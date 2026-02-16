खुशखबरी! Google के इन 19 फोन को मिला Android 17 अपडेट, बेहतर हुआ कैमरा, ऐसे करें इंस्टाल

Follow Us on

Feb 16, 2026 02:43 pm IST

Google ने Android 17 Beta 1 को Pixel फोन्स के लिए जारी कर दिया है। अब Pixel 6 से लेकर Pixel 10 Pro Fold तक कई मॉडल Android 17 का पहला बीटा टेस्ट कर सकते हैं। जानें कैसे करें डाउनलोड और इंस्टॉल।

Google Pixel फोन यूजर्स के लिए खुशखबरी है। क्योंकि अब Android 17 Beta 1 को आधिकारिक रूप से Pixel स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जारी कर दिया है, जिससे Android के अगले बड़े वर्जन को स्टेबल रिलीज से पहले आजमाने का मौका मिल रहा है। Android 17 Beta 1 में Google ने सिस्टम लेवल पर कई बदलाव किए हैं, जैसे कि बेहतर परफॉर्मेंस, ऐप ऑप्टिमाइजेशन और बड़े स्क्रीन डिवाइस के लिए सपोर्ट, जो डिवाइस को स्मूद और तेज चलाने में मदद करेंगे। यह बीटा वर्जन खास तौर पर Pixel फोन्स के लिए तैयार किया गया है और इसमें कैमरा, मीडिया, कनेक्टिविटी और बड़े स्क्रीन ऐप्स के लिए सुधार शामिल हैं।

गूगल के इन फोन्स को मिलेगा Android 17 Beta 1 अपडेट Android 17 Beta 1 को Google ने मुख्य रूप से Pixel फोन पर उपलब्ध कराया है।

नीचे वे मॉडल हैं जो इस बीटा अपडेट को सपोर्ट करते हैं:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel Tablet

इसका मतलब यह है कि Pixel 6 और उसके बाद के सभी बड़े Pixel मॉडल Android 17 Beta 1 का हिस्सा हैं।

Android 17 Beta 1 को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें Android 17 Beta 1 को अपने Pixel फोन पर इंस्टॉल करना आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

Step 1: सबसे पहले google.com/android/beta पर जाएं और अपने Google अकाउंट से साइन-इन करें।

Step 2: आपके अकाउंट से जुड़े Pixel डिवाइस को चुने और “Opt in” पर टैप करें।

Step 3: अब अपने फोन में Settings → System → Software Update में जाकर Android 17 Beta 1 अपडेट ढूंढें।

Step 4: जैसे अपडेट दिखे, डाउनलोड करें और इंस्टॉल के लिए ऑन-स्क्रीन इंस्ट्रक्शन्स फॉलो करें।