OnePlus का धमाका ऑफर: OnePlus 13s और Nord 5 यूजर्स को FREE मिल रहा 2TB स्टोरेज और पावरफुल AI फीचर्स Good news Get 3 Months of Google AI With 2TB Storage OnePlus 13s and Nord 5 users, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Good news Get 3 Months of Google AI With 2TB Storage OnePlus 13s and Nord 5 users

OnePlus का धमाका ऑफर: OnePlus 13s और Nord 5 यूजर्स को FREE मिल रहा 2TB स्टोरेज और पावरफुल AI फीचर्स

OnePlus ने घोषणा की है कि OnePlus 13s या Nord 5 खरीदने वालों को मिल रहा है 3 महीने का फ्री Google AI Pro और 2TB क्लाउड स्टोरेज, जिसमें मिलेंगे पावरफुल AI टूल्स और वीडियो बनाने के फीचर्स, जानिए डिटेल में।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 04:29 PM
share Share
Follow Us on
OnePlus का धमाका ऑफर: OnePlus 13s और Nord 5 यूजर्स को FREE मिल रहा 2TB स्टोरेज और पावरफुल AI फीचर्स

OnePlus इंडिया ने अपने नए फोन खरीदारों के लिए एक शानदार गिफ्ट का ऐलान किया है। अगर आप OnePlus 13s या OnePlus Nord 5 लेने की सोच रहे हैं, तो अब आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसके साथ 3 महीने का फ्री Google AI Pro सब्सक्रिप्शन और 2TB का गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा। इस ऑफर के साथ आपको Google के सबसे एडवांस्ड AI टूल्स मिलेंगे, जो आपकी रोजमर्रा की ज़िंदगी को आसान और स्मार्ट बना देंगे। चाहे आपको रिसर्च करनी हो, कंटेंट बनाना हो, वीडियो तैयार करना हो या फिर बड़ी-बड़ी फाइल्स सेव करनी हों सब कुछ इसमें कवर है।

सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ आपको बिना एक पैसा खर्च किए मिलेगा, बस फोन खरीदना है। यह ऑफर आपके फोन के इस्तेमाल को सिर्फ कॉल और चैट तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि इसे एक स्मार्ट वर्कस्टेशन और क्रिएटिव हब में बदल देगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

5% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹54999

₹57999

खरीदिये

discount

9% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹49998

₹54999

खरीदिये

OnePlus 13T

OnePlus 13T

  • checkCloud Ink Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹49999

और जाने

discount

19% OFF

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

₹79999

खरीदिये

discount

11% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹53600

₹59900

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • check12GB RAM
  • check256GB or 512GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹37999

और जाने

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33989

₹37999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme 15 5G

Realme 15 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹25989

₹29999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V50e

Vivo V50e

  • check8 GB RAM
  • check6.77 inches Display Size
  • checkAMOLED
amazon-logo

₹30999

₹35999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:₹18000 सस्ता हुआ Motorola का 50MP सेल्फी, 64MP टेलीफोटो कैमरा, 512GB ROM फोन

Google AI Pro (3 महीने फ्री)

इसमें आपको Gemini 2.5 Pro AI मिलेगा, जो चैट, सवाल-जवाब, कंटेंट और आइडिया बनाने में मदद करेगा। Deep Research टूल से आप किसी भी टॉपिक पर गहराई से रिसर्च कर सकते हैं। Veo 3 Fast Video Generation से AI आपकी स्क्रिप्ट को वीडियो में बदल देगा। AI Film-making टूल से व्लॉग, शॉर्ट फिल्म या सोशल मीडिया कंटेंट जल्दी तैयार हो जाएगा। Writing, Audio Notes और AI Notebook जैसे टूल्स भी इसमें मिलते हैं।

2TB Google Drive Storage (3 महीने फ्री)

बड़ी से बड़ी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट फाइल्स स्टोर करने के लिए काफी जगह। क्लाउड स्टोरेज होने से आपका डेटा सेफ रहेगा और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! ₹100 तक सस्ते हुए BSNL के ये Plans, अब सिर्फ ₹399 में पाएं 3300GB डेटा

क्यों है ये ऑफर खास?

पहले आपको फोन के साथ सिर्फ हार्डवेयर मिलता था, लेकिन अब आपको टेक्नॉलजी और AI का पावर भी मिलेगा। इस ऑफर से आपका फोन एक स्मार्ट असिस्टेंट, रिसर्च टूल और क्रिएटिव स्टूडियो बन जाएगा। फ्री में मिलने वाली 2TB स्टोरेज और पावरफुल AI टूल्स की कीमत मार्केट में हज़ारों रुपये होती है, जो यहां बिना खर्च मिलेगी।

OnePlus OnePlus Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।