WhatsApp, Telegram और Google Meet की कॉल रिकॉर्ड करना होगा आसान, Samsung फोन में आने वाला है नया फीचर

Samsung स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जल्द एक काम का फीचर आने वाला है। कंपनी अपने अगले One UI 9.5 अपडेट में WhatsApp, Telegram और Google Meet पर होने वाली कॉल रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दे सकती है। जिसके बाद अलग से कोई थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी।

स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर काफी समय से मिल रहा है। इसकी मदद से यूजर्स मोबाइल नेटवर्क से होने वाली जरूरी बातचीत को रिकॉर्ड करके बाद में सुन सकते हैं। हालांकि, WhatsApp और Telegram जैसी ऐप्स पर होने वाली इंटरनेट कॉल के मामले में यह सुविधा आसानी से नहीं मिलती। अब Samsung इस परेशानी को दूर करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के आने वाले One UI 9.5 अपडेट में ऐसा फीचर देखने को मिल सकता है, जिसकी मदद से WhatsApp, Telegram और Google Meet पर होने वाली कॉल भी रिकॉर्ड की जा सकेंगी।

खास बात यह है कि इसके लिए किसी अलग रिकॉर्डिंग ऐप की जरूरत नहीं होगी। Samsung के अपने Phone ऐप में ही इसका ऑप्शन मिल सकता है। शुरुआती टेस्टिंग में 'Record calls in other apps' नाम का ऑप्शन देखा गया है। इसमें यूजर्स को अलग-अलग ऐप के लिए रिकॉर्डिंग चालू या बंद करने की सुविधा मिलने की बात है। हालांकि, Samsung ने अभी इस फीचर की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

One UI 9.5 में मिलेगा नया कॉल रिकॉर्डिंग फीचर Samsung अपने Galaxy स्मार्टफोन के लिए One UI 9.5 अपडेट पर काम कर रहा है। SamMobile की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अपडेट के शुरुआती टेस्ट बिल्ड में Phone ऐप के अंदर एक नया ऑप्शन देखा गया है। इसका नाम 'Record calls in other apps' बताया गया है। यह ऑप्शन Phone ऐप की Settings में Call recordings and transcripts सेक्शन के अंदर दिखाई दिया है। इसके जरिए यूजर्स सामान्य फोन कॉल के अलावा दूसरी ऐप्स पर होने वाली कॉल की रिकॉर्डिंग भी कर सकेंगे।

अभी तक Samsung के इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग फीचर का इस्तेमाल मुख्य रूप से SIM कार्ड के जरिए होने वाली सामान्य कॉल के लिए किया जाता है। WhatsApp और Telegram जैसी ऐप्स पर इंटरनेट के जरिए कॉल होती हैं। ऐसे में फोन का सामान्य कॉल रिकॉर्डिंग फीचर इन कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। नया फीचर इसी परेशानी को दूर कर सकता है।

WhatsApp, Telegram और Google Meet पर भी होगा काम इस नए फीचर की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक से ज्यादा ऐप्स का सपोर्ट मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्टिंग के दौरान 'Available apps' नाम की एक लिस्ट दिखाई गई है। इसमें WhatsApp, Telegram और Google Meet के नाम शामिल हैं। इन तीनों ऐप्स के सामने अलग-अलग टॉगल दिए गए हैं। यानी यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से तय कर सकेगा कि उसे किस ऐप की कॉल रिकॉर्ड करनी है और किसकी नहीं।

उदाहरण के लिए, अगर आप WhatsApp पर होने वाली कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके सामने दिए गए टॉगल को ऑन कर सकते हैं। इसी तरह Telegram और Google Meet के लिए भी अलग से सेटिंग मिल सकती है। इसका फायदा उन लोगों को ज्यादा होगा, जो ऑफिस मीटिंग, इंटरव्यू या जरूरी बातचीत के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें किसी जरूरी बात को याद रखने के लिए पूरी बातचीत दोबारा सुनने का विकल्प मिल सकता है।