आईफोन लवर्स की मौज! Amazon-Flipkart नहीं यहां से ₹30,000 से भी कम में खरीदें iPhone 14 और iPhone 13, 28 सितंबर तक मौका

ControlZ की द ग्रेट वैल्यू डेज सेल में iPhone 14 मात्र 29,999 रुपए और iPhone 13 24,999 रुपए में उपलब्ध है। जानिए कैसे शानदार ऑफरर्स के साथ खरीदें ये फोन।

Fri, 26 Sep 2025 01:38 PM

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर दिवाली सेल चल रही है इस सेल में स्मार्टफोन्स पर तगड़ी छूट मिल रही है। लेकिन अगर आप सस्ते में आईफोन खरीदना चाहते हैं तो ControlZ की The Great Value Days आपके लिए है। इस सेल में रिफर्बिश्ड आईफोन्स को बेहतरीन डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। आजकल रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन लेने का ट्रेंड भी खूब तेजी से बढ़ रहा है। यह नए के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं। इस सेल में रिफर्बिश्ड iPhone 13 और iPhone 14, 30 हज़ार रुपए से कम में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

29,999 रुपए में iPhone 14 ControlZ अपनी वार्षिक “द ग्रेट वैल्यू डेज़” सेल में iPhone 14 मात्र 29,999 रुपए और iPhone 13 24,999 रुपए से बिकने वाले हैं। ये ऑफर 19 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 28 सितंबर तक चलेगा। लेकिन ये सिर्फ डिस्काउंट नहीं यह एक खास मौका है उन लोगों के लिए जो रिन्यूड iPhone लेना चाहते हैं, जिसमें पूरी तरह टेस्टिंग के बाद 100% बैटरी हेल्थ और 18 महीने की वारंटी दी जाती है। ऑफर के दौरान HDFC Bank और OneCard के साथ 5% इंस्टेंट डिस्काउंट (₹2,500 तक) लागू होंगे।

रीफर्बिश्ड iPhone पर भरोसा कैसे करें? ControlZ ने RenewHub नामक सेंटर बनाया है, जहां फोन 300+ चरणों वाले AI आधारित परीक्षण से गुजरता है। हर फोन को 100% बैटरी स्वास्थ्य और 18 महीने की वारंटी दी जाती है। ControlZ का यह ऑफर उन यूजर्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है जिन्हें कम बजट में अच्छा iPhone चाहिए। आपको यह ध्यान रखना होगा कि रिन्यूड डिवाइस लेने से पहले उसकी बैटरी हेल्थ, वारंटी और रिटर्न शर्तों की अच्छी जाँच‑परख करें।

फोन खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें जब आप इस तरह की सेल में फोन लेना चाहें, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें:

मॉडल, स्टोरेज व वेरिएंट: वही मॉडल चुनें जो आपको रोजमर्रा उपयोग में चाहिए।

वारंटी व रिटर्न पॉलिसी: 18 महीने की वॉरंटी की शर्तें जान लें।

बैटरी हेल्थ रिपोर्ट: फोन में बैटरी कितनी सही है, यह जांच लें।

पार्सल खोलने का समय: जब डिवाइस आए, हो सके तो डाकिये के सामने खोलें और IMEI/कंडीशन जाँच लें।