Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Good news OnePlus is offering screen and back cover repairs get 50 percent off till 31 December only
खुशखबरी: OnePlus आधी कीमत पर रिपेयर कर रहा स्क्रीन और बैक कवर, 50% OFF सिर्फ दिसंबर तक

खुशखबरी: OnePlus आधी कीमत पर रिपेयर कर रहा स्क्रीन और बैक कवर, 50% OFF सिर्फ दिसंबर तक

संक्षेप:

OnePlus यूजर्स के लिए खुशखबरी Anniversary Care Camp में स्क्रीन और बैक कवर रिपेयर पर आधी कीमत यानी 50% तक का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। यह ऑफर 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक पूरे देश के OnePlus सर्विस सेंटर्स पर उपलब्ध है। अब टूटी स्क्रीन या क्रैक्ड बैक पैनल को ठीक कराना आसान।

Fri, 21 Nov 2025 09:14 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 10R 5G

OnePlus 10R 5G

  • checkSierra Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹34999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33998

₹37999

खरीदिये

discount

13% OFF

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A36

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹33999

₹38999

खरीदिये

OnePlus Repair at Half Price: OnePlus अपने ग्राहकों के लिए हर साल एक खास मौका लाता है और इस बार तो ऑफर इतना बड़ा है कि हर OnePlus यूजर खुश हो जाएगा। कंपनी ने OnePlus Anniversary Care Camp की घोषणा कर दी है, जो 1 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इन दो महीनों के दौरान ग्राहक अपने OnePlus फोन की ऑफिशियल स्क्रीन रिप्लेसमेंट, बैक कवर, और कुछ अन्य रिपेयर पार्ट्स पर 50% तक का डिस्काउंट पा सकेंगे।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus 10R 5G

OnePlus 10R 5G

  • checkSierra Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹34999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33998

₹37999

खरीदिये

discount

13% OFF

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A36

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹33999

₹38999

खरीदिये

इस ऑफर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिपेयर OnePlus के ऑफिशियल सर्विस सेंटर में, ब्रांडेड और ओरिजिनल पार्ट्स के साथ किया जाएगा। यह ऑफर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जिनके फोन की स्क्रीन टूट गई है या बैक कवर क्रैक हो चुका है, लेकिन वे अधिक पैसे खर्च करने से बच रहे थे। OnePlus ने साफ किया है कि डिस्काउंट सीमित स्टॉक पर आधारित होगा और कुछ पार्ट्स को सर्विस सेंटर पर ट्रांसफर कराना पड़ सकता है। इसलिए ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे सर्विस सेंटर जाने से पहले उपलब्धता की जांच कर लें या OnePlus के ग्राहक सेवा नंबर पर बात कर लें।

ये भी पढ़ें:माता-पिता ध्यान दें! अब बिना लाइन में लगे FREE में बनवाएं बच्चों का Aadhaar

OnePlus Anniversary Care Camp क्या है

OnePlus हर साल अपने ग्राहकों के लिए एक स्पेशल सर्विस कैंप चलाता है जिसे Anniversary Care Camp कहा जाता है। इसका उद्देश्य यूजर्स को कम कीमत में Official Repair देना है, ताकि टूटे स्क्रीन वाले या डैमेज बैक कवर वाले फोन को आसानी से ठीक कराया जा सके। 2025 का यह कैंप 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा और पूरे भारत के अधिकतर OnePlus सर्विस सेंटर्स पर उपलब्ध होगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

21% OFF

Vivo V50

Vivo V50

  • checkRose Red
  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹33999

₹42999

खरीदिये

Realme GT7

Realme GT7

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check256 GB /512 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size
amazon-logo

₹36998

खरीदिये

कौनसे पार्ट्स पर 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ऑफर में मुख्य रूप से दो पार्ट शामिल हैं: स्क्रीन रिप्लेसमेंट (Display Replacement), बैक कवर रिप्लेसमेंट। ये दोनों रिपेयर सामान्य दिनों में काफी महंगे होते हैं कई OnePlus मॉडलों में स्क्रीन रिप्लेसमेंट 6,000 से 15,000 रुपए तक बैठती है। लेकिन इस कैंप में कीमत लगभग आधी हो सकती है।

यह डिस्काउंट क्यों खास है

अधिकतर लोग टूटी स्क्रीन के साथ ही फोन इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि लोकल रिपेयर पर भरोसा नहीं होता, और ब्रांडेड रिपेयर बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन OnePlus Anniversary Care Camp इन दोनों समस्याओं का समाधान देता है:

  • भरोसेमंद रिपेयर
  • आधी कीमत में
  • बिना क्वालिटी से समझौता

क्या यह ऑफर हर OnePlus मॉडल पर लागू है

अधिकांश OnePlus मॉडलों पर यह ऑफर लागू रहेगा, लेकिन कुछ पुराने मॉडलों के लिए स्टॉक की स्थिति पर निर्भर करेगा। जिन मॉडलों के लिए पार्ट्स उपलब्ध नहीं हैं, कंपनी उन्हें सर्विस सेंटर में ट्रांसफर करके मंगवाती है।

इन लोगों के लिए बेस्ट है ऑफर

जिनकी स्क्रीन क्रैक है, जिनका बैक कवर टूट गया है, जिनका फोन दिखने में खराब लगता है, जो ओरिजिनल पार्ट्स चाहते हैं लेकिन महंगे दाम नहीं देना चाहते, जो बिना फोन बदले रिपेयर करवाना चाहते हैं, यह कैंप उन यूजर्स के लिए बहुत फायदे का है जिन्हें अपने OnePlus फोन की लाइफ बढ़ानी है।

ये भी पढ़ें:₹15000 से कम में खरीदें झकास साउंड और HD डिस्प्ले वाले 43 इंच Smart TV
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
OnePlus OnePlus Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।