Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Good news for Apple users Apple pays for your old phone via Trade In here is how much you get
Apple का भारतीय यूजर्स को तोहफा: अब पुराना फोन बेचने पर नए iPhone पर दे रहा हजारों रुपए की छूट

Apple का भारतीय यूजर्स को तोहफा: अब पुराना फोन बेचने पर नए iPhone पर दे रहा हजारों रुपए की छूट

संक्षेप: Apple ने भारत में पुरानी फोन देकर नए iPhone लेने वालों के लिए ट्रेड-इन ऑफर पेश किया है। जानिए इसमे कितना मिलता है, कौन-से मॉडल मान्य हैं और कब-कैसे ले सकते हैं।

Fri, 7 Nov 2025 03:50 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66900

₹79900

खरीदिये

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

Apple IPhone 16 Pro

Apple IPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹107900

खरीदिये

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹130900

खरीदिये

Apple Pays You For Old Phone: Apple Pays You For Old Phone: अगर आप नए iPhone लेने की सोच रहे हैं और आपके पास पुराने फोन पड़ा है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। Apple ने भारत में अपने “Trade In” कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर इसे और ज्यादा आकर्षक बनाया है। यानी आप अपने पुराने स्मार्टफोन को Apple को दे सकते हैं और उसके बदले नए iPhone पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ iPhone के लिए नहीं बल्कि कुछ Android डिवाइसों के लिए भी उपलब्ध है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66900

₹79900

खरीदिये

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

Apple IPhone 16 Pro

Apple IPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹107900

खरीदिये

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹130900

खरीदिये

उदाहरण के लिए, यदि आपके पास iPhone 16 Pro Max है तो आप अपना फोन देकर नए मॉडल पर करीब 64,000 रुपए तक की छूट पा सकते हैं। हालांकि यह पैसे आपके पुराने फोन की स्थिति, मॉडल व वारंटी पर निर्भर होगी। ट्रेड-इन करते-समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

ट्रेड-इन क्या है?

Apple का “Trade In” प्रोसेस यह है कि आप अपना पुराना स्मार्टफोन देकर नया iPhone या अन्य Apple डिवाइस खरीदते समय छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका पुराना फोन मान्य नहीं है या स्थिति अच्छी नहीं है, तो Apple बिना छूट के उस फोन को मुफ्त में रिसायकल भी कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Railway ने बदला बड़ा नियम, अब बिना Aadhaar के नहीं मिलेगी Confirm Seat, जानें डिट

भारत में कीमतें और मॉडल्स

Apple की वेबसाइट पर वर्तमान में भारत के लिए कई पुराने iPhone मॉडल्स की ट्रेड-इन कीमतें बताई गई हैं। उदाहरण के लिए: iPhone 16 Pro Max: “Up to 64,000 रुपए” तक की छूट। iPhone 16 Pro पर 57,500 रुपए तक, iPhone 16 Plus 40,900 रुपए तक, iPhone 7 Plus (पुराना मॉडल) पर 4,350 रुपए तक की छूट है।

कौन Eligible है?

वह फोन जिनके मॉडल Apple की ट्रेड-इन लिस्ट में शामिल हैं। फोन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए बहुत टूटे-फूटे फोन पर मूल्य कम मिल सकता है। फोन का वर्किंग होना जरूरी है, बैटरी स्वास्थ्य, स्क्रीन स्थिति एवं अन्य फंक्शन्स की जांच हो सकती है। नए फोन खरीदते समय ट्रेड-इन वैल्यू लागू होती है सिर्फ पुराने फोन देने से पूर्व छूट नहीं मिलती।

फोन एक्सचेंज करने का प्रोसेस क्या है?

Apple की वेबसाइट या Apple Store में जाएं। अपने पुराने फोन की स्थिति, मॉडल आदि जानकारी दें ताकि अनुमानित ट्रेड-इन वैल्यू देखी जा सके। नए फोन के साथ पुराना फोन सौंपें और उस पर निर्धारित वैल्यू मिलेगी। यदि पुराना फोन लिस्ट में नहीं है या बहुत पुराना मॉडल है, तो Apple “रिसायकल” विकल्प देती है, बिना किसी छूट के।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की जहरीली हवा से बचने का सस्ता जुगाड़, ₹1000 से कम में खरीदें ये 5 मास्क
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Apple Apple Iphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।