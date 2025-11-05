Realme यूजर्स हो जाइए खुश! अब नया हो जाएगा आपका कैमरा, बैटरी; फोन की स्पीड होगी दोगुनी, देखें List

संक्षेप: realme ने लॉन्च किया UI 7.0, जो Android 16 बेस्ड है AI पावर, बेहतर गेमिंग मोड, नई कस्टमाइज़ेशन और प्राइवेसी फीचर्स के साथ। जानिए क्या नया है और कौन-से मॉडल्स को मिलेगा अपडेट।

Wed, 5 Nov 2025 03:26 PM

Realme UI 7.0 Officially Rollout: स्मार्टफोन ब्रांड realme ने अपने यूज़र्स के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है UI 7.0 अपडेट, जो Android 16 को आधार बनाता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब हर अपडेट सिर्फ फीचर्स नहीं बल्कि यूजर एक्सपीरियंस बदलने का जरिया बन गया है, तब realme ने इस नए वर्जन में UI डिज़ाइन से लेकर AI-टूल्स तक, प्राइवेसी से लेकर गेमिंग तक, हर पहलू को अपग्रेड किया है।

UI 7.0 में नए आइकॉन, एनिमेशन, बहु-विन्डो मल्टीटास्किंग, AI स्केच-टू-इमेज और कई अन्य ऐसे फीचर्स शामिल हैं जिनका मकसद है आपके realme फोन को और स्मार्ट, तेज और उपयोग में सरल बनाना। साथ ही, यह अपडेट उन हजारों यूजर्स के लिए मायने रखता है जिनके मॉडल की अपग्रेडेबल लिस्ट में कॉन्फर्मेशन मिली है। क्यों यह आपके फोन के लिए जरूरी है। अगर आपके पास realme फोन है तो यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है।

realme UI 7.0 के प्रमुख फीचर्स realme UI 7.0 में सबसे पहली चीज है इसकी रिलिफ़न डिज़ाइन UI 6 के बाद अब दूसरे लेवल पर जाना था, और realme ने इसे पूरा किया है। नए इंटरफेस में आइकॉन और विजेट्स को बेहतर मोड में रखा गया है, एनिमेशन अब और स्मूद हैं, और लॉकस्क्रीन व होमस्क्रीन का अनुभव कहीं ज़्यादा फ्लुइड दिखता है। ऐसा लगता है जैसे आपके फोन को नया लुक मिल गया हो।

AI फीचर्स की बात करें तो UI 7.0 में AI Sketch-to-Image, AI Motion Deblur, AI Voice Suggestions, और Game Super Resolution जैसे टूल्स दिए गए हैं। ये आपके फोटो-शूट, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग अनुभव को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए फोटो लेते वक्त शेक कम होगा, गेम चलते वक्त फ्रेम-रेट स्मूद होगा। प्राइवेसी अब सिर्फ बॉक्स में नहीं बल्कि हर जगह देखने को मिलेगी। ऐप-पर्मिशन्स अब और ग्रैनुलर हो गई हैं, “Private Space 2.0” सुविधा बेहतर हुई है, और AI-आधारित चोरी-पता लगाने वाले नेटवर्क भी शामिल हैं। यदि कोई आपका फोन उठाता है तो आप जल्दी से पहचान सकते हैं।

गेमिंग-प्रसंग में UI 7.0 ने खास अपडेट दिए हैं जैसे फ्लोटिंग विंडो, मल्टी-टास्क विंडोज के बीच स्विच करना आसान हुआ है, और गेम स्पेस अब और उन्नत हो गया है जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है। साथ ही बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी सुधार हुआ है। UI 7.0 में फोन रैम और प्रोसेसर को बेहतर तरीके से मैनेज करता है ताकि ऐप्स जल्दी खुलें और बैटरी देर तक चले।

Realme के इन फोन्स को मिलेगा अपडेट - Realme GT 7 Pro

- Realme GT 7

- Realme GT 7 Dream Edition

- Realme GT 7T

- Realme GT 6T

- Realme GT 6

- Realme P3 5G

- Realme 14T 5G

- Realme 15 Pro 5G

- Realme P4 Pro

- Realme 14 Pro Plus 5G

- Realme P3 Pro 5G

- Realme P3 Ultra 5G

- Realme 14 Pro 5G

- Realme Narzo 80 Pro 5G

- Realme 15 5G

- Realme P4 5G

- Realme 12 Pro Plus 5G

- Realme 12 Pro 5G

- Realme P1 Pro 5G

- Realme 13 Pro Plus 5G

- Realme 13 Pro 5G

- Realme P2 Pro 5G

- Realme P3x 5G

- Realme Narzo 80x 5G

- Realme C75 5G

- Realme P3 Lite 5G

- Realme C73 5G

- Realme Narzo 80 Lite 5G

- Realme 14x 5G

- Realme 12 5G

- Narzo 70x 5G

- Realme 12x 5G

- Realme C65 5G

- Narzo N65 5G

- Realme C63 5G

- Realme 13 5G

- Realme 13 Plus 5G

- Realme Narzo 70 Turbo 5G

- Realme P1 Speed 5G

- Realme 12 Plus 5G

- Narzo 70 Pro 5G

- Narzo 70 5G

- Realme P1 5G

- Realme 15T 5G