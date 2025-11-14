Hindustan Hindi News
खुशखबरी! BSNL यूजर्स अब बिना नेटवर्क के कर सकेंगे कॉलिंग, साथ ही ला रहा सुपर-सेविंग Plans

संक्षेप: BSNL अब भारत में VoWi-Fi (Voice Over Wi-Fi) सेवा शुरू करने की तैयारी में है, जिससे लोग मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने पर भी Wi-Fi से कॉल कर सकेंगे। इसके साथ ही BSNL छात्रों और महिलाओं के लिए खास कस्टम प्लान भी लॉन्च करेगा, जिनमें ज्यादा डेटा, ज्यादा कॉलिंग और कम कीमत जैसे फायदे होंगे।

Fri, 14 Nov 2025 08:06 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
BSNL एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। कंपनी अब ऐसी सुविधा लाने वाली है, जिससे लोग मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने पर भी आराम से कॉल कर पाएंगे। इस नई सुविधा का नाम है VoWi-Fi, यानी Wi-Fi से कॉलिंग। इसका फायदा उन सभी लोगों को मिलेगा, जिनके घर या ऑफिस में नेटवर्क नहीं आता, लेकिन Wi-Fi सही चलता है। इसके अलावा, BSNL छात्रों और महिलाओं के लिए भी विशेष प्लान बनाने जा रहा है। BSNL समझता है कि आज स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो क्लास और सोशल मीडिया के लिए ज्यादा डेटा चाहिए।

वहीं महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती प्लान बहुत जरूरी होते हैं। इसी वजह से कंपनी ऐसे प्लान लाने जा रही है जिनमें कम कीमत में ज्यादा डेटा, ज्यादा कॉलिंग और लंबे समय की वैलिडिटी मिलेगी। BSNL का ये कदम निजी कंपनियों (Jio, Airtel, Vi) से मुकाबला करने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है। आने वाले समय में BSNL 4G और 5G सर्विस भी पूरी ताकत से लाने की तैयारी में है। जानें BSNL के इन नए प्लानों में आपको क्या-क्या मिलने वाला है:

क्या है VoWi-Fi और क्यों है खास?

VoWi-Fi (Voice over WiFi) एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप मोबाइल सिग्नल की बजाय अपने वाई-फाई नेटवर्क से कॉल कर सकते हैं। BSNL के अनुसार, यह सुविधा उन क्षेत्रों में बहुत काम आएगी जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता है, लेकिन वाई-फाई मौजूद है। इसमें यूजर को अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं; बस वाई-फाई से जुड़े रहने पर कॉल करना संभव होगा। BSNL ने बताया है कि इस सुविधा का पायलट पहले से ही कुछ ज़ोन में चल रहा है, और वे जल्द पूरी तरह देशभर में इससे सेवा देना चाहते हैं।

छात्रों-महिलाओं के लिए कस्टम प्लान्स में क्या मिल सकता है?

BSNL ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में छात्रों और महिलाओं के लिए विशेष टेलिकॉम प्लान्स पेश होंगे जिनमें शामिल हो सकते हैं:

- अतिरिक्त कॉलिंग-मिनट्स और डेटा वोल्यूम

- लंबी वैलिडिटी वाले रिचार्ज विकल्प

- सुरक्षा-सपोर्ट जैसे SOS सुविधा या लो-सिग्नल वेन्यू में बेहतरीन नेटवर्क

- बजट-फ्रेंडली प्राइसिंग, खासकर छात्रों के लिए और महिलाओं के लिए

इन प्लान्स का उद्देश्य BSNL को उन यूजर्स को बेहतर ऑप्शन्स देना है जिनकी नेटवर्क-कंडीशन अक्सर ठीक नहीं होती या जिनके बजट कम होते हैं।

