus मॉडलों में स्क्रीन रिप्लेसमेंट 6,000 से 15,000 रुपए तक बैठती है। लेकिन इस कैंप में कीमत लगभग आधी हो सकती है।

यह डिस्काउंट क्यों खास है अधिकतर लोग टूटी स्क्रीन के साथ ही फोन इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि लोकल रिपेयर पर भरोसा नहीं होता, और ब्रांडेड रिपेयर बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन OnePlus Anniversary Care Camp इन दोनों समस्याओं का समाधान देता है:

क्या यह ऑफर हर OnePlus मॉडल पर लागू है अधिकांश OnePlus मॉडलों पर यह ऑफर लागू रहेगा, लेकिन कुछ पुराने मॉडलों के लिए स्टॉक की स्थिति पर निर्भर करेगा। जिन मॉडलों के लिए पार्ट्स उपलब्ध नहीं हैं, कंपनी उन्हें सर्विस सेंटर में ट्रांसफर करके मंगवाती है।