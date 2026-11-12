हो गई मौज! अब iPhone यूजर्स भी खेल पाएंगे BGMI Air, ऐसे करें पहले से रजिस्ट्रेशन, 1.4 करोड़ लोग अब तक कर चुके रजिस्टर

BGMI Air का इंतजार कर रहे iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। KRAFTON India ने Apple App Store पर भी इस नए गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले Android यूजर्स के लिए Google Play Store पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, जहां BGMI Air को 1.4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्री-रजिस्टर किया है।

iPhone यूजर्स भी अब ले सकेंगे BGMI का मजा

BGMI खेलने के शौकीन iPhone यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें BGMI Air खेलने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। गेम बनाने वाली कंपनी KRAFTON India ने Apple App Store पर भी BGMI Air के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले यह सुविधा सिर्फ Android यूजर्स के लिए Google Play Store पर उपलब्ध थी। कंपनी का यह नया गेम 10 दिसंबर 2026 को भारत में लॉन्च होने वाला है। खास बात यह है कि Android पर इस गेम को पहले ही 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग प्री-रजिस्टर कर चुके हैं। अब iPhone और iPad इस्तेमाल करने वाले लोग भी गेम लॉन्च होने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

iPhone यूजर्स के लिए भी शुरू हुआ BGMI Air का रजिस्ट्रेशन अब तक BGMI Air के लिए सिर्फ Android यूजर्स ही प्री-रजिस्ट्रेशन कर पा रहे थे। लेकिन KRAFTON India ने 11 नवंबर को Apple App Store पर भी इसकी लिस्टिंग उपलब्ध करा दी। इसके बाद iPhone और iPad यूजर्स भी गेम के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गेम उपलब्ध होने पर उसे डाउनलोड करने का मौका मिलेगा।

सिर्फ 1GB के डाउनलोड साइज में आएगा गेम BGMI Air BGMI Air की सबसे बड़ी खासियत इसका कम डाउनलोड साइज है। कंपनी के मुताबिक, गेम का शुरुआती डाउनलोड साइज करीब 1GB होगा। इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिनके फोन में ज्यादा स्टोरेज नहीं है। हालांकि, यह शुरुआती डाउनलोड का साइज है। आगे अपडेट और अतिरिक्त गेम मॉड्यूल डाउनलोड करने पर फोन में ज्यादा जगह लग सकती है।

BGMI Air के लिए iPhone में कैसे करें प्री-रजिस्ट्रेशन? अगर आपके पास iPhone या iPad है और आप BGMI Air खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।

Step 1: सबसे पहले अपने iPhone या iPad में Apple App Store खोलें।

Step 2: सर्च बॉक्स में BGMI Air लिखकर सर्च करें।

Step 3: KRAFTON की आधिकारिक गेम लिस्टिंग खोलें।

Step 4: यहां Pre-Order या प्री-रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा।

Step 5: इस पर टैप करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। इसके बाद गेम लॉन्च होने पर उपलब्धता के अनुसार इसे डाउनलोड कर सकेंगे। Android यूजर्स Google Play Store पर BGMI Air सर्च करके प्री-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

पुराने BGMI से कितना अलग होगा नया गेम BGMI Air को Battlegrounds Mobile India यानी BGMI के हल्के वर्जन के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें गेम खेलने का पूरा अनुभव बदल जाएगा। कंपनी के मुताबिक, इसमें ओरिजिनल BGMI के मुख्य गेमप्ले को बरकरार रखा जाएगा। इसमें Erangel मैप, हथियार, सामान जुटाने और आखिरी तक जिंदा रहने जैसे मुख्य गेमप्ले एलिमेंट मिलेंगे। गेम में 100 खिलाड़ी एक साथ मुकाबला कर सकेंगे। इसका मकसद गेमिंग के मुख्य अनुभव को बनाए रखते हुए फोन पर पड़ने वाला बोझ कम करना है।