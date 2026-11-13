WhatsApp, Telegram और Google Meet की कॉल रिकॉर्ड करना होगा आसान, Samsung फोन में आने वाला है नया फीचर
Samsung स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जल्द एक काम का फीचर आने वाला है। कंपनी अपने अगले One UI 9.5 अपडेट में WhatsApp, Telegram और Google Meet पर होने वाली कॉल रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दे सकती है। जिसके बाद अलग से कोई थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी।
स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर काफी समय से मिल रहा है। इसकी मदद से यूजर्स मोबाइल नेटवर्क से होने वाली जरूरी बातचीत को रिकॉर्ड करके बाद में सुन सकते हैं। हालांकि, WhatsApp और Telegram जैसी ऐप्स पर होने वाली इंटरनेट कॉल के मामले में यह सुविधा आसानी से नहीं मिलती। अब Samsung इस परेशानी को दूर करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के आने वाले One UI 9.5 अपडेट में ऐसा फीचर देखने को मिल सकता है, जिसकी मदद से WhatsApp, Telegram और Google Meet पर होने वाली कॉल भी रिकॉर्ड की जा सकेंगी।
खास बात यह है कि इसके लिए किसी अलग रिकॉर्डिंग ऐप की जरूरत नहीं होगी। Samsung के अपने Phone ऐप में ही इसका ऑप्शन मिल सकता है। शुरुआती टेस्टिंग में 'Record calls in other apps' नाम का ऑप्शन देखा गया है। इसमें यूजर्स को अलग-अलग ऐप के लिए रिकॉर्डिंग चालू या बंद करने की सुविधा मिलने की बात है। हालांकि, Samsung ने अभी इस फीचर की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
One UI 9.5 में मिलेगा नया कॉल रिकॉर्डिंग फीचर
Samsung अपने Galaxy स्मार्टफोन के लिए One UI 9.5 अपडेट पर काम कर रहा है। SamMobile की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अपडेट के शुरुआती टेस्ट बिल्ड में Phone ऐप के अंदर एक नया ऑप्शन देखा गया है। इसका नाम 'Record calls in other apps' बताया गया है। यह ऑप्शन Phone ऐप की Settings में Call recordings and transcripts सेक्शन के अंदर दिखाई दिया है। इसके जरिए यूजर्स सामान्य फोन कॉल के अलावा दूसरी ऐप्स पर होने वाली कॉल की रिकॉर्डिंग भी कर सकेंगे।
अभी तक Samsung के इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग फीचर का इस्तेमाल मुख्य रूप से SIM कार्ड के जरिए होने वाली सामान्य कॉल के लिए किया जाता है। WhatsApp और Telegram जैसी ऐप्स पर इंटरनेट के जरिए कॉल होती हैं। ऐसे में फोन का सामान्य कॉल रिकॉर्डिंग फीचर इन कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। नया फीचर इसी परेशानी को दूर कर सकता है।
WhatsApp, Telegram और Google Meet पर भी होगा काम
इस नए फीचर की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक से ज्यादा ऐप्स का सपोर्ट मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्टिंग के दौरान 'Available apps' नाम की एक लिस्ट दिखाई गई है। इसमें WhatsApp, Telegram और Google Meet के नाम शामिल हैं। इन तीनों ऐप्स के सामने अलग-अलग टॉगल दिए गए हैं। यानी यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से तय कर सकेगा कि उसे किस ऐप की कॉल रिकॉर्ड करनी है और किसकी नहीं।
उदाहरण के लिए, अगर आप WhatsApp पर होने वाली कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके सामने दिए गए टॉगल को ऑन कर सकते हैं। इसी तरह Telegram और Google Meet के लिए भी अलग से सेटिंग मिल सकती है। इसका फायदा उन लोगों को ज्यादा होगा, जो ऑफिस मीटिंग, इंटरव्यू या जरूरी बातचीत के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें किसी जरूरी बात को याद रखने के लिए पूरी बातचीत दोबारा सुनने का विकल्प मिल सकता है।
कैसे काम करेगा Samsung का नया फीचर?
Samsung के नए फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अलग से कोई रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। यह सुविधा कंपनी के अपने Phone ऐप में ही दी जा सकती है। सैममोबाइल की जानकारी के मुताबिक, यूजर्स को Phone ऐप की Settings में जाकर Call recordings and transcripts सेक्शन खोलना होगा। यहां 'Record calls in other apps' का विकल्प मिल सकता है। इसके बाद Available apps की लिस्ट दिखाई देगी। इसमें जिन ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा, उनके सामने अलग-अलग टॉगल होंगे। यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक इन्हें ऑन या ऑफ कर सकेगा।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।