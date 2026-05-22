अब OTP के बाद आएगा दूसरा OTP, तभी बैंक से कटेंगे पैसे; जानें क्या है ये नया नियम और किसके लिए है?

साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन बैंकिंग स्कैम से सीनियर सिटीजन्स को बचाने के लिए Double OTP सिस्टम लाया गया है। HDFC Bank और Haryana Police की इस पहल में बड़े ट्रांजैक्शन के लिए दो बार OTP Verification होगा। आइए जानते हैं कि कैसे काम करेगा यह नया सिस्टम।

देश में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन बैंकिंग स्कैम लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें खासकर बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा साइबर ठगों के निशाने पर रहते हैं। कई मामलों में ठग OTP या बैंक डिटेल्स हासिल करके मिनटों में अकाउंट खाली कर देते हैं। ऐसे में अब बुजुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए नया Double OTP System लाया गया है, जिसे काफी अहम कदम माना जा रहा है। इकोनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक Haryana Police और HDFC Bank ने मिलकर इस नए सुरक्षा सिस्टम की शुरुआत की है।

इस सिस्टम में बैंक ट्रांजैक्शन के दौरान सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो बार OTP वेरिफिकेशन करना होगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि असली अकाउंट होल्डर की मंजूरी के बिना कोई बड़ा ट्रांजैक्शन पूरा न हो सके। माना जा रहा है कि इससे ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड के मामलों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

क्या है ये Double OTP System Double OTP System एक नया सिक्योरिटी फीचर है, जिसे ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस सिस्टम में किसी बड़े ट्रांजैक्शन को पूरा करने से पहले यूजर को दो बार OTP Verification करना होगा। यानी सिर्फ एक OTP डालने से ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा। कई सीनियर सिटीजन तकनीक को पूरी तरह समझ नहीं पाते, जिसका फायदा फ्रॉड करने वाले लोग उठाते हैं। कई बार फेक कॉल्स, लिंक और OTP स्कैम की मदद से बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए यह नया सिस्टम लाया गया है।

कैसे काम करेगा नया सिस्टम अगर कोई बड़ा Online Transaction किया जाएगा, तो सबसे पहले यूजर के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। पहला OTP डालने के बाद एक और वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा। इसके बाद दूसरा OTP या Approval मांगा जाएगा। दोनों स्टेप पूरे होने के बाद ही पैसा ट्रांसफर हो सकेगा। HDFC Bank और Haryana Police ने मिलकर इस सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है।

इसका मकसद लोगों को Cyber Fraud के प्रति जागरूक करना और Banking Transactions को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। खासतौर पर सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखकर यह पहल शुरू की गई है। कई लोग फर्जी कस्टमर केयर कॉल, केवाईसी अपडेट मैसेज और व्हाट्सऐप स्कैम के जरिए ठगी का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में बैंक और पुलिस दोनों अब सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।