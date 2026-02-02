Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Good news for Apple lovers Indias Big Policy Move Could Make iPhones Cheaper in India
गुड न्यूज! भारत में सस्ते होंगे iPhone, सरकार के इस फैसले ने Apple को किया खुश

गुड न्यूज! भारत में सस्ते होंगे iPhone, सरकार के इस फैसले ने Apple को किया खुश

संक्षेप:

भारत सरकार के नए टैक्स नियमों से Apple को भारत में iPhone बनाने में बड़ी राहत मिली है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घट सकती है। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल सकता है।

Feb 02, 2026 05:17 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

17% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹99000

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

Apple iPhone 16E

Apple iPhone 16E

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹59900

खरीदिये

भारत में iPhone खरीदने वाले बेशक लाखों में हों लेकिन इसके लिए बड़ी रकम खर्च करना ग्राहकों के लिए कभी आसान नहीं रहा है। प्रीमियम प्राइस पॉइंट, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी और लिमिटेड लोकल मैन्युफैक्चरिंग के चलते भारत में iPhone मॉडल्स की कीमत अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा होती है। अब केंद्र सरकार की ओर से एक नया फैसला लिया गया है, जिसका इंतजार ऐपल लंबे वक्त से कर रहा था। टैक्स से जुड़े नए नियमों का खुलासा बजट 2026 में रविवार को हुआ है, जिन्होंने विदेशी कंपनियों को बड़ा फायदा दिया है और iPhones की कीमतों पर इनका असर देखने को मिल सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

17% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹99000

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

Apple iPhone 16E

Apple iPhone 16E

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹59900

खरीदिये

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश करते वक्त भारत में मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट फंड करने को लेकर बड़ी राहत दी है। अब Apple जैसी कंपनियां अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स (जैसे- Foxconn और Tata) को बिना इस डर के कि उस पर भारत में एक्सट्रा टैक्स लगाया जाएगा, महंगी मशीनरी उपलब्ध करा सकती हैं। पहले यह माना जाता था कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में मशीनरी लगाती है, तो वह बिजनेस कनेक्शन के दायरे में आ सकती है, जिससे उस पर टैक्स लग सकता था।

ये भी पढ़ें:सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone पर ₹9000 की छूट, फिर नहीं मिलेगा मौका

इस वजह से सस्ता हो सकता है iPhone

नए बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि Apple अब भारत में बड़े पैमाने पर और कम लागत में iPhone बना सकेगा। जब मशीनरी का खर्च कम होगा और टैक्स से जुड़ी चिंता खत्म होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी घटेगी। इसका सीधा असर iPhone के फाइनल प्राइस पर पड़ सकता है। यानी जो iPhone अभी इम्पोर्ट होकर आता है और जिस पर हैवी ड्यूटी लगती है, वही मॉडल अगर भारत में बनेगा तो वह ज्यादा अफॉर्डेबल हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

7% OFF

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹64900

₹69900

खरीदिये

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

लोकल मैन्युफैक्चरिंग का कीमतों पर असर

भारत में बने iPhones पर ना सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटी कम होती है, बल्कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की लागत भी घटती है। Apple पहले ही भारत में iPhone असेंबल कर रहा है, लेकिन नए नियमों से यह प्रोसेस और तेज हो सकता है। जैसे-जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, Apple को कीमतें कम करने की गुंजाइश खासतौर पर पुराने और अफॉर्डेबल मॉडल्स में भी मिलेगी।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला Android फोन, धाकड़ Samsung डील

खास बात यह है कि यह फैसला केवल Apple तक सीमित नहीं है। Samsung और अन्य ग्लोबल स्मार्टफोन कंपनियां भी इसका फायदा उठा सकती हैं। हालांकि Apple के मामले में असर ज्यादा दिख सकता है, क्योंकि भारत उसके लिए चीन का एक बड़ा ऑप्शन बनकर उभर रहा है। अगर Apple भारत में एक्सपोर्ट हब भी बनाता है, तो बड़े वॉल्यूम की वजह से होम मार्केट को भी सस्ते iPhone मिलने की संभावना बढ़ेगी।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Apple Apple Iphone IPhone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।