Jio का तोहफा! अब सिर्फ 9 रुपये देकर 60 दिन तक सुनें Ad-Free Music, ऐसे करें तुरंत क्लेम

फेस्टिव सीजन के मौके पर जियो ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। जियो अपने म्यूजिक प्लेटफार्म JioSaavn का सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ते में दे रहा है। जियो के इस ऑफर से म्यूजिक लवर्स एड-फ्री स्ट्रीमिंग, ऑफ़लाइन डाउनलोड, और हाई-क्वालिटी ऑडियो में गाने सुन पाएंगे। जियो ने JioSaavn Pro के सब्सक्रिप्शन की कीमत दो महीनों घटा दी है। अब जियो 2 महीने के सिर्फ 9 रुपये में JioSaavn Pro का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। बता दें कि JioSaavn Pro के सब्सक्रिप्शन की नियमित कीमत 99 रुपये प्रति माह है। JioSaavn Pro प्लान में एड-फ्री म्यूज़िक, ऑफ़लाइन डाउनलोड, हाई-क्वालिटी ऑडियो और क्युरेटेड प्लेलिस्ट शामिल हैं।

JioSaavn Pro को FREE कैसे एक्टिवेट करें? Step 1: MyJio App डाउनलोड/ओपन करें। अगर आपके फोन में पहले से MyJio App है तो उसे खोलें, वरना Play Store या App Store से इंस्टॉल कर लें।

Step 2: लॉगिन करें। अपने Jio मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और OTP डालकर अकाउंट को वेरीफाई करें।

Step 3: ‘JioEngage’ या ‘Jio Offers’ सेक्शन में जाएं। यहां आपको JioSaavn Pro Free Subscription का ऑफर दिखेगा।

Step 4: क्लेम करें ऑफर ‘Claim Now’ या ‘Activate Offer’ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका नंबर JioSaavn Pro के लिए एक्टिवेट हो जाएगा।

Step 5: JioSaavn App इंस्टॉल करें अब JioSaavn App (Play Store/App Store से) डाउनलोड करें। MyJio App से एक्टिवेट किए गए उसी Jio नंबर से लॉगिन करें। Pro Features का मज़ा लें।

ध्यान रखें ये ⦁ यह ऑफर सीमित समय के लिए है।

⦁ सिर्फ Jio यूजर्स ही इसका फायदा उठा सकते हैं।

⦁ ऑफर क्लेम करने के बाद आपको MyJio और JioSaavn दोनों ऐप्स पर एक ही नंबर से लॉगिन करना होगा।

JioSaavn Pro के फायदे JioSaavn Pro म्यूज़िक लवर्स के लिए एक प्रीमियम अनुभव लेकर आता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है एड-फ्री म्यूज़िक स्ट्रीमिंग, यानी गानों के बीच में कोई विज्ञापन नहीं आएगा और आपका म्यूज़िक एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ रहेगा। इसके अलावा, इसमें आप अनलिमिटेड गाने डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन कहीं भी सुन सकते हैं, जिससे डेटा की खपत भी कम होगी। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो Pro यूजर्स को हाई-क्वालिटी (320kbps) HD साउंड मिलता है, जिससे हर बीट और हर सुर बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है।