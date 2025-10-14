Hindustan Hindi News
Nothing यूजर्स के लिए खुशखबरी! फाइल शेयर करना हुआ बहुत ही आसान, जानें कैसे

संक्षेप:  नथिंग स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर है और अब यूजर्स को फाइल्स और कंटेंट शेयर करने का आसान ऑप्शन मिलेगा। यह ऑप्शन यूजर्स को Essential Space में दिया गया है। 

Tue, 14 Oct 2025 09:46 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
टेक कंपनी Nothing ने अपने Essential Space ऐप के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जिससे यूजर्स अब अपने फोन से किसी भी कंटेंट को और तेजी से शेयर कर सकेंगे। कंपनी ने इस फीचर को अपने Nothing Phone 3 और 3a सीरीज के लिए जारी किया है, जिसमें Essential Space एक AI-पावर्ड हब के रूप में काम करता है, जो यूजर्स की रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

नए अपडेट के बाद, यूजर्स को अब Android के शेयर मेन्यू में Essential Space एक विकल्प के रूप में दिखेगा। इसका मतलब यह है कि चाहे आप कोई आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट, म्यूजिक लिंक या कोई और फाइल शेयर कर रहे हों, अब आप सीधे Essential Space में उसे सेव और ऑर्गनाइज कर सकते हैं। यह फीचर कंटेंट मैनेजमेंट को आसान बनाता है और यूजर्स को अपने पसंदीदा मीडिया को एक ही जगह एक्सेस करने की सुविधा देता है।

अगर किसी यूजर के फोन में auto-update ऑन है, तो यह फीचर अपने आप एक्टिव हो जाएगा जब ऐप Wi-Fi से जुड़कर अपडेट होगा। जिनके पास यह सेटिंग बंद है, वे मैन्युअली Google Play Store जाकर Essential Space ऐप को अपडेट कर सकते हैं।

हाल ही में आया था Call Recording फीचर

Nothing ने हाल ही में Essential Space में एक और फीचर Call Recording शामिल किया था। यह फीचर Nothing Phone 3, 3a और 3a Pro में मिल रहा है। कॉल के दौरान यूजर्स केवल Essential Key को लंबा दबाकर या नोटिफिकेशन बार से ‘Start recording’ पर टैप करके रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स अपने आप Essential Space में सेव होती हैं और इनके साथ ट्रांसक्रिप्शन (रिटेन नोट्स) भी मिलता है, जो मेन पॉइंट्स को हाइलाइट करता है। यह फीचर फिलहाल UK, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में मिल रहा है।

AI-प्रोडक्टिविटी हब बनेगा Essential Space

कंपनी का स्मार्ट और AI-इंटीग्रेटेड हब Essential Space धीरे-धीरे एक कंप्लीट प्रोडक्टिविटी टूल में बदल रहा है। इसके जरिए यूजर्स स्क्रीनशॉट्स, फोटो, वॉइस नोट्स, कॉल रिकॉर्डिंग और रिमाइंडर्स बना सकते हैं, उन्हें कलेक्शन्स में ऑर्गनाइज कर सकते हैं और आगे चलकर उन्हें PDF, Markdown या इमेज फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।

AI की मदद से यह ऐप कंटेंट की समरी निकाल सकता है, की-टॉपिक्स को हाइलाइट कर सकता है और जरूरी जानकारी को बेहतर तरीके से मैनेज करता है।

खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
