Nothing यूजर्स की मौज: इन फोन्स को मिला 2025 का बड़ा अपडेट; मिलेगा बेहतर कैमरा, AI फीचर्स, दोगुनी तेजी से चलेगा फोन

संक्षेप: Nothing OS 4.0 अब Phone 3a और 3a Pro पर रोलआउट हो चुका है। Android 16-आधारित इस अपडेट में AI-एनेबल टूल, नया UI, बेहतर कैमरा, Glyph लाइट्स और बेहतर परफॉर्मेंस शामिल हैं।

Follow Us on

Mon, 1 Dec 2025 11:19 AM

Nothing OS 4.0 Update: अगर आपने Nothing Phone 3a या 3a Pro लिया हुआ है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। Nothing ने अपने लेटेस्ट अपडेट Nothing OS 4.0 (Android 16 आधारित) को इन फोन्स के लिए जारी कर दिया है। इस अपडेट के साथ फोन में कई बड़े सुधार आए हैं चाहे वह दी गयी UI/UX हो, AI-टूल्स या कैमरा सुधार। बखूबी तैयार किए गए नए फीचर्स और स्मूद इंटरफेस के कारण यह अपडेट सिर्फ एक अनिवार्य OS पैच नहीं, बल्कि फोन को नया जीवन देने जैसा है। डिटेल में जानिये अपडेट के बाद क्या-क्या दिखेंगे बदलाव:

Nothing OS 4.0 में क्या नया है? अपडेट के बाद मिलेंगे ये फीचर्स नया UI + विज़्युअल रिफ्रेश: Nothing OS 4.0 के साथ फोन का इंटरफेस बहुत हद तक बदल गया है। ऐप आइकॉन, स्टेटस बार, लॉक-स्क्रीन क्लॉक स्टाइल, Quick Settings और एनिमेशन सब कुछ अपडेट हुआ है। इसके अलावा नया Extra Dark Mode भी आया है, जो आंखों पर हल्का है और बैटरी बचाने में मदद करता है।

कैमरा अपडेट्स: कैमरा में भी बड़े सुधार हुए हैं: नए “Stretch” प्रीसेट्स, बेहतर फिल्टर कंट्रोल्स, Motion Photos (लंबा वीडियो + ऑडियो), नए वॉटरमार्क व फ्रेम्स आदि अब Camera ऐप में मौजूद हैं। इससे फोटो और वीडियो क्वालिटी पहले से बेहतर होगी। लो-लाइट और टेलीफोटो शूटिंग में अब फ्लिकर कम हुआ है और नाइट/लो-लाइट शॉट्स में बेहतर क्लैरिटी मिलेगी।

सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और मल्टी-टास्किंग: अब ऐप्स पहले से तेज़ लोड होंगे, स्टार्टअप समय घटा है। Quick Settings में 2×2 टाइल सपोर्ट, Pop-up View (दो फ्लोटिंग विंडो) के साथ मल्टी-टास्किंग आसान हुई है। यदि आप वीडियो देख रहे हों और चैट करते हों, दोनों एक साथ हो पाएँगे। आप अपने होम-स्क्रीन से ऐप को छुपा भी सकते हैं Hidden Apps का विकल्प आया है।

Glyph Interface में सुधार: Glyph Lights अब और कस्टमाइज़ेबल हो गए हैं अब “Flip to Glyph” पर Silent या Vibrate मोड चुन सकते हैं। साथ ही Glyph Progress फीचर अब Android 16 की Live Updates का उपयोग करता है जिससे आप Delivery, Ride, Timer जैसे Notification सीधे Glyph Lights पर देख सकते हैं।

कौन-कौन से मॉडल्स को मिलेगा यह अपडेट - Phone 3a

- Phone 3a Pro