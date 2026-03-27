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खुशखबरी! Motorola, Oneplus, Oppo के इन फोन्स में आया बड़ा अपडेट, पुराना फोन बनेगा सुपरफोन, देखें लिस्ट

Mar 27, 2026 11:44 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Android 17 Beta अब Google Pixel के अलावा Oppo, OnePlus, Motorola और Realme जैसे ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स में भी उपलब्ध हो गया है। जानिए किन-किन डिवाइस को मिलेगा अपडेट:

खुशखबरी! Motorola, Oneplus, Oppo के इन फोन्स में आया बड़ा अपडेट, पुराना फोन बनेगा सुपरफोन, देखें लिस्ट

Android यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब तक Android 17 Beta सिर्फ Google Pixel स्मार्टफोन्स तक ही सीमित था, लेकिन अब कंपनी ने इसे दूसरे ब्रांड्स के लिए भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। Oppo, OnePlus, Motorola और Realme जैसे बड़े ब्रांड्स के कुछ स्मार्टफोन्स में अब Android 17 Beta अपडेट मिलने लगा है। इसका मतलब यह है कि अब ज्यादा यूजर्स नए Android वर्जन के फीचर्स को पहले ही टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि यह अभी Beta वर्जन है, यानी इसमें कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, इसलिए इसे सभी यूजर्स को नहीं दिया जा रहा।Android 17 Beta में कई नए फीचर्स, बेहतर परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी सुधार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसे इंस्टॉल करने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपका फोन डेटा भी डिलीट कर सकता है।

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इन ब्रांड्स में भी आया Android 17 Beta

Android Beta अपडेट अब Android 17 Beta Motorola, OnePlus, Oppo और Realme के कुछ स्मार्टफोन्स में उपलब्ध है। इस कदम से ज्यादा यूजर्स को नए Android वर्जन को पहले टेस्ट करने का मौका मिलेगा।

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Android 17 Beta में मिलेंगे ये नए फीचर्स

Android 17 Beta में कई नए और काम के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए improved bubbles फीचर दिया गया है, जिससे आप एक साथ कई ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नया privacy-focused contact picker, बेहतर cross-device connectivity और improved blur effects जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। UI में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे फोन पहले से ज्यादा स्मूद और आकर्षक लगेगा।

Android 17 में परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाया गया है। इसमें स्मार्ट मेमोरी मैनेजमेंट और बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं, जिससे फोन ज्यादा सुरक्षित और तेज काम करेगा। इसके अलावा चोरी से बचाने के लिए बेहतर प्रोटेक्शन सिस्टम भी जोड़ा गया है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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