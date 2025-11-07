Apple का भारतीय यूजर्स को तोहफा: अब पुराना फोन बेचने पर नए iPhone पर दे रहा हजारों रुपए की छूट

संक्षेप: Apple ने भारत में पुरानी फोन देकर नए iPhone लेने वालों के लिए ट्रेड-इन ऑफर पेश किया है। जानिए इसमे कितना मिलता है, कौन-से मॉडल मान्य हैं और कब-कैसे ले सकते हैं।

Apple Pays You For Old Phone: Apple Pays You For Old Phone: अगर आप नए iPhone लेने की सोच रहे हैं और आपके पास पुराने फोन पड़ा है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। Apple ने भारत में अपने “Trade In” कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर इसे और ज्यादा आकर्षक बनाया है। यानी आप अपने पुराने स्मार्टफोन को Apple को दे सकते हैं और उसके बदले नए iPhone पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ iPhone के लिए नहीं बल्कि कुछ Android डिवाइसों के लिए भी उपलब्ध है।

उदाहरण के लिए, यदि आपके पास iPhone 16 Pro Max है तो आप अपना फोन देकर नए मॉडल पर करीब 64,000 रुपए तक की छूट पा सकते हैं। हालांकि यह पैसे आपके पुराने फोन की स्थिति, मॉडल व वारंटी पर निर्भर होगी। ट्रेड-इन करते-समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

ट्रेड-इन क्या है? Apple का “Trade In” प्रोसेस यह है कि आप अपना पुराना स्मार्टफोन देकर नया iPhone या अन्य Apple डिवाइस खरीदते समय छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका पुराना फोन मान्य नहीं है या स्थिति अच्छी नहीं है, तो Apple बिना छूट के उस फोन को मुफ्त में रिसायकल भी कर सकते हैं।

भारत में कीमतें और मॉडल्स Apple की वेबसाइट पर वर्तमान में भारत के लिए कई पुराने iPhone मॉडल्स की ट्रेड-इन कीमतें बताई गई हैं। उदाहरण के लिए: iPhone 16 Pro Max: “Up to 64,000 रुपए” तक की छूट। iPhone 16 Pro पर 57,500 रुपए तक, iPhone 16 Plus 40,900 रुपए तक, iPhone 7 Plus (पुराना मॉडल) पर 4,350 रुपए तक की छूट है।

कौन Eligible है? वह फोन जिनके मॉडल Apple की ट्रेड-इन लिस्ट में शामिल हैं। फोन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए बहुत टूटे-फूटे फोन पर मूल्य कम मिल सकता है। फोन का वर्किंग होना जरूरी है, बैटरी स्वास्थ्य, स्क्रीन स्थिति एवं अन्य फंक्शन्स की जांच हो सकती है। नए फोन खरीदते समय ट्रेड-इन वैल्यू लागू होती है सिर्फ पुराने फोन देने से पूर्व छूट नहीं मिलती।