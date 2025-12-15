Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Good news Apple confirms iOS 26.2 update Old iPhones get update Glass Slider Screen Flash Alerts

खुशखबरी! नए होने वाले हैं पुराने iPhone, मिलेगा iOS 26.2 अपडेट, नए लुक के साथ दोगुनी होगी स्पीड, बेहतर सिक्योरिटी

खुशखबरी! नए होने वाले हैं पुराने iPhone, मिलेगा iOS 26.2 अपडेट, नए लुक के साथ दोगुनी होगी स्पीड, बेहतर सिक्योरिटी

संक्षेप:

Apple ने iPhone के लिए iOS 26.2 अपडेट जारी कर दिया है, जिसमें नए Lock Screen Glass Slider, Screen Flash Alerts, बेहतर Health ट्रैकिंग, Offline Lyrics, AirDrop वेरिफिकेशन कोड और Productivity फीचर्स शामिल हैं। जानें अपडेट कैसे इंस्टॉल करें और क्या-क्या नया है।

Dec 15, 2025 10:42 am IST
share

Apple ने अपने iPhone ऑपरेटिंग सिस्टम का iOS 26.2 अपडेट जारी कर दिया है, जो 2025 के दिसंबर में सभी डिवाइसेज़ के लिये उपलब्ध है। सबसे बड़ा बदलाव है Lock Screen customization में नई Glass Slider सुविधा, जो Liquid Glass थीम के साथ Clock.opacity को एडजस्ट करने देती है। यह उपयोगकर्ताओं को अपने Lock Screen को पहले से भी ज्यादा निजी और अनुकूल बनाने का मौका देता है। इसके अलावा Apple ने Screen Flash Alerts का फीचर भी जोड़ा है, जिससे नोटिफ़िकेशन्स आने पर पूरा स्क्रीन चमकेगा ताकि आप कोई मैसेज या अलर्ट मिस न करें और जब फोन साइलेंट मोड में हो।

iOS 26.2 Update में क्या नया है?

Apple का iOS 26.2 अपडेट iPhone उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन, नोटिफ़िकेशन और यूजर इंटरफ़ेस को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। यह कुल मिलाकर iOS 26 के पहले बड़े सुधार के बाद वाला बेहतर और polished अपडेट है।

read moreये भी पढ़ें:
बड़ा मौका: Redmi Note 15 के लॉन्च से पहले ₹4000 सस्ता हुआ Note 14, जल्दी करें
read moreये भी पढ़ें:
मौका! ₹11,499 में खरीदें Realme का वाटरप्रूफ 5G फोन; 2 दिन की बैटरी, 50MP कैमरा

1. Glass Slider – Lock Screen को और बेहतर बनाएं

iOS 26 में Apple ने “Liquid Glass” नामक नया डिज़ाइन भाषा पेश किया था, जो स्क्रीन के एलिमेंट्स को translucent और ग्लास-जैसी खूबसूरती देता है। अब iOS 26.2 में Lock Screen के लिए Glass Slider भी जोड़ा गया है इससे उपयोगकर्ता Lock Screen के Clock के Liquid Glass अपारदर्शिता (opacity) को Slide करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यह फीचर iPhone उपयोगकर्ताओं को अपने Lock Screen Clock को ज़्यादा स्पष्ट, dream-like या blurred अंदाज़ में दिखाने का विकल्प देता है, जिससे इंटरफ़ेस और भी व्यक्तिगत और खूबसूरत दिखता है।

2. Screen Flash Alerts

Apple ने नोटिफ़िकेशन्स को और भी harder-to-miss बनाने के लिए Screen Flash Alerts फीचर जोड़ा है। पहले iPhone सिर्फ कैमरा LED Flash का उपयोग करता था जब कोई नोटिफ़िकेशन आता था। लेकिन iOS 26.2 में, आप पूरे स्क्रीन पर एक छोटे “flash” इफेक्ट को सक्रिय कर सकते हैं, जो फोन को face-up स्थिति में भी देखने योग्य अलर्ट बनाता है।

ये फीचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो साइलेंट मोड पर फोन रखते हैं या अक्सर नोटिफ़िकेशन्स मिस कर देते हैं। इसे सक्रिय करने के लिए Settings > Accessibility > Audio & Visual > Flash for Alerts में जाएं और “Screen Flash” विकल्प चुनें।

3. Reminders App में नए Alarm Features

अब iOS 26.2 अपडेट के बाद Reminders ऐप में अलार्म सपोर्ट मिल गया है। मतलब आपको सिर्फ एक Reminder नहीं मिलेगा, बल्कि आप उस Reminder के लिए अलार्म सेट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही “Urgent” नामक टैगल भी है, जिसकी मदद से आप किसी Reminder को Priority के तौर पर अलार्म कर सकते हैं यह प्रो-एक्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए खास है।

read moreये भी पढ़ें:
सबसे बड़ी डील: Sony का 55-इंच Ultra HD TV लॉन्च प्राइस से हुआ ₹24,000 सस्ता

4. Apple Music

iOS 26.2 अपडेट Apple Music में भी बेहतर अनुभव लेकर आया है। अब आप Offline Lyrics भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप बिना इंटरनेट के भी अपने गीतों के शब्दों को देख सकें यह खासकर यात्रा, उड़ान या सिगनल-स्लो इलाकों में मज़ेदार साबित होगा। इसके अलावा Apple Music में Favorite Songs नाम की एक नई सूची भी top picks में आती है, जिसे आप तेजी से access कर सकते हैं।

5. AirDrop Verification Codes

Airdrop को और secure बनाने के लिए iOS 26.2 में Verification Codes भी शामिल किए गए हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को फाइल शेयर करना चाहें जो आपके Contacts में नहीं है, तब आपको एक कोड जनरेट मिलेगा, जिसे receiving device पर enter करना होगा ताकि फ़ाइल transfer हो सके। यह फीचर फाइल शेयरिंग को और भी सुरक्षित बनाता है विशेषकर सार्वजनिक या डेवलपमेंट वातावरण में।

6. बेहतर Sleep Tracker और Health Updates

Apple ने अपने Health सिस्टम में नई Sleep Score जोड़ दी हैं, ताकि आपका iPhone और Apple Watch सोने और जागने के पैटर्न को और गंभीरता से मापें। अब Sleep Score और भी विस्तृत श्रेणियों में बांटा गया है Very Low से Very High तक। इससे वास्तविक नींद की गुणवत्ता को बेहतर तरीके से परखा जा सकता है।

कैसे अपडेट करें iOS 26.2?

iPhone उपयोगकर्ता इसे काफी सरल तरीके से अपडेट कर सकते हैं:

Settings ऐप खोलें।

General > Software Update पर जाएं।

यहां iOS 26.2 का अपडेट दिखेगा Download & Install पर टैप करें।

iPhone को अपडेट होने दें यह कुछ समय ले सकता है और डिवाइस कुछ बार reboot हो सकता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है।

