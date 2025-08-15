खुशखबरी! आज 15 अगस्त को सबके लिए FREE है Jio Hotstar, ऐसे देखें अपनी पसंदीदा फ़िल्में और शोज

Independence Day 2025 पर आज JioHotstar 15 अगस्त को पूरे दिन फ्री मिल रहा है। ‘Operation Tiranga’ कैंपेन में प्लेटफ़ॉर्म पूरी लाइब्रेरी मुफ्त है।

देशभक्ति का जश्न मनाने का एक और शानदार मौका आ गया है। इस 15 अगस्त, JioHotstar पूरे दिन अपनी सारी शोज़, फिल्में और स्पेशल्स पूरी तरह से मुफ्त में लोगों को दिखाएगा। इस पहल को कंपनी ने नाम दिया है Operation Tiranga, जिसका टैगलाइन है: “Tiranga Ek, Kahaniyaan Anek”। इस पहल से आप, चाहे सब्सक्रिप्शन रखते हों या नहीं, बिना कोई रुकावट या चार्ज के जबरदस्त कंटेंट देख पाएंगे। जनता को सर झुकाने वाले वह फिल्में, ऐक्टिविटी स्पेशल, Originals और लाइव शोज़ सब आज फ्री हैं।

इस मौके पर ऐप का इंटरफ़ेस खुद तिरंगे के रंगों में ढल जाएगा, जिससे स्क्रीन पर भी जश्न का एहसास हो। यह पहल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि देशभक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का भी जरिया है।

पूरे दिन मुफ्त कंटेंट Operation Tiranga के तहत, JioHotstar की पूरी लाइब्रेरी 15 अगस्त को पूरे भारत में फ्री कर दी गई है। इस ओर कार्रवाई दर्शाती है कि किसी के लिए भी खर्च या सब्सक्रिप्शन की बाध्यता नहीं रहेगी। आप अपने पसंदीदा टीवी शोज़, बॉलीवुड या क्षेत्रीय फिल्में, Originals और लाइव स्पेशल्स सब बराबर तरीके से देख सकते हैं।

Jio Hotstar फ्री में देखने का तरीका Step 1: ये ऑफर सिर्फ Jio यूजर्स के लिए है, तो आपके मोबाइल में Jio SIM एक्टिव होनी चाहिए और आप उसी नेटवर्क से इंटरनेट चला रहे हों।

Step 2: JioCinema ऐप या Hotstar ऐप खोलें। 15 अगस्त को अपने फोन पर JioCinema या Disney+ Hotstar ऐप ओपन करें।

Step 3: अगर आप Jio नेटवर्क से जुड़े हैं, तो लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो-लॉगिन मिलेगा, आपका नंबर अपने आप वेरिफाई हो जाएगा।

Step 4: पसंदीदा कंटेंट चुनें, मूवी, वेब सीरीज, लाइव क्रिकेट, जो भी देखना चाहें, बस क्लिक करें और फ्री में देखें।

Step 5: ऑफर की टाइमिंग, यह फ्री एक्सेस सिर्फ 15 अगस्त 2025 के लिए वैलिड है, तो उसी दिन इसका मजा लें।

तिरंगे की मंशा: तीन रंग, तीन भाव प्लेटफ़ॉर्म पर प्रस्तुत कंटेंट ‘तिरंगा’ के तीन रंगों के भावों पर आधारित है:

Saffron (साहस): Take Off, Madras Cafe, IB71 जैसे शोज़/फिल्में, जो देश के लिए जीने की भावना जगाती हैं।

White (बलिदान और शांति): Salakaar, Neerja, Mangal Pandey: The Rising, Chandrashekhar जैसी कहानियां, जो देश प्रेम की गहराई और बलिदान की व्यथा को दिखाती हैं।

Green (संस्कृति और गौरव): Sarzameen, Kesari 2, Airlift जैसे लोकप्रिय और गर्वपूर्ण विषय; रंगों से भी संस्कृति की महिमा झलकती है।