खुशखबरी! अब 28 जनवरी से Aadhaar में घर बैठे अपडेट करें पता, मोबाइल नंबर, नाम; Aadhaar App में आ रहा सुपर अपडेट

खुशखबरी! अब 28 जनवरी से Aadhaar में घर बैठे अपडेट करें पता, मोबाइल नंबर, नाम; Aadhaar App में आ रहा सुपर अपडेट

संक्षेप:

28 जनवरी 2026 को UIDAI के Aadhaar App का फुल वर्जन लॉन्च करने जा रहा है, जिससे पहचान वेरिफिकेशन, QR-कोड वेरिफिकेशन, पता/मोबाइल अपडेट सहित कई सुविधाएं सीधे मोबाइल में उपलब्ध होंगी।

Jan 26, 2026 12:48 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
UIDAI ने घोषणा की है कि 28 जनवरी 2026 को Aadhaar App का फुल वर्जन लॉन्च किया जायेगा, जिसमें यूजर्स के लिए कई नई सुविधाएं लाइव कर दी जाएंगी। इस अपडेट के बाद फिजिकल आधार कार्ड रखने की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। इस नए फुल वर्जन के साथ Aadhaar App को अब सिर्फ डिजिटल कार्ड देखने वाले प्लेटफॉर्म से एक पूरा डिजिटल पहचान टूल में बदल दिया जायेगा। UIDAI के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, ऐप अपडेट के बाद न केवल आपका Aadhaar वेरिफिकेशन QR कोड के जरिये संभव होगा, बल्कि पते (Address), मोबाइल नंबर, नाम और ई-मेल जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को भी ऐप के माध्यम से अपडेट करने की सुविधा दी जा सकती है।

यह बदलाव उन लाखों नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी होगा जो रोजमर्रा में कई सरकारी और निजी कार्यों के लिए आधार कार्ड का उपयोग करते हैं। यह अपडेट आधार कार्ड को कागज से डिजिटल स्वरूप में बदलने का प्रयास है, जिसका उद्देश्य पहचान वेरिफिकेशन को तेज, सुरक्षित और कहीं भी उपयोग योग्य बनाना है। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि पहचान धोखाधड़ी और डेटा फ़ोटोकोपियों के जोखिम को भी काफी हद तक कम किया जाएगा।

Aadhaar App का नया “फुल वर्जन” में क्या है खास?

UIDAI द्वारा 28 जनवरी को जारी किये जाने वाला Aadhaar App का फुल वर्जन कई मायनों में मौजूदा ऐप से अधिक सक्षम और उपयोगी होगा। इसके प्रमुख फीचर्स निम्नलिखित हैं:

1. डिजिटल पहचान फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं

अब आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी या प्रिंटआउट साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मोबाइल फोन ही पहचान का वैध प्रमाण माना जायेगा, जो होटल, कार्यालय, गेस्ट हाउस या किसी भी अन्य स्थान पर पहचान सत्यापन के लिए उपयोग हो सकेगा।

2. QR कोड आधारित पहचान सत्यापन

नया ऐप QR कोड स्कैनिंग सुविधा के साथ आयेगा, जिससे पहचान को QR कोड द्वारा परखना आसान हो जायेगा।

Aadhaar जानकारी अपडेट: जल्दी और डिजिटल

नए फुल वर्जन में UIDAI ने कहा है कि यह ऐप संभावित रूप से उपयोगकर्ताओं को Aadhaar से जुड़ी जानकारी अपडेट करने की सुविधा भी देगा। जैसे कि:

✔️ पता (Address) अपडेट

✔️ मोबाइल नंबर अपडेट

✔️ नाम और ई-मेल अपडेट की संभावना

इससे कार्ड धारकों को Aadhaar detail सुधारने में समय और मेहनत बचेगी।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
