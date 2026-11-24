जल्द WhatsApp पर आने वाली फेक Calls पर भी नजर रखेगा Samsung फोन, आवाज सुनकर ठग को पहचान लेगा
सैमसंग के फोन्स में जल्द एक नया फीचर आ सकता है। Samsung One UI 9.5 में WhatsApp, Telegram और Google Meet कॉल के लिए Scam Detection फीचर आ सकता है। यह स्कैम बातचीत, ठगों की आवाज और AI से बनी नकली आवाज पहचानकर अलर्ट दे सकता है। जानें कैसे काम करेगा यह फीचर:
Samsung अपने स्मार्टफोन यूजर्स की सुरक्षा के लिए एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी अपने आने वाले One UI 9.5 अपडेट में Scam Detection को WhatsApp, Telegram और Google Meet जैसी थर्ड-पार्टी ऐप्स की कॉल के लिए भी ला सकती है। अभी तक Samsung का यह फीचर मुख्य रूप से फोन की सामान्य कॉल तक सीमित रहा है। लेकिन नए फीचर के आने के बाद इंटरनेट कॉल के दौरान भी संदिग्ध बातचीत और धोखेबाजों की आवाज पहचानने में मदद मिल सकती है।इस फीचर की जानकारी Android Authority की एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, One UI 9.5 Beta 1 के कुछ ऐप कोड में Scam Detection से जुड़े नए संकेत मिले हैं। हालांकि, Samsung ने अभी इस फीचर की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए इसे फिलहाल आने वाला संभावित फीचर ही माना जाना चाहिए।
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WhatsApp और Telegram कॉल पर भी मिलेगी ठगी की चेतावनी
आजकल लोग एक-दूसरे को फोन करने के लिए सिर्फ मोबाइल नेटवर्क वाली सामान्य कॉल पर निर्भर नहीं हैं। WhatsApp, Telegram, Instagram और Google Meet जैसी ऐप्स के जरिए भी रोजाना काफी कॉल होती हैं। कई बार जालसाज इन्हीं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। ऐसे में Samsung का नया Scam Detection फीचर काम आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, One UI 9.5 में एक नया विकल्प मिल सकता है, जिसका नाम 'Scam Detection in other apps' बताया गया है। इसकी मदद से यूजर चुन सकेंगे कि वे किन ऐप्स की कॉल को स्कैम के लिए चेक करना चाहते हैं।
तीन तरह की संदिग्ध आवाजों को पहचान सकता है फोन
रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung का Scam Detection तीन तरह की गतिविधियों को पहचानने के लिए तैयार किया जा रहा है।
1. ठगी वाली बातचीत: अगर कॉल के दौरान होने वाली बातचीत किसी पहचाने गए वॉइस फिशिंग स्कैम से मिलती है, तो फोन यूजर को चेतावनी दे सकता है। वॉइस फिशिंग में जालसाज फोन पर बात करके लोगों से बैंक, खाते या दूसरी निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं।
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2. जालसाज की आवाज: फीचर किसी ऐसी आवाज को भी पहचानने की कोशिश कर सकता है, जिसे पहले से स्कैम या धोखाधड़ी से जोड़ा गया हो। ऐसी स्थिति में फोन पर संदिग्ध आवाज से जुड़ा अलर्ट दिख सकता है।
3. AI से बनी नकली आवाज: आजकल AI की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज जैसी आवाज तैयार करना संभव हो गया है। जालसाज इसका इस्तेमाल किसी रिश्तेदार, दोस्त या अधिकारी की नकल करके पैसे मांगने के लिए कर सकते हैं। Samsung का नया फीचर ऐसी AI से बदली गई आवाज यानी Deepfake को भी पहचानने की कोशिश कर सकता है।
कॉल के दौरान ऐसे मिल सकता अलर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक, जब यूजर किसी सपोर्टेड ऐप पर कॉल कर रहा होगा, तो फोन पर एक नोटिफिकेशन आ सकता है। इसमें पूछा जा सकता है कि क्या यूजर इस कॉल को स्कैम के लिए चेक करना चाहता है। इसके लिए Start और Stop जैसे ऑप्शन मिलने के संकेत हैं। इस तरह यूजर को बातचीत के बीच ही सतर्क होने का मौका मिल सकता है। खासकर तब, जब कोई व्यक्ति बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या परिचित बनकर निजी जानकारी या पैसे मांग रहा हो।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।