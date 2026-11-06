Zomato यूजर्स की मौज! अब शहर के किसी भी कोने से ऑर्डर कर सकेंगे खाना, 40KM दूर तक के रेस्टोरेंट से होगा ऑर्डर

Zomato ने Limitless Delivery फीचर लॉन्च किया है। अब यूजर्स अपने शहर में 40 किलोमीटर तक दूर मौजूद रेस्टोरेंट से भी खाना ऑर्डर कर सकेंगे। जानिए दिल्ली-NCR समेत किन 7 शहरों में शुरू हुई यह सुविधा और कैसे करें इसका इस्तेमाल।

अब 40KM दूर के रेस्टोरेंट से भी मंगा सकेंगे खाना, 7 शहरों में शुरू हुई नई सुविधा

अब अगर आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट घर से काफी दूर है, तो वहां का खाना खाने के लिए आपको खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato ने ग्राहकों के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिसका नाम Limitless Delivery है। इस सुविधा की मदद से यूजर्स अब अपने घर से 40 किलोमीटर तक दूर मौजूद रेस्टोरेंट से भी खाना ऑर्डर कर सकेंगे। अब तक बस Zomato के ग्राहकों को उनके डिलीवरी एड्रेस के आसपास मौजूद रेस्टोरेंट दिखाई देते थे।

Zomato के नए फीचर से यूजर्स को क्या होगा फायदा? Zomato का Limitless Delivery फीचर ग्राहकों के लिए खाना ऑर्डर करने का तरीका बदल सकता है। इस सुविधा के जरिए अब यूजर्स सिर्फ अपने घर के आसपास मौजूद रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं रहेंगे। वे अपने शहर के दूसरे हिस्सों में मौजूद रेस्टोरेंट भी देख सकेंगे और वहां से खाना ऑर्डर कर सकेंगे। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गुरुग्राम में रहता है और उसे दिल्ली के किसी खास रेस्टोरेंट का खाना पसंद है, तो वह अब Zomato पर उस रेस्टोरेंट को सर्च कर सकता है। अगर वह रेस्टोरेंट इस सुविधा के तहत उसके डिलीवरी एड्रेस पर उपलब्ध है, तो वहां से खाना मंगाया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक, इस फीचर का मकसद ग्राहकों को ज्यादा रेस्टोरेंट का ऑप्शन देना है।

Zomato Limitless Delivery का इस्तेमाल कैसे करें? अगर आप इस नए फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोई अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा Zomato के मौजूदा ऐप में ही दी गई है। कंपनी ने इसके इस्तेमाल के लिए दो तरीके दिए हैं।

पहला तरीका: Explore More सेक्शन से करें इस्तेमाल: 1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Zomato ऐप खोलें।

2. ऐप की होम स्क्रीन पर जाएं।

3. यहां Explore More सेक्शन में Limitless Delivery का Quick Link देखें।

4. इस लिंक पर टैप करें। इसके बाद आपको इस फीचर के तहत उपलब्ध लोकप्रिय रेस्टोरेंट की लिस्ट दिखाई देगी।

5. अपनी पसंद का रेस्टोरेंट चुनें और मेन्यू देखकर खाना ऑर्डर करें।

6. इस तरीके से यूजर्स उन रेस्टोरेंट को आसानी से देख सकते हैं, जो इस नई सुविधा के तहत उपलब्ध हैं।

दूसरा तरीका: सीधे रेस्टोरेंट का नाम सर्च करें अगर आपको किसी खास रेस्टोरेंट से खाना मंगाना है, तो आप सीधे Zomato ऐप में उसका नाम सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगर वह रेस्टोरेंट आपके डिलीवरी एड्रेस के लिए उपलब्ध है, तो आप उससे खाना ऑर्डर कर सकते हैं।

दिल्ली-NCR समेत इन 7 शहरों में शुरू हुई सुविधा Zomato ने फिलहाल Limitless Delivery फीचर को देश के सात शहरों में उपलब्ध कराया है। इन शहरों के यूजर्स अब अपने घर से 40 किलोमीटर तक दूर मौजूद रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने का ऑप्शन देख सकते हैं।

1. दिल्ली-NCR

2. मुंबई

3. बेंगलुरु

4. चेन्नई

5. कोलकाता

6. पुणे

7. हैदराबाद