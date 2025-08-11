OnePlus का धमाका ऑफर: OnePlus 13s और Nord 5 यूजर्स को FREE मिल रहा 2TB स्टोरेज और पावरफुल AI फीचर्स

OnePlus ने घोषणा की है कि OnePlus 13s या Nord 5 खरीदने वालों को मिल रहा है 3 महीने का फ्री Google AI Pro और 2TB क्लाउड स्टोरेज, जिसमें मिलेंगे पावरफुल AI टूल्स और वीडियो बनाने के फीचर्स, जानिए डिटेल में।

OnePlus इंडिया ने अपने नए फोन खरीदारों के लिए एक शानदार गिफ्ट का ऐलान किया है। अगर आप OnePlus 13s या OnePlus Nord 5 लेने की सोच रहे हैं, तो अब आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसके साथ 3 महीने का फ्री Google AI Pro सब्सक्रिप्शन और 2TB का गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा। इस ऑफर के साथ आपको Google के सबसे एडवांस्ड AI टूल्स मिलेंगे, जो आपकी रोजमर्रा की ज़िंदगी को आसान और स्मार्ट बना देंगे। चाहे आपको रिसर्च करनी हो, कंटेंट बनाना हो, वीडियो तैयार करना हो या फिर बड़ी-बड़ी फाइल्स सेव करनी हों सब कुछ इसमें कवर है।

सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ आपको बिना एक पैसा खर्च किए मिलेगा, बस फोन खरीदना है। यह ऑफर आपके फोन के इस्तेमाल को सिर्फ कॉल और चैट तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि इसे एक स्मार्ट वर्कस्टेशन और क्रिएटिव हब में बदल देगा।

Google AI Pro (3 महीने फ्री) इसमें आपको Gemini 2.5 Pro AI मिलेगा, जो चैट, सवाल-जवाब, कंटेंट और आइडिया बनाने में मदद करेगा। Deep Research टूल से आप किसी भी टॉपिक पर गहराई से रिसर्च कर सकते हैं। Veo 3 Fast Video Generation से AI आपकी स्क्रिप्ट को वीडियो में बदल देगा। AI Film-making टूल से व्लॉग, शॉर्ट फिल्म या सोशल मीडिया कंटेंट जल्दी तैयार हो जाएगा। Writing, Audio Notes और AI Notebook जैसे टूल्स भी इसमें मिलते हैं।

2TB Google Drive Storage (3 महीने फ्री) बड़ी से बड़ी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट फाइल्स स्टोर करने के लिए काफी जगह। क्लाउड स्टोरेज होने से आपका डेटा सेफ रहेगा और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकेगा।