आईफोन यूजर्स के हुए मजे! जल्द आपका iPhone बनेगा AI मास्टर, देखें किन फोन्स को मिलेगा Update

iOS 26 अपडेट में Apple iPhone यूजर्स को ChatGPT-5 और Apple Intelligence के नए फीचर्स मिलेंगे। जानें, ये क्या है, कैसे काम करेगा और आपके फोन के इस्तेमाल को कैसे बदलेगा।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 11:06 AM
Apple ने अपने iPhone यूजर्स के लिए एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। आने वाले iOS 26 अपडेट में कंपनी ChatGPT-5 को सीधे iPhone में इंटिग्रेट करने जा रही है। इसका मतलब है कि अब आपके फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और पर्सनल हो जाएगा। Apple ने इस अपडेट को अपने नए Apple Intelligence सिस्टम के साथ पेश किया है, जो Siri को और पावरफुल बनाएगा, मैसेजिंग को आसान करेगा, और आपके सवालों का जवाब पहले से ज्यादा तेज और सही देगा।

सबसे खास बात यह है कि ChatGPT-5 को इस्तेमाल करने के लिए आपको अलग से ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी। Siri और कई iPhone ऐप्स के अंदर ही आपको इसका फायदा मिलेगा। इससे आप फोटो एडिटिंग, ईमेल लिखने, ट्रेवल प्लान बनाने, रेसिपी ढूंढने और यहां तक कि कोड लिखने जैसे काम सेकंड्स में कर सकेंगे।

ChatGPT-5 और Apple Intelligence से क्या मिलेगा फायदा?

स्मार्ट Siri: अब Siri सिर्फ बेसिक कमांड नहीं मानेगी, बल्कि लंबी बातचीत समझ सकेगी, आपकी पुरानी क्वेरी याद रखेगी और उसी हिसाब से जवाब देगी।

लिखने और एडिट करने की मदद: ईमेल, मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ऑटोमैटिक टेक्स्ट सजेशन, ग्रामर ठीक करना और कंटेंट बेहतर बनाने की सुविधा मिलेगी।

इमेज और डॉक्यूमेंट AI टूल्स: आप Siri से कहेंगे “मुझे एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए फोटो बना दो” और AI तुरंत तैयार कर देगा।

ऑन-डिवाइस प्राइवेसी: ज़्यादातर प्रोसेसिंग आपके iPhone पर ही होगी, जिससे डेटा लीक का खतरा कम होगा।

स्मार्ट सर्च और प्लानिंग: ट्रिप, शॉपिंग, फूड ऑर्डर, यहां तक कि मीटिंग शेड्यूल करने में भी AI तुरंत मदद करेगा।

iOS 26 अपडेट कब और किन iPhones में मिलेगा?

Apple ने अभी iOS 26 का बीटा वर्ज़न डेवलपर्स के लिए जारी कर दिया है, और पब्लिक अपडेट अगले कुछ महीनों में रोलआउट होगा। शुरुआत में यह फीचर नए iPhone मॉडल्स जैसे iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max और आने वाले iPhone 16 सीरीज़ में मिलेगा। पुराने iPhone मॉडल्स को भी यह अपडेट मिलेगा, लेकिन Apple Intelligence के कुछ एडवांस्ड फीचर्स सिर्फ A17 Pro चिप और उससे ऊपर के मॉडल्स में ही काम करेंगे।

