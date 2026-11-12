हो गई मौज! अब iPhone यूजर्स भी खेल पाएंगे BGMI Air, ऐसे करें पहले से रजिस्ट्रेशन, 1.4 करोड़ लोग अब तक कर चुके रजिस्टर
BGMI Air का इंतजार कर रहे iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। KRAFTON India ने Apple App Store पर भी इस नए गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले Android यूजर्स के लिए Google Play Store पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, जहां BGMI Air को 1.4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्री-रजिस्टर किया है।
BGMI खेलने के शौकीन iPhone यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें BGMI Air खेलने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। गेम बनाने वाली कंपनी KRAFTON India ने Apple App Store पर भी BGMI Air के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले यह सुविधा सिर्फ Android यूजर्स के लिए Google Play Store पर उपलब्ध थी। कंपनी का यह नया गेम 10 दिसंबर 2026 को भारत में लॉन्च होने वाला है। खास बात यह है कि Android पर इस गेम को पहले ही 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग प्री-रजिस्टर कर चुके हैं। अब iPhone और iPad इस्तेमाल करने वाले लोग भी गेम लॉन्च होने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
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iPhone यूजर्स के लिए भी शुरू हुआ BGMI Air का रजिस्ट्रेशन
अब तक BGMI Air के लिए सिर्फ Android यूजर्स ही प्री-रजिस्ट्रेशन कर पा रहे थे। लेकिन KRAFTON India ने 11 नवंबर को Apple App Store पर भी इसकी लिस्टिंग उपलब्ध करा दी। इसके बाद iPhone और iPad यूजर्स भी गेम के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गेम उपलब्ध होने पर उसे डाउनलोड करने का मौका मिलेगा।
सिर्फ 1GB के डाउनलोड साइज में आएगा गेम BGMI Air
BGMI Air की सबसे बड़ी खासियत इसका कम डाउनलोड साइज है। कंपनी के मुताबिक, गेम का शुरुआती डाउनलोड साइज करीब 1GB होगा। इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिनके फोन में ज्यादा स्टोरेज नहीं है। हालांकि, यह शुरुआती डाउनलोड का साइज है। आगे अपडेट और अतिरिक्त गेम मॉड्यूल डाउनलोड करने पर फोन में ज्यादा जगह लग सकती है।
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BGMI Air के लिए iPhone में कैसे करें प्री-रजिस्ट्रेशन?
अगर आपके पास iPhone या iPad है और आप BGMI Air खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
Step 1: सबसे पहले अपने iPhone या iPad में Apple App Store खोलें।
Step 2: सर्च बॉक्स में BGMI Air लिखकर सर्च करें।
Step 3: KRAFTON की आधिकारिक गेम लिस्टिंग खोलें।
Step 4: यहां Pre-Order या प्री-रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा।
Step 5: इस पर टैप करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। इसके बाद गेम लॉन्च होने पर उपलब्धता के अनुसार इसे डाउनलोड कर सकेंगे। Android यूजर्स Google Play Store पर BGMI Air सर्च करके प्री-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
पुराने BGMI से कितना अलग होगा नया गेम
BGMI Air को Battlegrounds Mobile India यानी BGMI के हल्के वर्जन के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें गेम खेलने का पूरा अनुभव बदल जाएगा। कंपनी के मुताबिक, इसमें ओरिजिनल BGMI के मुख्य गेमप्ले को बरकरार रखा जाएगा। इसमें Erangel मैप, हथियार, सामान जुटाने और आखिरी तक जिंदा रहने जैसे मुख्य गेमप्ले एलिमेंट मिलेंगे। गेम में 100 खिलाड़ी एक साथ मुकाबला कर सकेंगे। इसका मकसद गेमिंग के मुख्य अनुभव को बनाए रखते हुए फोन पर पड़ने वाला बोझ कम करना है।
क्या पुराने BGMI अकाउंट से खेल पाएंगे BGMI Air?
अगर आप पहले से BGMI खेलते हैं तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। BGMI Air एक अलग ऐप होगा। यानी इसे खेलने के लिए आपको अपने पुराने BGMI ऐप को हटाने या अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। KRAFTON की Apple App Store लिस्टिंग के मुताबिक, मौजूदा BGMI यूजर्स अपने पुराने अकाउंट से BGMI Air में लॉगइन कर सकते हैं। एक और खास बात यह है कि BGMI Air से खेलने वाले यूजर्स अपने दोस्तों के साथ सामान्य BGMI में भी टीम बना सकेंगे। यानी गेम के हल्के वर्जन पर जाने के बाद दोस्तों से अलग होने की परेशानी नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।