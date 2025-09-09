Jio का तोहफा! अब सिर्फ 9 रुपये देकर 60 दिन तक सुनें Ad-Free Music, ऐसे करें तुरंत क्लेम Good news music lovers now get JioSaavn Pro at just 9 rupees for 60 days Temporarily Slashed Plan Price in India, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Good news music lovers now get JioSaavn Pro at just 9 rupees for 60 days Temporarily Slashed Plan Price in India

Jio का तोहफा! अब सिर्फ 9 रुपये देकर 60 दिन तक सुनें Ad-Free Music, ऐसे करें तुरंत क्लेम

जियो ने अपने यूजर्स को फेस्टिव सीजन का तोहफा देते हुए JioSaavn Pro प्लान की कीमत दो महीनों के लिए सिर्फ 9 रुपये कर दी है जो सामान्य रूप से 99 रुपये की थी। इससे यूजर्स ऐड-फ्री म्यूजिक का मजा ले पाएंगे:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 06:14 PM
share Share
Follow Us on
Jio का तोहफा! अब सिर्फ 9 रुपये देकर 60 दिन तक सुनें Ad-Free Music, ऐसे करें तुरंत क्लेम

फेस्टिव सीजन के मौके पर जियो ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। जियो अपने म्यूजिक प्लेटफार्म JioSaavn का सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ते में दे रहा है। जियो के इस ऑफर से म्यूजिक लवर्स एड-फ्री स्ट्रीमिंग, ऑफ़लाइन डाउनलोड, और हाई-क्वालिटी ऑडियो में गाने सुन पाएंगे। जियो ने JioSaavn Pro के सब्सक्रिप्शन की कीमत दो महीनों घटा दी है। अब जियो 2 महीने के सिर्फ 9 रुपये में JioSaavn Pro का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। बता दें कि JioSaavn Pro के सब्सक्रिप्शन की नियमित कीमत 99 रुपये प्रति माह है। JioSaavn Pro प्लान में एड-फ्री म्यूज़िक, ऑफ़लाइन डाउनलोड, हाई-क्वालिटी ऑडियो और क्युरेटेड प्लेलिस्ट शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:गुम या चोरी हो गया Voter ID Card तो 5 मिनट में घर बैठे बनवाएं नया, फॉलो करें ये

JioSaavn Pro को FREE कैसे एक्टिवेट करें?

Step 1: MyJio App डाउनलोड/ओपन करें। अगर आपके फोन में पहले से MyJio App है तो उसे खोलें, वरना Play Store या App Store से इंस्टॉल कर लें।

Step 2: लॉगिन करें। अपने Jio मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और OTP डालकर अकाउंट को वेरीफाई करें।

Step 3: ‘JioEngage’ या ‘Jio Offers’ सेक्शन में जाएं। यहां आपको JioSaavn Pro Free Subscription का ऑफर दिखेगा।

Step 4: क्लेम करें ऑफर ‘Claim Now’ या ‘Activate Offer’ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका नंबर JioSaavn Pro के लिए एक्टिवेट हो जाएगा।

Step 5: JioSaavn App इंस्टॉल करें अब JioSaavn App (Play Store/App Store से) डाउनलोड करें। MyJio App से एक्टिवेट किए गए उसी Jio नंबर से लॉगिन करें। Pro Features का मज़ा लें।

ध्यान रखें ये

⦁ यह ऑफर सीमित समय के लिए है।

⦁ सिर्फ Jio यूजर्स ही इसका फायदा उठा सकते हैं।

⦁ ऑफर क्लेम करने के बाद आपको MyJio और JioSaavn दोनों ऐप्स पर एक ही नंबर से लॉगिन करना होगा।

ये भी पढ़ें:गजब! अब ₹30,000 से कम में खरीदें 50-इंच 4K TV, गदर साउंड के साथ मिलेंगे AI फीचर

JioSaavn Pro के फायदे

JioSaavn Pro म्यूज़िक लवर्स के लिए एक प्रीमियम अनुभव लेकर आता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है एड-फ्री म्यूज़िक स्ट्रीमिंग, यानी गानों के बीच में कोई विज्ञापन नहीं आएगा और आपका म्यूज़िक एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ रहेगा। इसके अलावा, इसमें आप अनलिमिटेड गाने डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन कहीं भी सुन सकते हैं, जिससे डेटा की खपत भी कम होगी। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो Pro यूजर्स को हाई-क्वालिटी (320kbps) HD साउंड मिलता है, जिससे हर बीट और हर सुर बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है।

JioSaavn Pro यूजर्स को एक्सक्लूसिव क्यूरेटेड प्लेलिस्ट और ओरिजिनल कंटेंट भी मिलता है, जो अलग-अलग मूड और जॉनर के हिसाब से तैयार किए जाते हैं। इसमें आप गानों को अनलिमिटेड स्किप्स के साथ सुन सकते हैं, मतलब अगर कोई गाना पसंद न आए तो तुरंत अगले पर स्विच कर सकते हैं। इतना ही नहीं, JioSaavn Pro पर आपको नए गाने और एलबम्स का अर्ली एक्सेस भी मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:Jio का धमाका! ₹1499 में आया GPS Tracker, बच्चे हो या गाड़ी सबकी होगी 24x7 निगरानी
Reliance Jio Reliance Jio News Reliance Jio Latest News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.