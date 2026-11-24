सैमसंग के फोन्स में जल्द एक नया फीचर आ सकता है। Samsung One UI 9.5 में WhatsApp, Telegram और Google Meet कॉल के लिए Scam Detection फीचर आ सकता है। यह स्कैम बातचीत, ठगों की आवाज और AI से बनी नकली आवाज पहचानकर अलर्ट दे सकता है। जानें कैसे काम करेगा यह फीचर:

AI से बनी नकली आवाज से भी नहीं बच पाएंगे स्कैमर्स

Samsung अपने स्मार्टफोन यूजर्स की सुरक्षा के लिए एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी अपने आने वाले One UI 9.5 अपडेट में Scam Detection को WhatsApp, Telegram और Google Meet जैसी थर्ड-पार्टी ऐप्स की कॉल के लिए भी ला सकती है। अभी तक Samsung का यह फीचर मुख्य रूप से फोन की सामान्य कॉल तक सीमित रहा है। लेकिन नए फीचर के आने के बाद इंटरनेट कॉल के दौरान भी संदिग्ध बातचीत और धोखेबाजों की आवाज पहचानने में मदद मिल सकती है।इस फीचर की जानकारी Android Authority की एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, One UI 9.5 Beta 1 के कुछ ऐप कोड में Scam Detection से जुड़े नए संकेत मिले हैं। हालांकि, Samsung ने अभी इस फीचर की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए इसे फिलहाल आने वाला संभावित फीचर ही माना जाना चाहिए।

WhatsApp और Telegram कॉल पर भी मिलेगी ठगी की चेतावनी आजकल लोग एक-दूसरे को फोन करने के लिए सिर्फ मोबाइल नेटवर्क वाली सामान्य कॉल पर निर्भर नहीं हैं। WhatsApp, Telegram, Instagram और Google Meet जैसी ऐप्स के जरिए भी रोजाना काफी कॉल होती हैं। कई बार जालसाज इन्हीं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। ऐसे में Samsung का नया Scam Detection फीचर काम आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, One UI 9.5 में एक नया विकल्प मिल सकता है, जिसका नाम 'Scam Detection in other apps' बताया गया है। इसकी मदद से यूजर चुन सकेंगे कि वे किन ऐप्स की कॉल को स्कैम के लिए चेक करना चाहते हैं।

तीन तरह की संदिग्ध आवाजों को पहचान सकता है फोन रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung का Scam Detection तीन तरह की गतिविधियों को पहचानने के लिए तैयार किया जा रहा है।

1. ठगी वाली बातचीत: अगर कॉल के दौरान होने वाली बातचीत किसी पहचाने गए वॉइस फिशिंग स्कैम से मिलती है, तो फोन यूजर को चेतावनी दे सकता है। वॉइस फिशिंग में जालसाज फोन पर बात करके लोगों से बैंक, खाते या दूसरी निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं।

2. जालसाज की आवाज: फीचर किसी ऐसी आवाज को भी पहचानने की कोशिश कर सकता है, जिसे पहले से स्कैम या धोखाधड़ी से जोड़ा गया हो। ऐसी स्थिति में फोन पर संदिग्ध आवाज से जुड़ा अलर्ट दिख सकता है।

3. AI से बनी नकली आवाज: आजकल AI की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज जैसी आवाज तैयार करना संभव हो गया है। जालसाज इसका इस्तेमाल किसी रिश्तेदार, दोस्त या अधिकारी की नकल करके पैसे मांगने के लिए कर सकते हैं। Samsung का नया फीचर ऐसी AI से बदली गई आवाज यानी Deepfake को भी पहचानने की कोशिश कर सकता है।